在寒冷的天氣照顧愛犬須知
在嚴寒的冬季正式開始之前，最好採取一些預防措施，以確保愛犬過一個健康、安全的冬季。 首先，帶愛犬到獸醫那裡進行冬季熱身檢查，了解是否有任何潛在的健康問題。
其實適當的梳理愛犬毛髮也是冬季保健秘訣之一。 如果愛犬的毛亂蓬蓬地纏結成塊，便不能充分保護他的皮膚免受低溫侵入。 如果愛犬很長時間在戶外度過，請定期檢查他們的耳朵和爪是否有凍傷。 在冬天，愛犬腳板肉之間的毛必須經常修剪好，以免腳趾之間有冰塊積聚。
天氣寒冷仍需戶外活動
人類在寒冷的日子裡會寧願留在室內，蓋一張舒服的厚被子坐在沙發上，但您的愛犬卻必須保持適當的運動量，以避免體重增加，亦可防止愛犬感覺有壓力、變得昏昏欲睡和沒精打采。 幼犬特別需要適當運動量去消耗體能，否則容易出現行為問題，例如不停嗚叫、狂吠、周圍挖、啃咬東西，或玩得太粗暴。
讓愛犬享受戶外玩的樂趣，不要只去後院嬉玩一下就算，不妨去公園走走，或到自然步行徑探索一番。 甚至另走一條與往日不同的步行路線，也能讓愛犬感受新的視覺刺激和氣味。 您可以發明一些可以在後院玩的新活動，例如製造障礙賽道或引入新玩具。 重點是要讓愛犬在寒冷的季節仍能保持活躍。
根據活動量和體型餵飼寵物
一般而言，幼犬和年青的狗會消耗較多的卡路里，他們的能量需求亦因此會較高。 主人應選擇含有高質素蛋白質和脂肪的飲食，以滿足愛犬的能量需求。 年齡較大且活動量較少的狗在能量方面需求較低，因此主人應提供按其需求而度身訂製的飲食。
若按體型比例計算，小型犬每日需要透過食物攝取的能量比大型犬多。 請記住，愛犬對食物的具體需求會根據他們的健康狀況、活動量和年齡而有所不同。
無論體型大小、品種或年齡，在寒冷的冬季，人類和愛犬都自然地會增加卡路里的攝入量，因此請堅持讓愛犬保持經常運動的習慣。
如何識別因天氣引起的不適
您可能覺得《您的鼻子都結霜了》這首歌的歌詞使人感到温暖，但其實您的愛犬比您更容易受寒冷天氣影響情緒。
雖然很多狗都長有厚厚的毛，使他們在低溫下仍能保持身體溫暖，但某些短毛犬、小型犬、幼犬和年長犬可能需要您替他們穿上毛衣或背心才能保暖。 您可以選擇用防水質料製成的貼身衣服，但貼身得來要能讓暖空氣在身體與衣服之間流通。
請保持警惕，留意是否有跡象顯示愛犬不能適應冬天寒冷的天氣。 這些跡象包括明顯的發抖、蜷縮、重覆地抬起腳或不斷試圖返回室內。 一個可靠的辨別方式便是：如果您感覺天氣太冷了，那麼您的寵物亦同樣覺得冷。
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