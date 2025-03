Aliment Complémentaire Puppy Immunity & Digestion Chews pour chiot

Convenant aux chiots de plus de 6 mois, les suppléments ROYAL CANIN® IMMUNITY & DIGESTION CHEWS PUPPY SUPPLEMENTS sont conçus par des vétérinaires et approuvés par les chiens. Ces suppléments contiennent une combinaison scientifique d’ingrédients, appuyée par plus de 50 ans de recherche et d’observation dans le domaine de la nutrition canine. Les suppléments ROYAL CANIN® IMMUNITY & DIGESTION CHEWS PUPPY SUPPLEMENTS contiennent des vitamines C et E pour aider à soutenir les défenses naturelles et la santé cellulaire de votre chiot. Ils contiennent également des prébiotiques qui aident à maintenir un équilibre sain des bactéries intestinales, et des bêta-glucanes (postbiotiques) qui favorisent une digestion saine et la qualité des selles. L’étude a démontré que 83 % des propriétaires étaient satisfaits des suppléments pour chiots ROYAL CANIN® IMMUNITY & DIGESTION CHEWS PUPPY SUPPLEMENTS après seulement 2 semaines d’utilisation*. Nos suppléments sont élaborés pour compléter n’importe quel aliment de la gamme ROYAL CANIN® conçue pour des animaux en bonne santé. Veillez à respecter le tableau de rationnement figurant sur l’emballage et à ne pas donner à votre chien plus que le nombre recommandé d’unités par jour. Pour les chiens de moins de 5 kg, veuillez couper le supplément en deux pour vous assurer qu’il soit correctement mâché. * Étude interne ROYAL CANIN®.