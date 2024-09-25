幼貓何時會開眼？

幼貓出生時眼睛是緊緊閉著的，看不到這個世界，耳朵亦摺起，也不能自我調節體溫。首次張開眼睛是幼貓一生中第一個成長的里程碑，意味著牠們將要從無知的小生命成為我們所熟悉和喜愛的野性貓咪。

幼貓大約會在2星期大時張開眼睛，隨著耳道開放，牠們的耳朵也會逐漸展開。幼貓大概需要2個月的時間，才會擁有與成貓差不多的視力和聽覺。

閱讀時間5 min
Neonatal kittens laying together

貓咪成長的重要里程碑

透徹了解貓咪精彩的成長歷程，有助你為牠提供最適當的照顧。

貓咪的眼睛和人類的有何不同？

貓咪與人類的眼睛結構相似，但為了迎合貓咪的生活而有一些顯著的差異。主人應在幼貓成長期好好保護牠的眼睛，以減輕長大後視力受損的風險。
1/3

形狀的重要性

貓的瞳孔呈橢圓形，使牠們能夠比人類更快地適應光線的變化。

Kitten at vet
2/3

額外的結構層

貓的眼睛長有一層脈絡膜毯。這層凝膠狀組織長在眼睛後面，像一面鏡子能夠反射任何進入眼睛的光線，相比人類的視力，牠們只需要1/6的亮度就可以看得一清二楚。

Kitten looking up towards the camera
3/3

第三眼瞼

貓咪擁有一個被稱為第三眼瞼的瞬膜，能夠保護眼睛免受傷害。當眼睛組織發炎時，第三眼瞼會在貓咪睡覺時覆蓋部分眼睛以提供保護。如果你看到瞬膜，代表貓咪可能有些不舒服了。

Fluffy Red Kitten with Blue Eyes

貓咪能看到甚麼？

貓咪的視力驚人，能夠在昏暗的環境中看得很清楚，甚至能夠探測到微細的動靜。眼睛發育期間，必須保護它們不受強光傷害，以降低視力受損的風險。

1/4

感官接收器

貓咪有兩種感官接收器︰視桿細胞和視錐細胞。視桿細胞負責支援白天的視覺，而視錐細胞則支援在昏暗環境中的視覺。貓咪擁有2億個視桿細胞，固此於昏暗環境中也能夠活動自如。

Cat is on the sofa. Curious kitten at home
2/4

色彩感知

眼睛內的視錐細胞讓我們看到不同的顏色。人類有3種視錐細胞，可以看得見綠色、藍色和紅色。而貓只有2種，所以牠們只看見綠色和藍色。

Grey cat playing with paw in air
3/4

運動感知

貓擅長捕足移動中的物件，不過很難發現靜止的獵物。因為牠們無法看到所有的顏色，所以在日光下及近距離的視覺其實不算十分清晰。

Curious kitten stands on a bed covered with a white blanket
4/4

整體視覺特色

眼睛結構上的獨特差異使貓咪能夠偵測遠距離的移動，在昏暗中擁有卓越的視力，而第三眼瞼則有效保護牠們的眼睛。因此，你可以理解為何貓咪非常適合在夜間活動。

Kitten jumping through flowers

 

貓咪視力和聽力的發展

隨著幼貓眼睛張開，一開始的視力是模糊的，然後逐漸變得清晰。6星期大時，牠們的視力算是比較清晰。耳朵的發育進度跟眼睛差不多，會一直發展直到兩種感官都和成貓一樣敏銳為止。

Orange and white kitten standing indoors

何時需要特別留意幼貓眼睛的狀況？

並不是所有幼貓的眼睛都會在指定時間張開，也有可能不是雙眼同步張開。但如果愛貓的眼睛在2星期內仍未張開，可以帶牠們到獸醫診所檢查是否有異常或其他問題。

幼貓的眼睛可能會出現眼垢，導致細菌和病毒感染而造成視力損害，所以必須保持幼貓的臉部和眼睛清潔，以減低生病的風險。你需要定期為幼貓梳理，用柔軟的布和溫水輕輕擦拭幼貓的臉，以及由鼻子往外擦拭眼睛。千萬不要強行打開牠們的眼睛，必須耐心等待眼睛自然睜開。

Golden kitten lying down licking paw

如眼睛出現以下情況就需要帶幼貓去看獸醫了：

  • 眼瞼內翻：眼瞼向內翻轉，引起眼睛和眼瞼不適和發炎
  • 結膜炎：眼瞼內的組織發炎
  • 淚腺問題：部分或整條淚線被阻塞
  • 瞬膜下垂：清楚看見第三眼瞼
  • 視網膜脫落：有可能是由於頭部受到撞擊或從高處墮下引起，如果不及時治療，有機會嚴重影響牠們的視力

何時應尋求獸醫協助

如果你留意到幼貓眼睛發紅、有分泌物、眼垢、眼瞼下有腫塊、腫脹、發癢、對空間感知不良和容易受驚時，就應盡快跟獸醫預約了。


相關文章

Cat laying down

何時要為母貓絕育？

了解更多
SACRED BIRMAN KITTEN & MOTHER - START OF LIFE EMBLEMATIC

探索幼貓的成長歷程與關鍵營養-幼貓成長計劃

了解更多

點讚和分享此頁