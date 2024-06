Votre chiot a quitté la sécurité de sa mère et de ses compagnons de portée pour la première fois. Pour l'aider à se sentir en sécurité et à prendre confiance en lui, profitez des premiers jours pour le présenter lentement et progressivement à son nouveau foyer et à sa famille d'accueil. Une fois qu'il s'est acclimaté à son nouvel environnement et qu'il a été complètement vacciné (votre vétérinaire est la personne la mieux placée pour vous recommander les dates de vaccination), vous pouvez continuer à sociabiliser votre chiot en l'emmenant à l'extérieur de votre maison pour qu'il découvre de nouveaux endroits, de nouveaux animaux de compagnie et de nouvelles personnes.