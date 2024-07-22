認識挪威森林貓
正式名稱： 挪威森林貓
其他名稱： 森林貓、Norse skogkatt、Skogkatt、Wegie
起源： 挪威
毛髮長度4 out of 5
掉毛程度4 out of 5
美容需要4 out of 5
活動力等級3 out of 5
叫聲傾向1 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
與其他寵物和平相處的能力4 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
環境 (室內/戶外)3 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|23 - 30.5 cm
|23 - 30.5 cm
|體重
|體重
|4 - 9 kg
|3 - 7 kg
|成長中的小貓
|成貓
|4 至 12 個月
|1 至 7 歲
|成熟
|年長
|7 至 12 歲
|12+
認識挪威森林貓
以下是關於這貓種的特性
挪威森林貓的名字是從童話故事中直接引用，但的確名副其實。 他們以杏仁狀的大眼睛、令人印象深刻的體型和光亮的皮毛而聞名；說他們是故事書中的角色一點亦不過分，因為他們看起來更像是野生動物，而不是家養寵物。
有趣的是，雖然他們確實來自挪威的森林，並以此命名，但挪威森林貓最初可能是家貓的後代。 事實上，很多人也認為挪威森林貓的祖先是挪威維京人家裡的寵物。 後來，這個品種在北歐的野生林地中發展起來，逐漸趨向野性，並長出更長、更厚的毛髮，以應對惡劣的斯堪的納維亞氣候。
如今的挪威森林貓雖然仍是一種耐勞、健壯且自信的動物，但他們亦培養出了一種可愛和善於交際的性格 (這與他們的背景略有差異)。 因此，他們可以與小朋友和其他寵物相處得很好，有時甚至與狗狗亦能相處融洽。
身為最大的家貓品種之一，一隻成年挪威森林貓的最高體重可達 20 磅 (9 公斤) 左右。 他們強壯、有力且敏捷，與緬因貓極為相似；憑藉肌肉發達的身體和強壯的爪子，他們擅於攀爬。 挪威森林貓的毛髮能夠防水，因此是為數不多喜歡水的貓咪之一；如果您家中有魚池的話，可要小心了 — 他們甚至可能會跳進您的浴缸裡！
雖然他們確實最適合戶外型的生活方式，但只要有足夠的玩具和活動讓他們生活充實，他們亦可以好好適應室內生活。 挪威森林貓是一個高度聰明的品種，活潑好動，喜歡與人類互動，尤其喜歡和主人一起玩遊戲。 挪威森林貓的壽命亦相當長，平均年齡可達 14 到 16 歲。
隨著受歡迎程度逐年遞增，他們在 1950 年代獲指定為挪威的官方貓。 時至今日，挪威森林貓已成為全球 20 個最受歡迎的貓品種之一。
有關挪威森林貓的兩個小常識
1. 登山好手
根據挪威民間傳說，Skogkatt (挪威森林貓的當地叫法) 是一種「居住在山上的精靈貓」。 傳說他們有能力攀爬陡峭的岩壁 — 這是其他品種無法辦到的。
2. 獨一無二的毛髮色澤
挪威森林貓的皮毛可能有多種顏色 — 從朱古力色到黑貂色和薰衣草色都有。 但您知道有一種色澤是這種貓所獨有的嗎？ 那是一種以兩種不同色調出現的琥珀色，已經經過了 DNA 的測試證明。
品種的歷史
雖然挪威森林貓的確切起源不為人知，但人們認為其祖先是在公元 1000 年左右被維京人帶到挪威。 雖然很多人認為今天的挪威森林貓是英國一種短毛貓的後裔，但他們亦可能起源於分別來自俄羅斯和土耳其的西伯利亞貓和土耳其安哥拉貓 — 兩者都是長毛貓。
無論如何，經過在挪威森林中多年的「殖民」生活，他們最終適應了那裡寒冷、惡劣的氣候。 後來，當地農民利用他們的狩獵技能來控制老鼠的數量；直到最近，他們才成為家養寵物。
事實上，在第二次世界大戰期間，挪威森林貓絕乎絕種。 多得 1938 年成立的挪威森林貓俱樂部 (Norwegian Forest Cat Club)；在他們建立了官方繁殖計劃後，這個品種才得以存活下來。
挪威森林貓最終在 1970 年代獲歐洲註冊為單獨的品種。 不過，直到 1989 年，他們才獲英國正式認可為一個單獨的品種。 時至今日，他們在歐洲和其他地區都極受歡迎，尤其在他們的家鄉挪威和法國。
