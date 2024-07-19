以下是關於這犬種的特性



在電影和媒體中，洛威拿犬經常被說成是好鬥或危險的狗狗，但在現實生活中，洛威拿犬的性格卻截然不同。 雖然他們確實強壯有力，而且在有需要的情況下，可以訓練他們來對付罪犯，但他們的內心其實非常溫柔。 在有經驗的養狗人士的正確引導下，他們可以相當溫順、隨和且懂得尊重，不需要很長時間就可成為您的忠實伴侶。

洛威拿犬天生具有保護自己家庭的慾望，他們能與人類家庭建立起非常牢固的關係。 但是，正如很多養狗人士所說，他們亦是一種非常貪玩的狗狗。 他們喜歡和親近的人類依偎在一起；可以的話，他們甚至會嘗試坐在您的大腿上。

身為全球最古老的犬種之一，洛威拿犬的歷史可以追溯到羅馬時代；當時他們被用於放牧牛群。 時至今日，身為深受喜愛的家庭寵物，洛威拿犬強健龐大的體格和天生的智力，意味著他們可以輕鬆勝任看門犬一職。 他們總是在關注周圍所發生的事情，對工作環境有著敏銳的反應。

除了可以勝任警犬之外，他們還經常輔助保安人員的工作，亦會充當搜救犬。 毫無疑問，這大大提升了他們的聲譽。

洛威拿犬體型龐大，令人望而生畏。 「大隻仔」洛威拿犬除了肌肉發達，精力旺盛，他們同時有漂亮的外表。 他們有著佈滿鐵鏽斑紋且非常光滑的深色皮毛、富有表情的深棕色眼睛，更有一條有力、搖擺不停的尾巴。

另請記得，洛威拿犬的運動量極大。 在理想情況下，他們每天應該至少做兩小時的活動。 您沒聽錯，是至少兩個小時。 但只要在這方面滿足他們，再加上正確的訓練和社會化訓練，他們一定會成為在您家庭中發揮重要作用的一員。