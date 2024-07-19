認識洛威拿犬
雖然面相凶惡、體型魁梧，但洛威拿犬是一個忠誠且親切的犬種，性格熱情、服從且溫柔。 雖然如此，憑藉其無畏的性格、天生的智慧和強大的體格，使他們成為全球最受歡迎的護衛犬之一。 正因如此，洛威拿犬往往在有經驗的主人身邊表現最好，因為這樣的主人可以充當「領袖」的角色。
正式名稱： 洛威拿犬
其他名稱： Rottie、洛威拿、羅特維爾屠夫犬
起源： 德國
流口水的傾向2 out of 5
美容需要1 out of 5
掉毛程度3 out of 5
吠叫的傾向3 out of 5
活動力等級5 out of 5
與其他寵物和平相處的能力3 out of 5
溫暖的天氣？2 out of 5
天氣寒冷？3 out of 5
適合住宅生活1 out of 5
能獨處嗎？*2 out of 5
家庭寵物？*3 out of 5
|雄性
|雌性
|身高
|身高
|61 - 68.5 cm
|56 - 63.5 cm
|體重
|體重
|43 - 61 kg
|36 - 45 kg
|成年年齡
|8 個月至 2 歲
|成熟年齡
|年長年齢
|2 至 5 歲
|5 至 16 歲
|嬰兒期年齡
|出生至 2 個月
了解洛威拿犬
以下是關於這犬種的特性
在電影和媒體中，洛威拿犬經常被說成是好鬥或危險的狗狗，但在現實生活中，洛威拿犬的性格卻截然不同。 雖然他們確實強壯有力，而且在有需要的情況下，可以訓練他們來對付罪犯，但他們的內心其實非常溫柔。 在有經驗的養狗人士的正確引導下，他們可以相當溫順、隨和且懂得尊重，不需要很長時間就可成為您的忠實伴侶。
洛威拿犬天生具有保護自己家庭的慾望，他們能與人類家庭建立起非常牢固的關係。 但是，正如很多養狗人士所說，他們亦是一種非常貪玩的狗狗。 他們喜歡和親近的人類依偎在一起；可以的話，他們甚至會嘗試坐在您的大腿上。
身為全球最古老的犬種之一，洛威拿犬的歷史可以追溯到羅馬時代；當時他們被用於放牧牛群。 時至今日，身為深受喜愛的家庭寵物，洛威拿犬強健龐大的體格和天生的智力，意味著他們可以輕鬆勝任看門犬一職。 他們總是在關注周圍所發生的事情，對工作環境有著敏銳的反應。
除了可以勝任警犬之外，他們還經常輔助保安人員的工作，亦會充當搜救犬。 毫無疑問，這大大提升了他們的聲譽。
洛威拿犬體型龐大，令人望而生畏。 「大隻仔」洛威拿犬除了肌肉發達，精力旺盛，他們同時有漂亮的外表。 他們有著佈滿鐵鏽斑紋且非常光滑的深色皮毛、富有表情的深棕色眼睛，更有一條有力、搖擺不停的尾巴。
另請記得，洛威拿犬的運動量極大。 在理想情況下，他們每天應該至少做兩小時的活動。 您沒聽錯，是至少兩個小時。 但只要在這方面滿足他們，再加上正確的訓練和社會化訓練，他們一定會成為在您家庭中發揮重要作用的一員。
有關洛威拿犬的兩個小常識
1. 打破錯誤觀念
洛威拿犬的任何潛在危險行為幾乎都源自於養狗人士的經驗不足，或缺乏社會化引導和訓練。 因此，以上種種都是選購這個品種時要考慮的重要因素 — 因為他們的精力真的不容小看。 有關如何訓練您的洛威拿犬的更多資訊，請參閱下文。
2. 一切關乎繁殖
1990 年，洛威拿犬成為美國最受歡迎的犬種之一；於是有一部分缺乏道德觀念的繁殖者亦加入進來，導致很多洛威拿犬出現了健康問題和/或糟糕的脾氣。 抽點時間尋找信譽良好的繁殖者，總是沒錯！
品種的歷史
洛威拿犬是全球最古老的犬種之一，最初是 Molossus (一種英國獒犬) 的後裔。 早在羅馬時代，這些強壯的狗狗就已被用作放牧和看家護院。 後來，他們陪同羅馬軍團踏上了穿越阿爾卑斯山的、史詩般的旅程。 當羅馬人到達德國並在那裡建立殖民地時，他們的狗狗便遇到了當地的犬種，並開始與之雜交， 從而誕生了我們今天所熟知的洛威拿犬。
這些狗狗以 Rottweil 小鎮命名；這個小鎮後來成為了一個販牛、售牛的中心，於是洛威拿犬開始繼續從事他們的放牧工作。 不過，他們亦被當地的肉販當作可靠的役用犬使用，甚至曾被稱為洛威拿犬 Metzgerhunds (屠夫犬)。
