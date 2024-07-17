認識德國牧羊犬
叫他做 「萬人迷」就對了。 著名的德國牧羊犬極受歡迎 — 因其高智商和堅定不移的忠心而備受讚賞。 德國牧羊犬是很好的家庭寵物，相當聽話；要訓練他們，絕對不難，因為他們在訓練時，表現投入。 更令人驚喜的是， 其明亮的眼睛和迷人的斑紋。
正式名稱： 德國牧羊犬
其他名稱： 德國狼犬、德國狼狗
起源： 德國
流口水的傾向1 out of 5
美容需要5 out of 5
掉毛程度5 out of 5
吠叫的傾向4 out of 5
活動力等級5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力2 out of 5
溫暖的天氣？3 out of 5
天氣寒冷？4 out of 5
適合住宅生活2 out of 5
能獨處嗎？*1 out of 5
家庭寵物？*4 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|60 - 65 cm
|55 - 60 cm
|體重
|體重
|30 - 40 kg
|22 - 32 kg
|成年年齡
|15 個月至 5 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|5 至 8 歲
|8 至 18 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
認識德國牧羊犬
以下是關於這犬種的特性
德國牧羊犬聰明活潑、意志堅定，可滿足了人類對狗狗的大多數需求。 德國牧羊犬對主人及其家人都相當忠誠；他會跟著您從一個房間走到另一個房間、到車裡，以至任何您想去的地方。
德國牧羊犬精力旺盛嗎? 相當高。 不過，這代表他們可投入任何好玩有趣的活動！ 德國牧羊犬相當適合散步、奔跑；當然，他們亦非常擅長跟蹤和敏捷類的比賽活動。
說到德國牧羊犬最出眾的特徵，那就是他們的智商。 他們以擁有極高智商和解決問題的能力而聞名 — 這亦是他們經常任職於武裝部隊的主要原因 (另一原因是他們的忠誠度高)。
由於德國牧羊犬天性聰明，因此亦被廣泛用作為殘疾人士或視障人士提供服務的服務犬。 鑑於其堅定不移的忠誠度、較高的智商和敏銳的嗅覺，他們相當勝任這個職務。
一經合適的訓練，這個品種便能完美做出您的各種要求。 其無比自信的性格，並不妨礙他們成為出色的陪伴犬。 他們會與主人形成牢不可破的關係，因此要訓練德國牧羊犬並不困難，只要保持行為一致就可以了。
這個犬種的另一個典型標誌是： 他一身別緻的毛髮！ 這件「外套」為雙層，由濃厚、華麗的毛髮組成，以別緻且豐富的色彩點綴，讓德國牧羊犬看起來極具王者風範。
有關德國牧羊犬的兩個小常識
1. 驚人的嗅覺
德國牧羊犬的拿手好戲就是「萬里追蹤」，嗅覺極為厲害。 憑藉這種敏銳的技能，他們通常被用於執行搜索和救援等任務，以及為警察和軍人負責嗅探炸彈和毒品等工作。
2. 說到鼻子……
德國牧羊犬身為一種牧羊犬，不僅以圍捕其他動物而聞名，甚至以「圍捕」人類而聞名。 當他們想出去散步或吃飯時，他們會用鼻子輕推你。 這種可愛而無害的性格深受有小朋友的家庭歡迎，因為德國牧羊犬的保護欲極強。
品種的歷史
德國牧羊犬極其穩重忠心 — 這種性格受益於 Max Frederic Emile Von Stephanitz 上尉自 1899 年在德國開始的精心培育。Von Stephanitz 隊長想要培養出一種更加優秀的放牧犬 (側重於放牧綿羊)，因此他將德國南部和中部的牧羊犬都聚集到一起。 其目標是培育出一個高智商且身材健壯的犬種 — 於是「Shep-herd (德國牧羊犬)」便誕生了。
Von Stephanitz 隨後於 1899 年在法蘭克福為該犬種成立了一個俱樂部。隨後的數年間，這個犬種的服從性亦變得非常高，並越來越多被用於安全領域的工作；時至今日，德國牧羊犬依然在軍隊和警察的工作中發揮著重要作用。 大眾亦被德國牧羊犬迷倒： 德國牧羊犬因電影明星犬 Rin-Tin-Tin 和 Strongheart 的影響，而在 20 世紀初在美國獲得了巨大的人氣。 這個犬種受全球歡迎 — 據美國育犬協會的數據顯示，過去十年間，他在美國犬種中排名前十位，通常僅次於拉布拉多尋回犬。
