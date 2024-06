Entre quatre et six semaines (selon la race), les dents de votre chiot commencent à pousser et la période de mastication commence ! Donnez-lui des jouets adaptés deux fois plus grands que sa gueule pour éviter tout risque d'étouffement. Mâcher des jouets permet de soulager la douleur liée à la pousse des dents tout en nourrissant sa curiosité et son sens du jeu. Ils sont aussi une bonne alternative pour détourner votre chiot des chaussures et autres objets non faits pour lui.