後來，在 20 世紀早期，洛威拿犬成為警察服務犬的首選，從而為他們作為看門犬的聲譽打下了基礎。 他們於 1931 年獲美國育犬協會正式認可，但直到第二次世界大戰之後，他們的人氣才真正高企。 當然，他們後來亦成為了家喻戶曉的家庭寵物。
有趣的是，洛威拿犬亦是首批導盲犬之一 — 近年來他們亦因出色的搜救工作而備受讚賞。 現在，儘管媒體對他們的描述相當負面，但他們仍然是全球愛狗人士的最愛。
從頭到尾
洛威拿犬的身體特徵
1.頭部
2.眼睛
3.體型
4.毛皮
5.尾巴
須注意的事項
以下是關於洛威拿犬的一些有趣事情，包括具體的品種特徵以至一般健康概述
注意他們的四肢有否損傷
洛威拿犬最常見的健康問題之一，是一種叫做「髖關節發育不良」的遺傳疾病，即關節畸形。 當這種情況發生時，狗狗通常會表現出一條或兩條後腿疼痛或跛行；當然亦並非全部如此。 在後期的生活中，這種情況往往會導致關節炎。 不過，信譽良好的繁殖者會對所有潛在親本的髖部和肘部進行 X 光檢查，從而將風險降到最低。 高品質的營養攝入、有規律的運動習慣，以及保持理想的體重，統統都可以幫助愛犬的關節健康。
同時，他們亦易於患上特定的胃部問題
跟其他大型犬一樣，洛威拿犬可能會出現胃反轉的風險。 這是一種由胃中積聚過多氣體而引起的潛在嚴重疾病。 還好，我們可以採取不少的預防措施。 例如，這種情況往往是因為一次吃得太多或喝得太多而引發，所以他們的每日飲食應分為數次。 另外，使用特殊設計的碗亦可以幫助他們減緩進食速度。 記住，在剛進食後的一段時間內，盡量不要讓洛威拿犬做任何運動。 這種疾病的症狀可能包括腹脹、口水過多和乾嘔 — 請務必及時治療，一有異常應立即尋求獸醫協助。
留意任何異常的腫塊或隆起
跟所有狗狗一樣，洛威拿犬的身體上有時亦會出現腫塊。 雖然通常不用太擔心 (大部分是疣、囊腫或脂肪塊)，但在某些情況下，他們可能是「肥大細胞腫瘤」 — 這是一種應盡快治療的癌症。 洛威拿犬亦可能易於患上一種叫骨肉瘤的骨癌；這種骨癌在大型犬種中較為常見。 由於這種病最常發生在肩部、腕部或膝部區域，因此最初的症狀之一，通常是跛行。 如前所述，請務必注意狗狗身上的任何意外變化 — 而且，早期檢查同樣重要，越早將他們帶到獸醫越好。
健康飲食，狗狗更健康
當我們為洛威拿犬選擇食物時，需要考慮許多因素： 他們的年齡、生活方式、活動量、身體情況及健康 (包括潛在的疾病或敏感症狀。 食物為犬隻的重要身體功能提供能量；一個完備的營養配方應該包含經過適當調校的均衡營養，以防飲食中有任何缺少或過量的養料，對愛犬造成不良影響。 由於巨型犬患胃反轉現象 (通常稱 GDV) 的風險較高，即是胃因過多的氣體而過度伸展和旋轉，而原因通常是在用餐期間過度餵食而引起，因此我們建議將幼犬的每日進食量分成三份，並嘗試將這個習慣一直維持到成年。 請確保愛犬隨時有乾淨的 清水可飲。 在炎熱的天氣，尤其是外出運動時， 請帶備食水好讓愛犬可以經常補充水分。 以下建議是為健康的狗而提供。 如果您的愛犬有健康問題，請諮詢您的獸醫，他們會處方專門的獸醫飲食。
年幼的洛威拿犬所需的熱量、蛋白質、礦物質和維他命，都要比成年犬所需高很多。 這是由於他們需要熱量和營養來維護身體，以及供應成長和建構體格所需。 在他們的成長過程，年幼的洛威拿犬的免疫系統會逐漸發展。 他們在這段期間經歷重大改變和發現，亦面對不少新遭遇，因此需要攝取多種抗氧化物 (包括維他命 E) 以維持其天然抵抗力。 年幼洛威拿犬的消化功能亦與成年洛威拿犬有所不同： 他們的消化系統尚未成熟，所以必須為其提供極易消化的蛋白質，以便製造骨骼肌肉、組織和器官。 益生元 (例如低聚果糖 (FOS)) 亦能夠平衡他們的腸道菌群，以支援消化健康。 為愛犬選擇合適的食物顆粒非常重要，要確保其大小、形狀和質地都方便愛犬咬食。 大型犬種幼犬的成長期較長，又快速，特別容易出現骨骼和關節問題，包括肢體缺陷、骨骼畸形和關節損傷。
成長初期 (長達 8 個月) 主要與骨骼發育有關，雖然這時肌肉亦開始生長。 準備的食物應調整卡路里含量以促進快速成長，同時體重過度增加，有助於將過重風險降至最低。 亦請注意：絕育是導致犬隻超重的一個因素。 在成長的第一個階段提供均衡的能量和礦物質 (鈣和磷) 將有助於骨礦化，促進鞏固骨骼及發育健康的關節。 雖然我們需要增加食物中的鈣含量，但大型品種的幼犬對過量攝入鈣會較為敏感。 故此，我們必須明白，除非經由獸醫處方，否則在專為成長期而配製的完整食物中添加任何成分實屬不必，甚或可能危害愛寵的健康。