從頭到尾
德國牧羊犬的身體特徵
1.耳朵
2.頭部
3.毛皮
4.體型
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於德國牧羊犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
強大的身軀，敏感的胃
提起健康，德國牧羊犬可能有時會有消化道紊亂和腹瀉的問題；雖然並不會危及生命，但對狗狗來說卻是苦事一宗。 平時請多加注意他們是否對食物有不良反應，以及腹瀉、便溏、腸胃炎、胰腺功能不全、腹脹、IBD (炎性腸病) 和其他病徵。 另可能亦會出現過敏性皮炎或皮膚刺激。 餵食高營養食物，可讓您的愛犬保持良好狀態。 必須適時進行相應診斷檢查 — 這可能需要您投入一定的時間和金錢。 出色的獸醫可幫您找到合適的解決辨法。
就是那個屁股！
髖關節發育不良是德國牧羊犬的第三大高發疾病 — 事實上，這是他們先天有這種發病傾向。 這是一種股骨和髖骨不吻合而導致的球窩關節發育綜合症。 發病形式為關節炎。 請務必保持成長速率一致 — 這對於大型犬尤其重要；請務必保證他們的骨骼和肌肉同步發展。 當肌肉生長速率過快，往往會導致發育不良；因為骨骼和關節受到的壓力加劇，因而造成關節炎，並會再發展成「發育不良」。 請為您的德國牧羊犬安排一次簡單的寵物醫生檢查，即可及時發現任何可疑跡象。
燃燒能量
有備則無患： 德國牧羊犬是一種精力旺盛的狗狗。 領養一隻有如此王者風範的狗狗，想想就令人相當興奮；但這種狗狗，並不適合每一個人飼養。 德國牧羊犬對運動量的需求非常大 — 他們輕輕鬆鬆，就可陪您完成長距離的跑步，或跟著您一路小跑幾個小時，也不覺累。
不過，像其他所有品種一樣，德國牧羊犬可能會因為部分身體特徵的過分改造而受苦；對這種狗狗來說，所指的是他們的斜背。 這種身體特徵源於被培育作表演犬的狗狗；當時的繁殖者認為，當狗狗穿過表演圈時，優雅的身體線條和縮短的四肢，可讓步態更加靈活。 建議您向負責任的繁殖業者購買德國牧羊犬，並向獸醫尋求建議。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為德國牧羊犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、生理情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 請確保愛犬任何時間都可以飲到乾淨的清水，這有助維持泌尿系統健康。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時，請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 熱量攝取量亦需因應氣候情況而作出調整。 冬天住在戶外的狗會需要更多的熱量。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的德國牧羊犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 到 15 個月大之前，年幼的德國牧羊犬的免疫系統一直在逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼德國牧羊犬的消化功能，亦與成年的德國牧羊犬有所不同： 他們的消化系統尚未成熟，所以必須為其提供極易消化的蛋白質，以便能夠吸收。 甘露寡糖和益生元 (例如低聚果糖) 能夠平衡腸道菌群，促進消化健康，從而達到良好的糞便品質。
很重要的一點，是要選擇大小、形狀和質地合適的飼料顆粒。 愛犬在這個成長階段裡需要適度能量。 大型犬種的幼犬，例如年幼的德國牧羊犬，其成長期較長而快速，特別容易出現骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和關節損傷。 成長初期主要與骨骼發育有關，雖然這時肌肉亦開始生長。 因此，進食過多、吸收過多能量的幼犬會增加過多體重，而且成長速度也會過快。 這種骨骼過重的情況，會增加出現骨骼畸形和關節問題或發育不良的風險。 如果我們能夠限制食物的熱量，同時確保每日餵飼適量食物，會有助於控制年幼的德國牧羊犬的成長速度，並降低這些風險。
