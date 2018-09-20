在寒冷的天氣照顧愛犬須知

在嚴寒的冬季正式開始之前，最好採取一些預防措施，以確保愛犬過一個健康、安全的冬季。 首先，帶愛犬到獸醫那裡進行冬季熱身檢查，了解是否有任何潛在的健康問題。

其實適當的梳理愛犬毛髮也是冬季保健秘訣之一。 如果愛犬的毛亂蓬蓬地纏結成塊，便不能充分保護他的皮膚免受低溫侵入。 如果愛犬很長時間在戶外度過，請定期檢查他們的耳朵和爪是否有凍傷。 在冬天，愛犬腳板肉之間的毛必須經常修剪好，以免腳趾之間有冰塊積聚。

天氣寒冷仍需戶外活動

人類在寒冷的日子裡會寧願留在室內，蓋一張舒服的厚被子坐在沙發上，但您的愛犬卻必須保持適當的運動量，以避免體重增加，亦可防止愛犬感覺有壓力、變得昏昏欲睡和沒精打采。 幼犬特別需要適當運動量去消耗體能，否則容易出現行為問題，例如不停嗚叫、狂吠、周圍挖、啃咬東西，或玩得太粗暴。



讓愛犬享受戶外玩的樂趣，不要只去後院嬉玩一下就算，不妨去公園走走，或到自然步行徑探索一番。 甚至另走一條與往日不同的步行路線，也能讓愛犬感受新的視覺刺激和氣味。 您可以發明一些可以在後院玩的新活動，例如製造障礙賽道或引入新玩具。 重點是要讓愛犬在寒冷的季節仍能保持活躍。