您有時間照顧貓嗎？

幼貓可以成為家庭的開心果，但可別忘了貓亦會長大，因此決定養貓是一個長期的承諾。 雖然許多人認為養貓比養狗更容易，其實貓亦需要很多關心和照顧。

其他會影響愛貓所需照顧和支援的事情，可包括您選擇的是幼貓或成貓，因為幼貓需要比成年貓更多的營養，教育和定期餵養；你想要純種還是「混種」；你是在繁殖中心還是收容所得到他 ─ 因為流浪貓可能有創傷經歷，您需要在一開始就要考慮多一些。

貓的行為和反應方式取決於其基因以及他的經驗。 幼貓在長達八週的時間裡學習了大部分的社交技巧，因此在最初幾週給予他們足夠的時間和注意力至關重要。

貓或幼貓會適應您的日常生活嗎？

任何寵物都會改變您的生活方式，最好的情況是僅帶給您正面的影響。 不過，您日常生活中有些事情可能是無法改變，因此，值得思考這些事情將如何適應貓或幼貓的到來。

問自己的問題：

您有小孩嗎？ 這可能會影響您選擇要養的貓類型，因為有些貓比較不適合年幼的孩子。

您家裡有養其他寵物嗎？他們對新寵物可能有何反應？ 要讓家中寵物好好認識新進成員，過程可能不是太容易。 這需要花點時間和耐心。 完全接受可能需要幾個月的時間，或者可能永遠不會有那一天。

您擁有戶外空間嗎？還是您的貓只會在室內生活？

您是全職工作嗎？如果是的話，當您不在家時貓會怎麼樣？

您能否適當地調整您的家居環境，使其成為適合貓咪生活的空間？

您常旅行嗎？ 如果您需要遠行且不能帶貓咪一起去，請仔細考慮這段期間內如何照顧他。

您能否在經濟上負擔愛貓的需求，包括寵物保險、食物、獸醫費用和潛在的美容和寄宿費用？

這些問題不僅會影響您的家庭和生活方式，還會影響您是否擁有一隻快樂健康的貓及選擇最適合您的貓品種。