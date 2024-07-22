以下是關於這貓種的特性



挪威森林貓的名字是從童話故事中直接引用，但的確名副其實。 他們以杏仁狀的大眼睛、令人印象深刻的體型和光亮的皮毛而聞名；說他們是故事書中的角色一點亦不過分，因為他們看起來更像是野生動物，而不是家養寵物。

有趣的是，雖然他們確實來自挪威的森林，並以此命名，但挪威森林貓最初可能是家貓的後代。 事實上，很多人也認為挪威森林貓的祖先是挪威維京人家裡的寵物。 後來，這個品種在北歐的野生林地中發展起來，逐漸趨向野性，並長出更長、更厚的毛髮，以應對惡劣的斯堪的納維亞氣候。

如今的挪威森林貓雖然仍是一種耐勞、健壯且自信的動物，但他們亦培養出了一種可愛和善於交際的性格 (這與他們的背景略有差異)。 因此，他們可以與小朋友和其他寵物相處得很好，有時甚至與狗狗亦能相處融洽。

身為最大的家貓品種之一，一隻成年挪威森林貓的最高體重可達 20 磅 (9 公斤) 左右。 他們強壯、有力且敏捷，與緬因貓極為相似；憑藉肌肉發達的身體和強壯的爪子，他們擅於攀爬。 挪威森林貓的毛髮能夠防水，因此是為數不多喜歡水的貓咪之一；如果您家中有魚池的話，可要小心了 — 他們甚至可能會跳進您的浴缸裡！

雖然他們確實最適合戶外型的生活方式，但只要有足夠的玩具和活動讓他們生活充實，他們亦可以好好適應室內生活。 挪威森林貓是一個高度聰明的品種，活潑好動，喜歡與人類互動，尤其喜歡和主人一起玩遊戲。 挪威森林貓的壽命亦相當長，平均年齡可達 14 到 16 歲。

隨著受歡迎程度逐年遞增，他們在 1950 年代獲指定為挪威的官方貓。 時至今日，挪威森林貓已成為全球 20 個最受歡迎的貓品種之一。