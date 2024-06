Leur système immunitaire n'étant pas encore complètement développé, vos chiots sont plus en sécurité dans les pattes de leur mère. Créez un espace calme, réconfortant et propre pour vos chiots nouveau-nés et leur mère. Il est également essentiel que vous ne les touchiez pas trop souvent. Si vous pensez que quelque chose ne va pas, contactez votre vétérinaire.