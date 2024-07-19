讓家中其他寵物認識初來報到的貓咪
要讓家中寵物好好認識新進成員，過程可能不是太容易。 動物之間會自行決定彼此的階級，可是飼主不能讓他們互相攻擊。 請花點時間，耐心等待，因為這個階段要奠定未來共同生活的基本規則。
幼貓初來報到，一定要先好好認識一下新環境、家庭成員和其他動物，確保他們日後可以好好融入新家。 動物之間彼此認識的過程不能有壓力，新進成員能否健康幸福地成長，皆取決於初期的照顧和關注。
請飼主在旁監督幼貓與其他動物的認識過程；如果過程不順利，彼此之間就會為了是否要共用資源和空間而產生混淆和對立的情況。 飼主將新進成員帶回家之前，建議先給獸醫看看。 這樣可確定新幼貓是否患有傳染性疾病，以防他們傳染給家中其他寵物。
飼主雖然可以採取特定的做法，以協助新幼貓好好認識其他貓狗，但為了家中寵物和新成員著想，請勿忽略以下事項：
- 頭幾天先將新幼貓與其他寵物隔開，讓幼貓慢慢認識一下新環境。
- 讓幼貓待在一個個各自的房間，讓他們慢慢探索家中四周，同時不會有想要躲到傢俬下方的衝動。
- 要繼續關心家中的既有寵物，然後在頭幾天內讓既有寵物 (可能是狗狗或貓咪) 留有特權。
- 當既有寵物在自己的地盤時給予他們安慰。
- 在專屬的安靜空間安撫新來的幼貓。
- 在幼貓不使用的房間裡，使用以前用來擦拭幼貓臉部和嘴巴的布來擦拭牆壁底端，讓既有寵物習慣幼貓的氣味。
讓家中狗狗認識幼貓
如果愛犬已經認識、而且喜歡新來的幼貓，那麼相識的過程就簡單得多了，而已經適當社會化的狗狗亦會很容易接受這位新成員。 有些歲數較大的狗狗可能不是那麼寬容，但仍然可以學習與貓咪一起生活。 一開始見面時，請將狗狗繫好，同時不要限制貓咪走動。 在控制場面的情況下重複認識幾次之後，愛犬和新來的貓咪就會找到彼此能和平相處的方式。
飼主可以運用以下方式讓事情更順利：
- 繫好狗狗，讓他們保持冷靜，表現乖的話就給予獎勵。
- 確認貓咪沒有被困在角落，並選擇讓貓咪感到自在、有地方藏身的房間，最好是爬到比狗狗高的位置。
- 別強迫貓咪與狗狗接觸，讓他們按照自己的步調慢慢親近。
您的家居環境對於貓咪或幼貓來說安全嗎？
貓咪的家是身心健康至關重要的一環。 幼貓搬到新家後，會開始探索一切。 讓他們依自己的步調探索並找到方向，您只要確保他們遠離可能的危險即可。
此外，確保貓咪有能夠安靜獨處的空間，尤其是剛來到新家時，這樣他們才能在接下來幾天漸漸熟悉新的環境和家人。
為了讓貓咪在家中更自在，您可以這樣做：
- 為貓咪準備專屬用餐區。 用餐區必須遠離貓砂盆，最好是遠離吵雜的環境，因為貓喜歡在安靜的地方進食。
- 幫他們準備貓砂盆，一樣放在安靜的地方。 貓砂盆必須放在同一個地方永久不變，並且讓貓咪容易進出，同時遠離食物和水碗。
- 讓他們有專門的遊戲、追逐、攀爬和抓搔空間。
- 為貓咪準備專屬的私密睡覺空間。
您家中有任何危險物品嗎？
家中和戶外有很多東西都可能危害貓咪或幼貓，包括：
- 電線或電源線。
- 容易接觸到的家用化學物品、清潔用品和藥物。
- 暴露的高溫平面。
- 陽台。
- 有毒或有害的植物，例如： 仙客來、冬青、槲寄生、紫藤、花葉萬年青、蔓綠絨、杜鵑花、山杜鵑花、玉珊瑚、夾竹桃、聖誕紅、常春藤，桃葉珊瑚山茶、甜豆和榕樹。
考慮貓咪或幼貓是否能適應您的生活方式時，您的家就能協助您了解是否能為他們提供快樂、安全生活的環境，以及促進您與新寵伴建立良好關係，假如您選擇飼養新寵，甚至會更有價值。
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