從頭到尾
挪威森林貓的身體特徵
1.頭部
2.眼睛
3.體型
4.尾巴
5.皮毛
波斯貓
以下是關於挪威森林貓的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
選擇有信譽的繁殖者，相當重要。
這樣就可以顯著降低遇到任何遺傳性疾病的風險。 例如，儘管這種情況很少發生，但挪威森林貓有一種被稱為「糖原貯積症 IV 型」 (或「安德生症」) 的神經系統疾病遺傳傾向。 這種情況可能發生在出生時，一些小貓會死胎，或者也可能在 5 到 7 個月時顯現，然後逐步發展成退行性症狀。 幸好可以進行 DNA 測試來確定貓咪是否帶有疾病基因，因此優秀的繁殖者會篩查潛在疾病的情況，以降低風險。 想要購買一隻挪威森林貓幼貓，請務必與您的繁殖者檢查此事。
他們的牙齒亦需要小心護理。
與其他品種一樣，挪威森林貓亦易於出現牙齦和牙齒問題。 當牙齒上的牙菌斑積聚，並礦化而導致所謂的「牙垢」時，就會發生這種情況。 這亦會導致牙齦炎和牙周病 (影響牙齒周圍的結構)。 因此，請盡可能經常幫挪威森林貓刷牙。 定期的牙齒檢查和正確的飲食，亦有所幫助。 例如，乾燥食物有助去除牙菌斑，而鈣螯合劑則可以防止牙垢堆積 (請參閱我們的營養部分了解更多有關挪威森林貓最佳飲食的資訊)。
一定要定期檢查他們的眼睛是否有任何異常情況。
另外，請注意挪威森林貓容易受到眼睛不適的影響。 例如，這可能包括結膜炎、青光眼和視網膜發育不良等疾病 — 最後一種情況可能發生在貓胎仍在子宮內或剛出生時。 請務必定期檢查其眼睛是否有任何不適或刺激的跡象；如有任何異常，請與您的獸醫聯絡 — 他們會針對治療的最佳方案提供建議。 他們還可以為您的挪威森林貓提供定期檢查，以預防任何問題。
健康飲食，貓咪更健康
度身定製的營養極其重要，以維持挪威森林貓的健康與美麗。 食物提供的能量可幫助他們的身體維持重要的功能，而完整的挪威森林貓營養配方應必須有均衡的營養。 以這種方式餵飼他們，其飲食當中的營養既不過少，亦不會過多 — 如果任何一種情況出現，都有可能對您的貓咪健康產生不良影響。 請確保愛貓任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 貓咪亦很自然習慣了少量多餐 — 每天 7 至 10 次。 每天以每日建議份量的粗粒食物餵飼您的挪威森林貓，讓他們調節自己的攝取量。 以下建議是為健康的貓而提供。 如果您的貓咪有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
成長是小貓生命中必不可少的階段 — 期間他們會經歷重大的改變和發現，亦會面對不少新遭遇。 挪威森林貓幼貓所需的能量、蛋白質、礦物質和維他命，均比成年時期高得多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 小貓的成長可分為兩個階段：
基礎期
出生至 4 個月
斷奶是幼貓由液態食物 (或母乳) 轉向固態食身的一個過渡階段。 此時期會在他們 3 至 6 周大、乳齒掉了的時間自然而然地發生。 在這個階段，幼貓還不能咀嚼，因此軟餐 (用溫水或奶水泡軟的粗粒食物或濕糧) 有助他們從液體食物轉為固體食物中間的時期。
出生後 4 至 12 週
小貓從母親的初乳獲得自然免疫力會變得愈來愈小，與此同時，小貓自身的免疫系統會逐漸發展。 這個稱為「免疫力差距」的關鍵時期，需要維他命 E 等的抗氧化劑複合物來支援其天然防禦能力。 幼貓會經歷一個緊張而 特別微妙的成長時期，在此期間他們容易有消化 不良的情況。 他們在這段期間的飲食不僅要有充足的能量來 滿足其持續的生長需求，而且還應該含有極易消化的蛋白質， 以呵護其仍在發展的消化系統。 益生元 (例如 低聚果糖) 能夠 平衡腸道菌群， 有何成果呢？ 大便各方各面的品質極好。 幼貓的食物應含有 omega 3 脂肪酸、EPA/DHA；這些都有助支援正常的腦神經 發育。
鞏固與協調： 4 至 12 個月
