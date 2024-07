Chez les chiots en seconde phase de croissance (du sevrage à l’âge de 12 à 16 mois), la capacité du chiot à digérer sa nourriture est plus faible qu'à l'âge adulte car son système digestif est encore en construction et encore sensible. Si on lui propose un aliment non adapté à son âge, ou bien une trop grande quantité de nourriture, cela peut se traduire par des selles humides, volumineuses ou des diarrhées. Pour assurer l'équilibre de sa flore intestinale et un transit digestif régulier, il est indispensable de choisir un aliment hyperdigestible adapté à la phase de croissance et de respecter la ration quotidienne recommandée.Les chiens de grande taille quant à eux ont aussi une sensibilité accrue chez les chiens de grande taille et très grandes races car, proportionnellement à leur taille, car le poids de leur tube digestif est plus faible que chez les petits chiens . Faire le choix d'un aliment nutritionnel hautement digestible est essentiel pour leur assurer une tolérance et une sécurité digestive optimale.