愛犬對營養的需求如何隨著年齡變化

不斷長大的幼犬、成年犬和熟齡犬都有不同的營養需求。 因此，需要在生活的每個階段調整飲食，盡可能保持愛犬的健康。

老年犬所需的營養

老年犬的營養需求與幼犬甚至成年犬大相逕庭。 良好的照護是保持狗狗健康的關鍵， 而定期運動可以確保狗狗維持肌肉量並控制體重。 您也應留意愛犬牙齒和毛髮的健康狀況。

在營養需求方面，食物攝取量應根據寵物的運動量調整，這取決於其年齡和所有帶來健康影響的因素。 罹患關節炎的狗狗活動量會減少，消耗更少的能量，因而面臨不健康增重的風險。 只有當狗超重時，低能量飲食才是必不可少的。 需要特別注意的是當愛犬活動熱誠降低時，不要只以為這是變老的正常現象。 您必須帶愛犬去檢查，確認他是否患病。

定期磅重和身體檢查能盡早發現變老相關問題的最佳方法。

老年犬所需的營養

變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此老年犬的食物應具有以下特徵：

維他命 C 和 E 的含量較高

這些營養素具有抗氧化性，可用於保護身體免受因老化相關的氧化壓力帶來的負面影響。

優質蛋白質

由於消化功能降低，較年長的狗對蛋白質攝取不如年輕的狗有效。 提高蛋白質的品質便成為餵食老犬的主要目標。 部分國家/地區認為蛋白質會導致腎衰竭，但這是錯誤的觀念， 實際上並非如此。 腎衰竭是慢性且無法逆轉的疾病，經常隨年齡增長而發生。 建議您減少愛犬食物中的磷含量，以減緩這種疾病的發展。 然而，在調整任何飲食之前，請記得先諮詢獸醫，以診斷您愛犬的健康狀況。

不妨試用含較高比例的鐵、銅、鋅和錳等元素的膳食來餵食愛犬

這些營養素有助皮膚和毛髮保持良好的健康狀態。 它們以有機鹽的形式存在，比礦物鹽更易吸收，因此消化系統功能較差的狗也能容易利用這些營養素進行新陳代謝。

優質多元不飽和脂肪酸

大豆油或甚至更好的琉璃苣油或魚油也可用於維持毛髮健康。 狗狗通常會製造這些脂肪酸，但老化卻會影響這種生理過程。

纖維含量略高的食物可維持「飽肚感」

狗狗變老令活動量也隨之降低，從而增加便秘風險，更高纖維含量的膳食將有助減少便秘的發生。

隨著年齡增長，狗狗的牙齒問題會逐漸浮現出來。 為了確保您年邁的愛犬仍然能夠攝取足夠的食量，您應考慮粗粒食物的形狀、大小和硬度。