專為促進成長的特殊配方食品，所含其他營養應高於正常水平。 雖然我們需要增加食物中的鈣含量，但大型品種的幼犬如攝入過量的鈣，便會較為敏感。 故此，我們必須明白，除非經由獸醫處方，否則在專為成長期而配製的完整食物中添加任何成分實屬不必，甚或可能危害愛寵的健康。 建議將每日食糧分作三餐，直到他們 6 個月大，然後改為每天兩餐。
成年德國牧羊犬在營養方面的主要目標：
以優質蛋白質和特定膳食纖維的均衡飲食，讓他們保持良好的消化狀態。 這樣做的話，既可以平衡腸菌群，又可以照顧到德國牧羊犬的敏感消化系統。
富含 必需脂肪酸 (尤其是 EPA-DHA)、 必需氨基酸和維他命 B，有助維持健康美麗的皮膚和毛， 從而增強皮膚的「屏障」功能
葡萄糖胺， 軟骨素和抗氧化劑對促進他們骨骼和關節健康 甚有幫助。
德國牧羊犬在 5 歲後，便會開始面臨變老的初期跡象。 富含抗氧化劑的配方將有助他們保持活力，而特定的營養，例如軟骨素、葡萄糖胺、膠原蛋白和 EPA-DHA，將有助維持健康的骨骼和關節。 在變老的過程中，消化能力和特殊營養需求的改變亦會出現，因此較年老的德國牧羊犬的食物應具備以下特質：
較高維他命 C 和 E 含量。 這些營養素具有抗氧化作用，可助保護身體細胞免受與老化相關的氧化壓力所帶來的負面影響
優質蛋白質。 儘管很多人存有誤解，其實降低食物中的蛋白質含量，對減低腎衰竭功效不大。 與此同時，年長的狗在使用膳食蛋白質方面，效率已不如年青的狗。 真正能減緩腎功能逐漸惡化的好方法，是減少磷含量。
含有 較高比例的鐵、鋅和錳微量元素，有助皮膚和毛髮 保持良好狀況。
提高 多元不飽和脂肪酸 (例如琉璃苣油或魚油) 的攝取量， 會有助維持愛犬毛髮品質。 狗狗通常會製造這些脂肪酸， 但老化卻會影響這種生理過程。
隨著 年齡的增長，狗狗的牙齒問題會逐漸浮現出來。 為確保您年長的愛犬進食時能 維持足夠份量，請檢查他們所吃的粗粒食物的大小、形狀和質地 是否能配合他們的下顎。
請注意：德國牧羊犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從每天正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南，以防體重過度增加。
照顧德國牧羊犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
一提到德國牧羊犬，總離不開運動這一方面。 身為好動且功能性高的狗狗，他們需要有大量的日常活動。 無論是獨自跑步還是與主人一起狂奔，他們都能夠跑很長的距離。 因此，放牧、跟蹤或敏捷性練習對於這種好鬥的品種來說，是極之好的活動 — 工作犬比賽和各種狗展最適合他們不過了！
德國牧羊犬擁有雙層毛 — 有一層稍厚的外層毛和一層較軟的底層毛。 因此，最好每星期可以為他們梳刷兩次。 儘管德國牧羊犬極愛運動，但他們並不需要經常洗澡。 一般來說，長毛品種很會掉毛，但如果定期梳理，就會減少這種情況。 掉毛情況每年會發生兩次，以便長出新毛。 每月應修剪指甲一次，但是在堅硬的表面上行走的狗狗，會讓其指甲磨平，因此他們並不需要經常修剪指甲。
德國牧羊犬除了極易訓練，更相當有個性，對於方向和命令都反應良好。 他們極愛討好人類，而且異常聰明，因此可成為您我的完美拍檔。 建議儘早讓他們接受訓練，因為德國牧羊犬最愛就是接受挑戰。 另外，他們能夠與人類家庭成員建立親密關係。
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關於德國牧羊犬
一經訓練，德國牧羊犬就可成為出色的家犬，因為他們忠誠，可與人建立密切關係。 他們極之需要工作，因此在聽從指令方面相當出色。 他們願意隨時與您一起散步或跑步，並且往往對孩子非常友好，亦會保護他們。 天生聰明，因此能夠服從引導。
一點也不危險。 德國牧羊犬討人喜愛，對於任何訓練都反應良好。 這個品種極之活躍，熱衷工作，因此只要您給予他們任何任務，他們都不會感到無聊。 他們需要積極的主人經常給他們重要的任務，而且統統都樂於接受！ 德國牧羊犬的任何健康問題，都可以透過適當的護理來解決。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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