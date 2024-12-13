狗狗一天要喝多少水？不愛喝水怎麼辦？狗狗飲水全指南！
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目錄：
一、狗狗一天要喝多少水？基本飲水量計算
就像人類一樣，攝取足夠水分是幫助狗狗身體機能正常運作的關鍵之一，包括了消化系統、血液循環系統、體溫控制和廢物排洩，都需要水分支持，身體裡的所有健康活細胞都需要水。身為愛錫寵物的主人，就有責任監察和調節狗狗的飲水量，以防止其缺水，才能維持身體健康。
那麼，狗狗一天要喝多少水才足夠呢？平均每1 kg要喝大約 56 ml的水（或是每1磅喝1盎司的水），狗主人可以用這個「飲水量公式」來計算：每日飲水量（ml） = 公斤數（kg） × 56 ml。中型犬如柴犬、柯基等，體重大約為 15 公斤左右，牠們每天的飲水量基本要有 840ml 才足夠（=15kg× 56 ml）。
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二、3 個影響狗狗飲水量的因素，主人請務必給予狗狗充足的水生活中有許多因素會影響狗狗的飲水量，除非獸醫有特別指明，否則主人不應執著於狗一天要喝多少水，也不要刻意去限制狗的水攝取量；主人唯一要做的就是「給予充足、乾淨的水」，讓家中狗狗盡情享受水分為身體帶來的好處。以下是三點會影響狗狗飲水量的因素：
一、體重大小大型犬與小型犬的身形差異極大，體重範圍甚至有數十倍之多。與小型犬相比，大型犬由於新陳代謝率較快和體重較重，因此需要大量飲水。越大隻的狗狗，身體組織和器官的體積就越大，所以大型犬就需要更多的水分才能發揮身體的最佳機能。
二、活動量不用多講，愛跑跳的狗狗絕對需要更多的水分。活動量大的狗，會因為喘氣以及皮膚的血管舒張而散失更多的水分，尤其是生活在夏天天氣炎熱的香港，充足的水分有助於狗狗維持正常體溫，以避免中暑而脫水。
三、飲食
如果狗狗平常有吃濕糧的習慣，由於濕糧裡面有 65-80% 的含水量，所以有可能牠喝的水會比正常需要量再少一點，或是比吃全乾糧的狗狗所需要的水稍微少一點。濕糧香氣比較濃郁，質地也有很多種類，包括：慕斯狀、肉汁塊或肉凍，同時可以為狗狗補充額外的水份；而乾糧搭配濕糧交替餵食，讓食物更豐富多樣化，提供狗狗更多選擇。
延伸閱讀：主食濕糧和副食濕糧怎麼分？該怎麼挑選適合的寵物主食濕糧？
三、狗狗基本喝水指南，新手主人請留意！為了讓狗狗能充分享受到水分為身體帶來的好處，狗主人應該鼓勵狗狗時常去喝水。以下四點狗狗喝水指南提供給主人參考，提醒自己要每天要為狗狗做到，才能讓牠們愛上喝水更健康！
一、提供乾淨水源如果對家中的自來水有疑慮，建議讓狗狗喝煲滾過的水。市面上售賣的樽裝礦泉水額外添加了微量元素、山泉水可能有寄生蟲患、純水移除了所有礦物質，都不適合作為長期飲水的來源。
二、每天更換飲用水經常查看水碗裡剩下多少水，就可以知道毛孩喝水的頻率與量夠不夠。每天都記得更換飲用水，讓狗狗隨時都能喝到清潔的水。
三、清洗水碗容器狗狗喝水的碗要每天用清潔劑洗乾淨再換上新水，因為水碗容易混雜食物與口水而成為細菌滋生的溫床，就像我們用的水樽一樣，如果只是一直加水卻忽略清洗，喝久了等於把細菌黴菌吞進肚裏。另外，水碗的材質要選擇好清洗的，避免購買容易造成刮痕的材質，例如塑膠，或是含有難以清潔到的縫隙的水碗。
四、觀察並記錄狗狗的飲水習慣
當狗狗喝水不夠多的時候，牠的牙齦可能會乾澀、形成薄膜或沒有血色，也可能有眼球乾燥、眼眶凹陷等現象，鼻子與嘴巴也會呈現乾燥。
主人可以準備帶有刻度的水碗，每天睡前都幫牠倒入每日所需水量；到了隔天晚上睡前，再看看器皿裏還有沒有剩下水，這樣就可以估計狗狗每天有沒有喝到足夠的水了！
四、狗狗喝水常見問題集
Q1：狗狗可以喝自來水嗎？A1：可以。對人類安全的自來水對狗狗來說也是安全的。不過，如果自來水的品質不佳或曾經受過污染，或家中使用的是地下水、井水或山泉水，則建議使用煲滾過的水給狗狗飲用比較安全。
Q2：多久要幫狗狗加一次水？A2：每天最少為狗狗的水碗補充一到兩次乾淨新鮮的水。如果是中大型犬，請依照牠的體型給予更多的水分。激烈運動過後，牠可能會喝得快一點，主人要記得去觀察碗裡的水量，不夠就要適時補充
Q3：為什麼狗狗有時候喝比較少水？A3：狗狗當天吃比較多濕糧的時候，牠會比吃純乾糧時喝較少的水，因為濕糧中 65-80% 是水，所以牠能從食物中攝取到水分。此外，當狗狗生病時也會喝比較少的水，像是行動不便、疼痛、腎臟或泌尿系統出現問題時，飲水量也會降低，此時就應該立即咨詢獸醫。
Q4：狗狗喝水量不足會怎樣？
A4：狗的身體含有超過 50% 的水，所以需要定期飲用充足的水。若飲水量不足，牠們很快就會生病和脫水，器官也會因為持續缺水而受損，接著就會引發腎臟、肝臟及其他器官喪失功能，甚至導致死亡。
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參考來源：
https://worldanimalsfoundation.org/dog-water-intake-calculator/
https://www.petmd.com/dog/nutrition/evr_dg_the_importance_of_water
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