帶貓咪一起旅行：寵物旅行包／運輸籠挑選建議

帶貓咪一起旅行





相較狗狗，貓咪是貨真價實的宅男／宅女，牠們極度討厭離開熟悉的地方，因此若必須帶貓咪出門旅行，您需要盡可能讓喵星人有安全感，並確保牠們不會因害怕而逃跑。開車旅遊途中，也盡量不要將貓咪放出籠或解開繫繩。因為當您打開車門或窗戶時，貓咪很可能就會一躍而出。接下來就讓我們一起看看，有哪些安全措施能幫助您好好保護家中毛孩。





貓咪透氣旅行包／運輸籠推薦





好的貓咪旅行包，不僅能讓旅程更加安全，也可減輕喵星人的心理壓力。各類旅行包都是由不同材料製成，在設計上，也自然會有所差異，因此請您務必選擇最適合您家毛孩的商品。大部分的旅行包都足以容納一般成年貓的體型，有足夠空間讓牠們趴得舒適，卻也不至於寬大到讓牠們缺乏安全感。但如果您家貓咪體型較大，則需要預備容量更大的旅行包！而一個好的旅行包，應該是要堅固、安全且易於清理。請避開使用厚紙板製成的便宜選項，其品質肯定無法達到上述標準。

塑膠製的硬殼寵物運輸籠，通常能讓貓咪感到格外安穩，但它們多數都只在前端設計開口，因此當您要將一隻不情願的貓咪裝進籠子時，將會變得非常棘手。當貓咪不願意自己移動腳步走進籠子時，您會需要將運輸籠翻轉，並試圖從開口把貓咪裝進去。相反地，當您抵達目的地時，貓咪也不太可能願意自己走出來，要從單一開口將牠們拉出來，更是一項艱難的任務。另外，提醒您別忘了在運輸籠內部舖設報紙或輕柔被單，讓貓咪可趴得更舒適，也請確保籠子是可清洗的。





更多寵物旅行包／運輸籠選項





最好的選擇是有兩個開口的運輸籠——前門是提供給貓咪自行出入，但當您必須強迫牠們進出時，頂部的上掀式開口便能派上用場。





專業獸醫有可能不必將貓咪取出雙門式運輸籠，就能對牠們進行健康檢查，以使貓咪維持冷靜。





不過，裝有貓咪的雙門式運輸籠相當重，如果您必須提著它長途跋涉，那可能就不甚理想。現在有許多紡織材質的旅行箱可供選擇，它們大多重量輕又好收納。





有些經過訓練的貓咪，相對好駕馭，並習慣受到背帶和牽繩的約束，但即便如此，若您想帶貓咪到不熟悉的環境旅行，都還是建議使用運輸籠。





提升安定及方便性





對於飼主和貓咪來說，其中一項令人倍感壓力的艱鉅任務，同樣都是將貓咪裝進旅行箱。光是看到運輸籠的大小，許多喵星人就開始恐慌，因為牠們會自動聯想到一些負面情境。因此，讓您的貓咪提前習慣並適應運輸籠，絕對會帶來很大的幫助。舉例來說，要減少貓咪的恐懼，可將運輸籠的門保持敞開，並將其放置於貓咪最喜歡的地方之一。如果無法做到這點，請試著在旅行前幾天將運輸籠取出，讓貓咪提前熟悉。使用之前，也可在籠子內部噴灑費洛蒙，打造安定的氛圍。旅行前一晚，則建議將貓咪留在室內，以免隔天要出門時卻突然不知去向。





為了降低暈車的風險，請勿在出發前幾小時餵貓。如果家中飼養不只一隻貓，請將每隻貓咪各別裝進一個運輸籠。因為當牠們有壓力時，不喜歡與另一隻貓咪共處於密閉空間。在車子內，也請將運輸籠放置於安全位置——最好是放在座位上並以安全帶固定。不論您要將運輸籠置於何處，都請試著將它放在稍有高度的平面上，因為貓咪在遠離地板時，反而會感到更加安全。





出發前最後一件事......





如果您計劃與貓咪展開一趟長途旅行，請詢問獸醫旅途中如何以最好的方式照顧貓咪。若您需要帶貓咪出國旅遊，您的獸醫也能幫助您了解寵物外遊的注意事項。而您也需要花一點時間思考，如何讓貓咪在旅途中保持冷靜，使您與寵物雙方的壓力都能降到最低。若您無法帶貓咪一起旅行，也歡迎閱讀有關貓咪暫托照顧的相關文章，了解外出旅行時，您可以將貓咪託付給誰及有哪些合適地點。