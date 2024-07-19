要讓家中寵物好好認識新進成員，過程可能不是太容易。 動物之間會自行決定彼此的階級，可是飼主不能讓他們互相攻擊。 請花點時間，耐心等待，因為這個階段要奠定未來共同生活的基本規則。

幼貓初來報到，一定要先好好認識一下新環境、家庭成員和其他動物，確保他們日後可以好好融入新家。 動物之間彼此認識的過程不能有壓力，新進成員能否健康幸福地成長，皆取決於初期的照顧和關注。

請飼主在旁監督幼貓與其他動物的認識過程；如果過程不順利，彼此之間就會為了是否要共用資源和空間而產生混淆和對立的情況。 飼主將新進成員帶回家之前，建議先給獸醫看看。 這樣可確定新幼貓是否患有傳染性疾病，以防他們傳染給家中其他寵物。

飼主雖然可以採取特定的做法，以協助新幼貓好好認識其他貓狗，但為了家中寵物和新成員著想，請勿忽略以下事項：

頭幾天先將新幼貓與其他寵物隔開，讓幼貓慢慢認識一下新環境。

讓幼貓待在一個個各自的房間，讓他們慢慢探索家中四周，同時不會有想要躲到傢俬下方的衝動。

要繼續關心家中的既有寵物，然後在頭幾天內讓既有寵物 (可能是狗狗或貓咪) 留有特權。

當既有寵物在自己的地盤時給予他們安慰。

在專屬的安靜空間安撫新來的幼貓。

在幼貓不使用的房間裡，使用以前用來擦拭幼貓臉部和嘴巴的布來擦拭牆壁底端，讓既有寵物習慣幼貓的氣味。

讓家中狗狗認識幼貓

如果愛犬已經認識、而且喜歡新來的幼貓，那麼相識的過程就簡單得多了，而已經適當社會化的狗狗亦會很容易接受這位新成員。 有些歲數較大的狗狗可能不是那麼寬容，但仍然可以學習與貓咪一起生活。 一開始見面時，請將狗狗繫好，同時不要限制貓咪走動。 在控制場面的情況下重複認識幾次之後，愛犬和新來的貓咪就會找到彼此能和平相處的方式。

飼主可以運用以下方式讓事情更順利：