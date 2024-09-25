幼貓何時會開眼？
幼貓出生時眼睛是緊緊閉著的，看不到這個世界，耳朵亦摺起，也不能自我調節體溫。首次張開眼睛是幼貓一生中第一個成長的里程碑，意味著牠們將要從無知的小生命成為我們所熟悉和喜愛的野性貓咪。
幼貓大約會在2星期大時張開眼睛，隨著耳道開放，牠們的耳朵也會逐漸展開。幼貓大概需要2個月的時間，才會擁有與成貓差不多的視力和聽覺。
貓咪成長的重要里程碑
初生期是幼貓生命中的第一個成長階段，這時候的幼貓非常脆弱，既看不見、聽不到，也沒有自行調節體溫的能力，完全依賴貓媽媽來滿足所有需要。牠們的肚臍仍然繫著臍帶，主要活動就是從貓媽媽身上取得溫暖和食物。
儘管幼貓的眼睛和耳朵仍處於閉合狀態，但強烈的光線和嘈吵的聲音亦可能對牠的視力和聽力造成損害。
幼貓於初生期會吸啜貓媽媽的母乳，初乳含有豐富抗體，有助建立免疫系統。而由於幼貓未能自行排尿或排便，亦需要貓媽媽的幫助以刺激牠們順利排泄。
到第8天後，幼貓的臍帶會自然脫落，眼睛和耳道也逐漸開放。隨著耳道開放，頭上的耳朵會慢慢變得挺直。而由於視力和聽覺仍未發育完成，幼貓會非常依賴觸覺和嗅覺去認識世界。
大約兩週星期大時，幼貓的眼睛會完全張開，耳朵也變得更筆挺，但還需要幾個星期的時間才能擁有完整的視力。所有幼貓一出生時眼睛都是藍色的，直到八星期大才會長成固定的顏色。例如初生虎紋貓擁有藍色眼睛，長大後會變成琥珀色或啡色；而暹羅貓就會一直維持藍色眼睛。
到了三星期大，幼貓開始長出乳齒，耳朵也完全展開了。牠們會蹣跚地四處探索，認識一下貓砂盤和周圍環境，到了六星期大才會長出所有乳齒。
四星期大時，幼貓的瞳孔擴張和收縮會變得更自如，視力會變得更好，立體感觀系統亦在迅速發展中。
到了6星期大時，幼貓的視力和聽覺愈見良好，但要到2個月大才會達到成貓的水平。這時候幼貓已經能夠自由走動、與同胎的兄弟姊妹互動、完成斷奶，並學會使用貓砂盤。有些幼貓可能在這個年紀就被帶到新家了，若果能夠待在貓媽媽身邊直到8星期大，牠們可以更有效地學習適當的貓行為和社交技巧。
貓咪的眼睛和人類的有何不同？
形狀的重要性
貓的瞳孔呈橢圓形，使牠們能夠比人類更快地適應光線的變化。
額外的結構層
貓的眼睛長有一層脈絡膜毯。這層凝膠狀組織長在眼睛後面，像一面鏡子能夠反射任何進入眼睛的光線，相比人類的視力，牠們只需要1/6的亮度就可以看得一清二楚。
第三眼瞼
貓咪擁有一個被稱為第三眼瞼的瞬膜，能夠保護眼睛免受傷害。當眼睛組織發炎時，第三眼瞼會在貓咪睡覺時覆蓋部分眼睛以提供保護。如果你看到瞬膜，代表貓咪可能有些不舒服了。
貓咪能看到甚麼？
貓咪的視力驚人，能夠在昏暗的環境中看得很清楚，甚至能夠探測到微細的動靜。眼睛發育期間，必須保護它們不受強光傷害，以降低視力受損的風險。
感官接收器
貓咪有兩種感官接收器︰視桿細胞和視錐細胞。視桿細胞負責支援白天的視覺，而視錐細胞則支援在昏暗環境中的視覺。貓咪擁有2億個視桿細胞，固此於昏暗環境中也能夠活動自如。
色彩感知
眼睛內的視錐細胞讓我們看到不同的顏色。人類有3種視錐細胞，可以看得見綠色、藍色和紅色。而貓只有2種，所以牠們只看見綠色和藍色。
運動感知
貓擅長捕足移動中的物件，不過很難發現靜止的獵物。因為牠們無法看到所有的顏色，所以在日光下及近距離的視覺其實不算十分清晰。
整體視覺特色
眼睛結構上的獨特差異使貓咪能夠偵測遠距離的移動，在昏暗中擁有卓越的視力，而第三眼瞼則有效保護牠們的眼睛。因此，你可以理解為何貓咪非常適合在夜間活動。
貓咪視力和聽力的發展
隨著幼貓眼睛張開，一開始的視力是模糊的，然後逐漸變得清晰。6星期大時，牠們的視力算是比較清晰。耳朵的發育進度跟眼睛差不多，會一直發展直到兩種感官都和成貓一樣敏銳為止。
何時需要特別留意幼貓眼睛的狀況？
並不是所有幼貓的眼睛都會在指定時間張開，也有可能不是雙眼同步張開。但如果愛貓的眼睛在2星期內仍未張開，可以帶牠們到獸醫診所檢查是否有異常或其他問題。
幼貓的眼睛可能會出現眼垢，導致細菌和病毒感染而造成視力損害，所以必須保持幼貓的臉部和眼睛清潔，以減低生病的風險。你需要定期為幼貓梳理，用柔軟的布和溫水輕輕擦拭幼貓的臉，以及由鼻子往外擦拭眼睛。千萬不要強行打開牠們的眼睛，必須耐心等待眼睛自然睜開。
如眼睛出現以下情況就需要帶幼貓去看獸醫了：
- 眼瞼內翻：眼瞼向內翻轉，引起眼睛和眼瞼不適和發炎
- 結膜炎：眼瞼內的組織發炎
- 淚腺問題：部分或整條淚線被阻塞
- 瞬膜下垂：清楚看見第三眼瞼
- 視網膜脫落：有可能是由於頭部受到撞擊或從高處墮下引起，如果不及時治療，有機會嚴重影響牠們的視力
何時應尋求獸醫協助
如果你留意到幼貓眼睛發紅、有分泌物、眼垢、眼瞼下有腫塊、腫脹、發癢、對空間感知不良和容易受驚時，就應盡快跟獸醫預約了。
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