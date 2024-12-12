貓濕糧可以每天吃嗎？營養價值、餵食方法與常見問題解答

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貓咪的主食包括了濕糧與乾糧，本篇文章將為您介紹有關貓濕糧的好處、貓濕糧的餵食建議與方法，和保存方式等，希望給所有貓咪主人正確的餵食觀念，讓家中貓咪吃進營養、健康成長。

貓濕糧是什麼？可以每天吃嗎？營養價值與好處介紹

貓濕糧是指含水量為 60%以上的貓糧，而其中又可分為主食濕糧和副食濕糧，不同之處在於營養成分組成。主食濕糧營養均衡可做為日常主食餵食；而副食濕糧的營養成分不一定要符合主食的標準，營養素通常也較為單一，不能作為主食來餵食。如果讓寵物長期只食用副食濕糧，會造成營養不均衡的問題。

延伸閱讀：主食濕糧和副食濕糧怎麼分？該怎麼挑選適合的寵物主食濕糧？



貓濕糧香氣比較濃郁，質地也有很多種類，包括：慕斯狀、肉汁塊或肉凍。由於口感變化豐富，適口性高，特別受到比較挑食的貓咪歡迎。很多主人會好奇：貓咪可以每天吃濕糧嗎？貓可以天天食用主食級濕糧，不過貓主食濕糧單價較高，所以一般主人通常會採用乾濕換餵。

貓咪吃濕糧的最大優點就是因為其含水量較高，可以為貓咪補充額外的水份；而乾糧搭配濕糧交替餵食，讓食物更豐富多樣化，提供貓咪更多選擇。

貓濕糧該如何餵？應該餵多少？

每次餵食的貓濕糧份量跟據貓咪的品種、年齡、體重、活動量，和健康狀況而有不同，像是懷孕或哺乳的貓咪就需要較多的熱量，主人可參考包裝上的餵食分量。而在選擇不同種類的糧食時，可諮詢專業獸醫給予建議份量。

貓咪通常有自己的飲食偏好，而這種偏好可能基於幼年時期的飲食習慣。若您想讓愛貓嘗試吃濕糧，建議用一星期的時間逐漸在貓咪的飲食中加入濕糧，這樣可以避免牠們出現肚子不適或消化不良的情況、也可以讓貓咪逐漸適應不一樣的食物口感。

貓濕糧選購指南4重點，吃得健康才安心

準備要為家中貓咪添購貓濕糧了嗎？購買前請先參考下面四個重點，才能讓主人買得安心，貓咪吃得健康。

一、選購優質的貓濕糧品牌

由國際認可的品牌大廠所製造的貓濕糧具有一定品質保證！來源不明的貓罐罐無法保證製造過程中食品是否安全或是否營養均衡，而國際品牌大廠的貓糧都是由專家調配適合貓咪的營養比例，是最均衡安全的飲食選擇。

二、選購符合 AAFCO營養標準的貓濕糧

選擇符合 AAFCO（美國飼料品管協會，Association of American Feed Control Official）國際營養標準的貓糧，保障貓咪獲得足夠且均衡的營養。該協會跟據寵物營養研究，制定出各種寵物食品的標準成分定義、標籤規章與實驗室標準。因此貓濕糧若有符合 AAFCO 提供的營養標準，才值得主人信賴。

三、根據貓咪狀況選購

不同品種、年紀、體重、健康狀況的貓咪所需要的營養都不同。特殊狀況的貓咪需要特別成分比例的貓食，像是懷孕中、絕育期、疾病治療期、體重控制期等，建議諮詢專業獸醫，針對愛貓給予最適當的飲食搭配。

四、適口性佳的濕糧

貓濕糧對貓咪來說之所以特別有吸引力，是因為濕糧比乾糧散發出更濃厚的香氣，符合貓咪的生理結構及喜好。而選擇適口性高的濕糧，是因為「全世界最營養的食物，也要毛孩願意吃才有用」，所以適口性好壞是影響貓咪食慾的關鍵因素。

延伸閱讀：對犬貓來說，適口性與營養一樣重要！





貓濕糧常見問題：

(1) 如何保存貓濕糧?

由於貓濕糧含水量高，通常是在高溫下烹調以進行滅菌，所以保存期限比乾糧長，未開封可以存放在室內陰涼處。但是貓濕糧包裝一旦打開就容易腐壞，建議當次吃完。若放在室溫兩小時貓貓仍未能吃完，就應丟棄。萬一主人真的想保存未吃完的貓罐罐或濕糧，需要蓋上蓋子，並放入密封的塑膠或陶瓷容器中冷藏，在兩天內食用完畢，以保持新鮮。如果您的愛寵不喜歡冷食，可嘗試在餵食前將其加熱至室溫。 （請注意：如使用微波爐，請將產品放入適當的微波爐安全容器中，並在餵食前檢查溫度）。





(2) 貓吃全濕糧好嗎？

許多貓主人都會問獸醫，我家的貓適合吃乾糧或是濕糧？其實無論是餵乾糧還是濕糧，挑選營養均衡、貓咪又肯吃的糧食最重要。所以該選擇乾糧、濕糧或是乾濕換餵，往往取決於貓咪本身的營養需求、生理狀況和飲食習慣。而什麼情況的貓咪適合吃全濕糧呢？如果您家中愛貓有下面幾種情形，可以依照專業獸醫建議改吃濕糧：

一、不愛喝水或有特殊需求的貓咪：濕糧是讓不愛喝水的貓咪可以攝取更多水分的好方法。因為濕糧有60%以上的含水量，可以讓牠在進食時補充到水分。另外，如果貓咪是因為疾病因素而需要更多水量的話，可諮詢專業獸醫後換餵全濕糧。



二、牙齒有問題的貓咪：有些貓咪可能因為口腔問題而沒有辦法咀嚼乾糧，此時改為全濕糧餵食能增加牠們的進食意願，讓牠們更有機會攝取到足夠的營養成分。



乾濕換餵不一定是要將乾糧和濕糧拌在一起，主人可依照貓咪喜好，一餐餵食濕糧，下一餐餵食乾糧交替餵食，這樣貓咪就可以獲得兩種飲食的好處。如果貓主人不確定該餵多少濕糧，或是不確定乾濕換餵的比例該如何搭配，請諮詢專業獸醫，或參考Royal Canin產品頁面下的理想餵食分量計算器來計算最適合的餵食份量。





Royal Canin 理想餵食分量計算器

Royal Canin 明白每隻貓咪的需求都是獨一無二的，除了產品包裝上提供詳細的建議餵食量，您還可以透過Royal Canin理想餵食分量計算器，幫助您根據愛寵的實際需求來確定最佳的餵食量。

Royal Canin 的食量計算機使用方法相當簡單，簡單幾個步驟，就能為愛寵找到最適合的健康餵食份量：