在養貓前需要考慮的事
養貓或幼貓前需要考慮很多事情，不過都與您自己的生活方式和家庭環境有關，還有您是否能為了貓的健康快樂著想而進行一些調整。
您有時間照顧貓嗎？
幼貓可以成為家庭的開心果，但可別忘了貓亦會長大，因此決定養貓是一個長期的承諾。 雖然許多人認為養貓比養狗更容易，其實貓亦需要很多關心和照顧。
其他會影響愛貓所需照顧和支援的事情，可包括您選擇的是幼貓或成貓，因為幼貓需要比成年貓更多的營養，教育和定期餵養；你想要純種還是「混種」；你是在繁殖中心還是收容所得到他 ─ 因為流浪貓可能有創傷經歷，您需要在一開始就要考慮多一些。
貓的行為和反應方式取決於其基因以及他的經驗。 幼貓在長達八週的時間裡學習了大部分的社交技巧，因此在最初幾週給予他們足夠的時間和注意力至關重要。
貓或幼貓會適應您的日常生活嗎？
任何寵物都會改變您的生活方式，最好的情況是僅帶給您正面的影響。 不過，您日常生活中有些事情可能是無法改變，因此，值得思考這些事情將如何適應貓或幼貓的到來。
問自己的問題：
- 您有小孩嗎？ 這可能會影響您選擇要養的貓類型，因為有些貓比較不適合年幼的孩子。
- 您家裡有養其他寵物嗎？他們對新寵物可能有何反應？ 要讓家中寵物好好認識新進成員，過程可能不是太容易。 這需要花點時間和耐心。 完全接受可能需要幾個月的時間，或者可能永遠不會有那一天。
- 您擁有戶外空間嗎？還是您的貓只會在室內生活？
- 您是全職工作嗎？如果是的話，當您不在家時貓會怎麼樣？
- 您能否適當地調整您的家居環境，使其成為適合貓咪生活的空間？
- 您常旅行嗎？ 如果您需要遠行且不能帶貓咪一起去，請仔細考慮這段期間內如何照顧他。
- 您能否在經濟上負擔愛貓的需求，包括寵物保險、食物、獸醫費用和潛在的美容和寄宿費用？
這些問題不僅會影響您的家庭和生活方式，還會影響您是否擁有一隻快樂健康的貓及選擇最適合您的貓品種。
您的家居環境對於貓咪或幼貓來說安全嗎？
貓咪的家是身心健康至關重要的一環。 幼貓搬到新家後，會開始探索一切。 讓他們依自己的步調探索並找到方向，您只要確保他們遠離可能的危險即可。
此外，確保貓咪有能夠安靜獨處的空間，尤其是剛來到新家時，這樣他們才能在接下來幾天漸漸熟悉新的環境和家人。
為了讓貓咪在家中更自在，您可以這樣做：
- 為貓咪準備專屬用餐區。 用餐區必須遠離貓砂盆，最好是遠離吵雜的環境，因為貓喜歡在安靜的地方進食。
- 幫他們準備貓砂盆，一樣放在安靜的地方。 貓砂盆必須放在同一個地方永久不變，並且讓貓咪容易進出，同時遠離食物和水碗。
- 讓他們有專門的遊戲、追逐、攀爬和抓搔空間。
- 為貓咪準備專屬的私密睡覺空間。
您家中有任何危險物品嗎？
家中和戶外有很多東西都可能危害貓咪或幼貓，包括：
- 電線或電源線。
- 容易接觸到的家用化學物品、清潔用品和藥物。
- 暴露的高溫平面。
- 陽台。
- 有毒或有害的植物，例如： 仙客來、冬青、槲寄生、紫藤、花葉萬年青、蔓綠絨、杜鵑花、山杜鵑花、玉珊瑚、夾竹桃、聖誕紅、常春藤，桃葉珊瑚山茶、甜豆和榕樹。
考慮貓咪或幼貓是否能適應您的生活方式時，您的家就能協助您了解是否能為他們提供快樂、安全生活的環境，以及促進您與新寵伴建立良好關係，假如您選擇飼養新寵，甚至會更有價值。
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