在這第二個成長階段 (從 8 個月大開始)，經過調整的蛋白質和左旋肉鹼含量亦有助支援肌肉發展。 請注意：洛威拿犬終其一生都要避免餵飼他們進食人吃的食物或高脂肪零食。 想獎勵他們的話，可讓他們吃一點從正常進食份量中抽出的食物顆粒；並請嚴格遵循包裝上的餵飼指南。
與多種巨型犬一樣，洛威拿犬的消化系統容易敏感，且其體重終其一生都會對關節造成壓力。 因此，洛威拿犬的營養需求應包括優質蛋白質和均衡的膳食纖維供應量，以協助促進最佳消化率，另外還需要葡萄糖胺、軟骨素和抗氧化劑，可促進骨骼和關節的健康。
富含 omega-3 脂肪酸 (例如 EPA-DHA) 的配方有助他們保持皮膚健康，而調整牛磺酸含量亦相當重要，能促進心臟功能的健康。
照顧洛威拿犬
美容、訓練和鍛煉的要訣
成年洛威拿犬肌肉發達、精力旺盛，需要大量的運動和互動才能在精神和身體上保持巔峰狀態。 為了燃燒多餘的能量，同時又想他們在家中表現良好，請讓他們每天運動兩小時。 可以的話，有一個廣闊的安全空間最為理想 — 這樣一來，他們就可以放放電、揮灑汗水。 洛威拿犬甚至在成年後亦會活潑得像幼犬一樣，因此他們相當愛待在院子裡大玩特玩。 他們亦喜歡游泳，但請確保場地安全。
洛威拿犬的雙層毛髮可達中等長度，需要每星期梳理一次，讓他們保持最佳狀態。 在一年中的大部份時間，洛威拿犬的掉毛量不算多 — 但在春秋兩季 (換毛季節) 的掉毛量會更多一點。 他們也會流口水，所以要做好心理準備。 定期洗澡好處多多 — 當然，考慮到洛威拿犬的體型，一眾寵物主人都會為他們預約專業的美容護理服務。 您應根據需要為洛威拿犬修剪指甲，亦要定期檢查耳朵，同時盡可能經常刷牙 (每星期至少兩至三次)；可能的話，最好每天刷一次牙。 請務必在他們年幼的時候習慣這些衛生措施，這樣他們以後能處之泰然。
從洛威拿犬小時候開始，就要讓他意識到您就是「領袖」 — 這一點很重要！ 否則，他就會覺得自己是「大佬」。 正因如此，洛威拿犬對於首次養狗的人來說，絕不是首選。 不過，在主人溫柔而堅定的正確訓練下，洛威拿犬幼犬一定可以快樂且自信地成長。 另外，由於洛威拿犬天生有保護本能，所以一定要盡早讓他們展開社交訓練，就可以與其他人和動物輕鬆相處。 他們相當聰明，學習速度快，同時相當享受訓練課程所帶來的腦力刺激。 為獲得最佳效果，請務必使用正向訓練和運用獎勵作為手段。
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關於洛威拿犬
雖然對於每個人可能見仁見智，但雌性洛威拿犬通常被認為比雄性更加溫和，不那麼喧鬧。 不過，經過適當訓練 (更重要的是，有了合適的主人) 之後，無論是男是女都能成為忠誠的寵物。 另外，絕育的利弊同樣值得思考。 例如，這可以降低雄性和雌性犬的攻擊性，但如果飲食不受監控，體重增加的風險會更大。 最後，選擇雌性的另一個好處是，他們通常可以多活幾年。
洛威拿犬有著厚厚的雙層皮毛，基本能適應冬天的嚴寒天氣；但他們對寒冷的反應仍然比您想像的要敏感。 炎熱的天氣亦可能讓他們難受，所以運動時間要按照時節適當調整。 夏天時份，應盡量待在陰涼處，同時亦應確保水源充足。 儘管洛威拿犬有著硬漢的名聲，但他們對於極端天氣的敏感性可能略微超乎您想像。
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資料來源
- 美國獸醫中心 https://vcahospitals.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) 狗百科全書。 Ed 2010 和 2020
- Banfield 寵物醫院 https://www.banfield.com/
- 法國皇家 (Royal Canin) BHN 產品冊
- 美國育犬協會 https://www.akc.org/
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