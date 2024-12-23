主食濕糧和副食濕糧怎麼分？該怎麼挑選適合的寵物主食濕糧？

主食濕糧罐頭和副食濕糧的差別

主食濕糧和副食濕糧可以每天吃嗎？多久吃一次？

主食濕糧可以當作正餐餵食毛孩，因此可以每天餵食。一般而言，餵食頻率取決於寵物的年齡、體重和活動狀況等等，主人可以按照包裝上的建議餵食表去餵食。如果毛孩身體健康有特殊狀況，請咨詢專業獸醫以獲取餵食建議。 副食濕糧罐頭則可以視為毛孩的零食 。各位毛孩爸媽可以不定期添加到愛寵的飲食中，例如：每週一到兩次，當作對寵物的獎勵，令口味不再單一。 一般來說，不太建議每日餵食寵物副食罐，避免令愛寵變得嘴刁，造成挑食問題。 主食濕糧 副食濕糧 餵食時機 可當作正餐 可當作零食 成分 較豐富多元 較單一 營養素完整程度 較均衡完整 較不完整 價格 通常較高 通常較低

表1：主食濕糧、副食濕糧簡易比較

犬貓每日所需營養介紹

無論是主食罐還是副食罐，狗狗和貓咪都需要均衡的營養，才能維持身體機能。除了水分之外，可以被貓狗身體吸收並利用的六大營養素包含：蛋白質、碳水化合物、脂肪、維生素和礦物質和水。其中蛋白質、碳水化合物和脂肪能提供寵物日常活動所需的能量[3]。 蛋白質是寵物飲食中最重要的營養素，它不僅是貓狗身體組織的主要成分，還有助於維持肌肉、皮膚和毛髮健康。碳水化合物則可以為貓狗提供能量，維持身體機能。脂肪也是狗狗和貓咪不可或缺的營養素，皮膚、心臟、關節及免疫功能都需要必需脂肪酸的支持。維生素和礦物質則可以幫助各種身體機能正常運作，如果攝取過量和過少．都會對寵物的身體健康造成負面影響。



該如何挑選適合的主食濕糧/主食罐





1. 確實閱讀包裝說明

確認包裝上是否有明確的營養成分、營養充足聲明和餵食指南等。此外，由於狗狗和貓咪對營養的需求不同，因此務必選擇狗狗或貓咪專屬的營養配方。



2. 根據寵物的年紀和身體狀況選擇

根據寵物的年紀選擇適合的糧食很重要。寵物的生命階段主要包含，幼年期、成長期、成熟期、妊娠期和老年期。各大品牌也多會將主食濕糧罐頭分類為，適合幼貓犬、成貓犬、懷孕貓犬、熟齡貓犬或老年貓犬的糧食。如果毛孩身體有特殊狀況，比如說：腎臟功能欠佳的貓貓、需體重管理的狗狗，則需要根據獸醫建議，選擇處方營養配方



3. 遵循餵食指南

即使選擇了合適的主食罐或主食濕糧，如果餵食的份量錯誤，也有機會讓愛寵無法獲得均衡的營養。因此主人們必須按照包裝上的指示或專業獸醫的建議，來餵食狗狗或貓咪。 基本上只要符合國際營養標準的主食濕糧餐包或主食罐，毛孩家長都能考慮購買。在挑選主食濕糧/主食罐時，除了適口性（風味）之外，也可以參考美國飼料管理協會 (AAFCO) 提供的三點基本原則[4]確認包裝上是否有明確的營養成分、營養充足聲明和餵食指南等。此外，由於狗狗和貓咪對營養的需求不同，因此務必選擇狗狗或貓咪專屬的營養配方。根據寵物的年紀選擇適合的糧食很重要。寵物的生命階段主要包含，幼年期、成長期、成熟期、妊娠期和老年期。各大品牌也多會將主食濕糧罐頭分類為，適合幼貓犬、成貓犬、懷孕貓犬、熟齡貓犬或老年貓犬的糧食。如果毛孩身體有特殊狀況，比如說：腎臟功能欠佳的貓貓、需體重管理的狗狗，則需要根據獸醫建議，選擇處方營養配方 主人也可以遵循世界小動物獸醫師協會 (WASAVA) 的進階指示[5]，來挑選適合家中毛孩的主食罐：

1. 確認是否有專業的營養學家或獸醫，參與設計營養配方的過程

2. 確認生產過程和品管是否透明，以及是否有通過認證或相關檢驗

3. 確認包裝上是否有品牌的聯絡資訊



總體來說，主食濕糧和副食罐頭在寵物飲食中，扮演著不同的角色，選擇適合家中毛孩的食物，並搭配正確的餵食頻率和份量，才能確保愛寵獲取均衡完整的營養。如果狗狗或貓咪有特殊的身體狀況，也別忘了諮詢獸醫挑選適合毛孩的主食濕糧/主食罐！



[1] https://europeanpetfood.org/wp-content/uploads/2022/03/Updated-Nutritional-Guidelines.pdf

[2] https://www.aafco.org/consumers/understanding-pet-food/selecting-the-right-pet-food/

[3] https://europeanpetfood.org/pet-food-facts/fact-sheets/nutrition/nutritional-needs-of-cats-and-dogs/

[4] https://www.aafco.org/consumers/understanding-pet-food/selecting-the-right-pet-food/

[5] https://wsava.org/wp-content/uploads/2021/04/Selecting-a-pet-food-for-your-pet-updated-2021_WSAVA-Global-Nutrition-Toolkit.pdf

根據歐洲寵物食品工業協會 (FEDIAF) 的定義[1]，主食濕糧（或稱主食罐）是寵物飲食中的主要糧食，擁有寵物所需完整、均衡的營養素，例如：蛋白質、脂肪、維生素和礦物質等等。根據不同寵物的需求餵食，可以滿足寵物日常所需的營養。副食濕糧與主食濕糧不同，它的營養成分不一定要符合主食的標準，營養素通常也較為單一，也不能作為主食來餵食。如果讓寵物長期只食用副食罐頭，會造成營養不均衡的問題。因此，在選擇寵物主食濕糧與副食罐頭時，一定要特別留意。