由第四個月開始，小貓的生長速度會減慢，因此我們會建議主人應餵飼脂肪含量較低的食物。 在貓咪接受絕育手術之後，這一點尤其重要。 在 4 到 7 個月之間，小貓的乳齒 會脫落，並由恆齒取代。 當成年牙齒長出時， 小貓便需要吃足夠大的粗粒食物，從而鼓勵 他們多使用牙齒咀嚼。 年幼挪威森林貓的免疫系統在 12 個月大之前，仍然會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 而消化系統亦會逐漸成熟，消化能力在 12 個月大時會達到完全成熟的狀態。 屆時，貓咪便可以食用成年食物了。
除了像所有貓咪一樣要保持健康的泌尿功能之外，成年挪威森林貓的主要營養目標是：
多得精選的纖維， 有助刺激在梳毛過程中吃進的毛髮，以協助減少 毛球形成
富含必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、 必需氨基酸和維他命 B 等目標營養素， 有助維持健康美麗的皮膚和毛。
合理調整卡路里水平以支援骨骼和關節健康， 從而為這種巨大、強壯且健碩的貓咪 維持理想體重
選擇適合他們強大下顎的 粗粒食物形狀，且易於咀嚼的質地，以維持良好的 口腔衛生。
年長貓咪 (12 歲以上) 有時可能難以吸收營養。 為了保持年老貓的體重，同時盡量減少營養不足的風險，您亦為他們提供極易消化且富含重要營養的食物。
隨著年齡增長，貓咪牙齒問題會越來越多；而在一些年長的貓咪中，味覺和嗅覺亦有機會同時下降，因而導致食量減少。 為確保您年長的愛犬進食時能維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的形狀、大小和硬度 (即是質地)，是否適合他們現時較脆弱的下顎。
請注意：貓咪的最佳狀態取決於其生活型態，即使他們年長亦然。 年長貓咪如果可以定期外出活動的話，就算飲食脂肪含量稍高的話，都有莫大益處。 另一方面，變老並不會減低室內貓咪過胖的風險。 因此，您亦密切監察他們的卡路里攝取量。 脂肪含量適中的食物正是最佳之選。
照顧挪威森林貓
美容、訓練和鍛煉的要訣
挪威森林貓確實是貓界的萬人迷，但他們那厚厚的雙層防水長毛確實需要花點時間打理。 每星期最少梳毛兩次；換毛季節期間，掉毛量會變多，因此請改為每天一次。 除了保持毛髮良好狀態並避免打結之外，這亦有助防止任何異物 (例如草籽) 藏在他們的毛髮之中，繼而導致皮膚膿腫。 您亦應每天為挪威森林貓擦拭眼角，而且每隻眼睛應使用不同的布，並根據需要修剪指甲。 應盡可能經常刷牙，同時定期帶他們接受牙科檢查。
挪威森林貓最出名的就是天生聰明，學習速度快。 因此，他們易於接受家庭生活訓練。 不過，由於這是一個需要很長時間才能完全成熟的品種，因此幼貓的一些幼稚動作可能會持續一段時間。 他們甚至在成年後還很愛玩。 為他們在家中安排各種遊戲和活動，並與主人有大量互動，可讓他們身心健康。 雖然挪威森林貓喜歡有人類家庭的陪伴，而一般來說，他們與其他寵物都能相處得很好，但在陌生人面前可能會有點害羞。 從繁殖者購買一隻已接受早期訓練和社會化指導的幼貓，便可以避免這方面的問題。
發育完全的挪威森林貓體重最高可達 20 磅（9 千克），需要大量的體力活動才能保持身材。 作為一種野貓的後裔，經常到大自然中放鬆身心，可為其身心健康帶來莫大益處。 不過，如果這並不可行 (例如，如果您住在繁忙的市中心)，那麼折衷辦法就是在院子設置一個封閉區域 — 這樣一來，他們便可以在一個安全的空間同時享受兩個世界的樂趣。 無論您採用哪種方式，您都需要想出盡可能多的活動，讓他們在家中大玩特玩。 由於挪威森林貓是登山好手，所以他們可能會比較喜歡一些可以上下攀爬的東西，例如帶有較高平面的複雜貓樹。
7/7
關於挪威森林貓
世界上並不存在「低致敏性」的貓咪。 引起人體反應的過敏原名為「Fel d1」，是在腺體中產生的物質。 這種過敏原尤其可以在貓咪唾液中找到；因此，當貓咪為自己梳理毛髮時，他們便會將過敏原弄到全身都是。 不過，這與毛髮的類型 (例如長或短) 並無關係。
挪威森林貓既熱情、又獨立。 簡言之，他們並不黏人，但是喜歡受到人類家人的關注。 挪威森林貓性格活潑，喜歡玩遊戲，並與人互動。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 貓百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
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