幼貓出生時眼睛是緊緊閉著的，看不到這個世界，耳朵亦摺起，也不能自我調節體溫。首次張開眼睛是幼貓一生中第一個成長的里程碑，意味著牠們將要從無知的小生命成為我們所熟悉和喜愛的野性貓咪。

幼貓大約會在2星期大時張開眼睛，隨著耳道開放，牠們的耳朵也會逐漸展開。幼貓大概需要2個月的時間，才會擁有與成貓差不多的視力和聽覺。