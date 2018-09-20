愛犬對營養的需求如何隨著年齡變化
不斷長大的幼犬、成年犬和熟齡犬都有不同的營養需求。 因此，需要在生活的每個階段調整飲食，盡可能保持愛犬的健康。
老年犬所需的營養
老年犬的營養需求與幼犬甚至成年犬大相逕庭。 良好的照護是保持狗狗健康的關鍵， 而定期運動可以確保狗狗維持肌肉量並控制體重。 您也應留意愛犬牙齒和毛髮的健康狀況。
在營養需求方面，食物攝取量應根據寵物的運動量調整，這取決於其年齡和所有帶來健康影響的因素。 罹患關節炎的狗狗活動量會減少，消耗更少的能量，因而面臨不健康增重的風險。 只有當狗超重時，低能量飲食才是必不可少的。 需要特別注意的是當愛犬活動熱誠降低時，不要只以為這是變老的正常現象。 您必須帶愛犬去檢查，確認他是否患病。
定期磅重和身體檢查能盡早發現變老相關問題的最佳方法。
老年犬所需的營養
變老還伴隨著消化能力和特殊營養需求的轉變，因此老年犬的食物應具有以下特徵：
維他命 C 和 E 的含量較高
這些營養素具有抗氧化性，可用於保護身體免受因老化相關的氧化壓力帶來的負面影響。
優質蛋白質
由於消化功能降低，較年長的狗對蛋白質攝取不如年輕的狗有效。 提高蛋白質的品質便成為餵食老犬的主要目標。 部分國家/地區認為蛋白質會導致腎衰竭，但這是錯誤的觀念， 實際上並非如此。 腎衰竭是慢性且無法逆轉的疾病，經常隨年齡增長而發生。 建議您減少愛犬食物中的磷含量，以減緩這種疾病的發展。 然而，在調整任何飲食之前，請記得先諮詢獸醫，以診斷您愛犬的健康狀況。
不妨試用含較高比例的鐵、銅、鋅和錳等元素的膳食來餵食愛犬
這些營養素有助皮膚和毛髮保持良好的健康狀態。 它們以有機鹽的形式存在，比礦物鹽更易吸收，因此消化系統功能較差的狗也能容易利用這些營養素進行新陳代謝。
優質多元不飽和脂肪酸
大豆油或甚至更好的琉璃苣油或魚油也可用於維持毛髮健康。 狗狗通常會製造這些脂肪酸，但老化卻會影響這種生理過程。
纖維含量略高的食物可維持「飽肚感」
狗狗變老令活動量也隨之降低，從而增加便秘風險，更高纖維含量的膳食將有助減少便秘的發生。
隨著年齡增長，狗狗的牙齒問題會逐漸浮現出來。 為了確保您年邁的愛犬仍然能夠攝取足夠的食量，您應考慮粗粒食物的形狀、大小和硬度。
老年犬所需的食物
當狗狗的壽命已超過預期壽命四分之三時，就可以視為老年犬。 當狗狗達到一定生命階段，老化的跡象開始變得越來越明顯。 小型犬的老化跡象約在 12 歲時出現；中型犬約在 10 歲時出現；對於大型犬約在 8 歲時出現。
當狗狗進入這個生命階段時，需要調整膳食標準以幫助對抗老化的跡象， 這將有助於他們盡可能地維持健康。 以下因素尤其重要：
提升免疫力，增強對感染的抵抗力
有幾種營養素，包括 β- 胡蘿蔔素、維他命 E 和 C，以及鋅等礦物質，它們被認為有助於支持健康的免疫系統，因老年犬的免疫系統較弱。
為皮膚和毛髮增添美感
透過充分和定期攝取特定的物質，能讓皮膚和毛髮維持健康與美麗。 琉璃苣油對增加毛髮光澤和保持皮膚彈性具有正面的影響力。 對於毛皮狀況較差的老年犬，建議攝取含鋅食品。
紓援關節炎
葡萄糖胺和硫酸軟骨素以及 EPA/DHA 等營養素有助提升老年犬的活動能力。 在攝取上述營養素後，患有骨關節炎而活動受限的犬，發現確實帶來了不少改善。 現在已研發出一些新型飲食，包括薑黃萃取物、多酚和水解膠原蛋白等，且已證實這些物質可有效改善老年犬的活動能力和生活品質。
儘管如此，老年犬並非全部都是一樣的。 健康的老年犬不需要跟有健康問題的老年犬食用相同的飲食。
定期檢查和健康篩檢可以確保盡早檢查出任何健康問題。 在很多實際案例中，可以發現飲食確實能保持老年犬的健康，改善出現慢性疾病的臨床症狀。 獸醫能夠為您的愛犬推薦最合適的食物。
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