以下是關於這犬種的特性



德國牧羊犬聰明活潑、意志堅定，可滿足了人類對狗狗的大多數需求。 德國牧羊犬對主人及其家人都相當忠誠；他會跟著您從一個房間走到另一個房間、到車裡，以至任何您想去的地方。

德國牧羊犬精力旺盛嗎? 相當高。 不過，這代表他們可投入任何好玩有趣的活動！ 德國牧羊犬相當適合散步、奔跑；當然，他們亦非常擅長跟蹤和敏捷類的比賽活動。

說到德國牧羊犬最出眾的特徵，那就是他們的智商。 他們以擁有極高智商和解決問題的能力而聞名 — 這亦是他們經常任職於武裝部隊的主要原因 (另一原因是他們的忠誠度高)。

由於德國牧羊犬天性聰明，因此亦被廣泛用作為殘疾人士或視障人士提供服務的服務犬。 鑑於其堅定不移的忠誠度、較高的智商和敏銳的嗅覺，他們相當勝任這個職務。

一經合適的訓練，這個品種便能完美做出您的各種要求。 其無比自信的性格，並不妨礙他們成為出色的陪伴犬。 他們會與主人形成牢不可破的關係，因此要訓練德國牧羊犬並不困難，只要保持行為一致就可以了。

這個犬種的另一個典型標誌是： 他一身別緻的毛髮！ 這件「外套」為雙層，由濃厚、華麗的毛髮組成，以別緻且豐富的色彩點綴，讓德國牧羊犬看起來極具王者風範。