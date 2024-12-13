狗狗一天要喝多少水？不愛喝水怎麼辦？狗狗飲水全指南！

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無論是人類或動植物，都要攝取足夠的水量才能維持身體正常的運作。當發現家中狗狗不愛喝水的時候，主人切記要協助補足攝取水量，否則狗狗會因為脫水而造成不可逆的健康損害。狗一天要喝多少水？不同體型的狗狗每天又需要多少飲水量才足夠呢？以下讓我們為您解答！

一、狗狗一天要喝多少水？基本飲水量計算

就像人類一樣，攝取足夠水分是幫助狗狗身體機能正常運作的關鍵之一，包括了消化系統、血液循環系統、體溫控制和廢物排洩，都需要水分支持，身體裡的所有健康活細胞都需要水。身為愛錫寵物的主人，就有責任監察和調節狗狗的飲水量，以防止其缺水，才能維持身體健康。

那麼，狗狗一天要喝多少水才足夠呢？平均每1 kg要喝大約 56 ml的水（或是每1磅喝1盎司的水），狗主人可以用這個「飲水量公式」來計算：每日飲水量（ml） = 公斤數（kg） × 56 ml。中型犬如柴犬、柯基等，體重大約為 15 公斤左右，牠們每天的飲水量基本要有 840ml 才足夠（=15kg× 56 ml）。

如果您是第一次照顧毛孩，不妨參考這篇幼犬/幼貓健康照護須知。

二、3 個影響狗狗飲水量的因素，主人請務必給予狗狗充足的水

一、體重大小

二、活動量

三、飲食

如果狗狗平常有吃濕糧的習慣，由於濕糧裡面有 65-80% 的含水量，所以有可能牠喝的水會比正常需要量再少一點，或是比吃全乾糧的狗狗所需要的水稍微少一點。濕糧香氣比較濃郁，質地也有很多種類，包括：慕斯狀、肉汁塊或肉凍，同時可以為狗狗補充額外的水份；而乾糧搭配濕糧交替餵食，讓食物更豐富多樣化，提供狗狗更多選擇。

延伸閱讀：主食濕糧和副食濕糧怎麼分？該怎麼挑選適合的寵物主食濕糧？

三、狗狗基本喝水指南，新手主人請留意！

一、提供乾淨水源

二、每天更換飲用水

三、清洗水碗容器

為了讓狗狗能充分享受到水分為身體帶來的好處，狗主人應該鼓勵狗狗時常去喝水。以下四點狗狗喝水指南提供給主人參考，提醒自己要每天要為狗狗做到，才能讓牠們愛上喝水更健康！如果對家中的自來水有疑慮，建議讓狗狗喝煲滾過的水。市面上售賣的樽裝礦泉水額外添加了微量元素、山泉水可能有寄生蟲患、純水移除了所有礦物質，都不適合作為長期飲水的來源。經常查看水碗裡剩下多少水，就可以知道毛孩喝水的頻率與量夠不夠。每天都記得更換飲用水，讓狗狗隨時都能喝到清潔的水。狗狗喝水的碗要每天用清潔劑洗乾淨再換上新水，因為水碗容易混雜食物與口水而成為細菌滋生的溫床，就像我們用的水樽一樣，如果只是一直加水卻忽略清洗，喝久了等於把細菌黴菌吞進肚裏。另外，水碗的材質要選擇好清洗的，避免購買容易造成刮痕的材質，例如塑膠，或是含有難以清潔到的縫隙的水碗。

四、觀察並記錄狗狗的飲水習慣

當狗狗喝水不夠多的時候，牠的牙齦可能會乾澀、形成薄膜或沒有血色，也可能有眼球乾燥、眼眶凹陷等現象，鼻子與嘴巴也會呈現乾燥。

主人可以準備帶有刻度的水碗，每天睡前都幫牠倒入每日所需水量；到了隔天晚上睡前，再看看器皿裏還有沒有剩下水，這樣就可以估計狗狗每天有沒有喝到足夠的水了！

四、狗狗喝水常見問題集

Q1：狗狗可以喝自來水嗎？

Q2：多久要幫狗狗加一次水？

Q3：為什麼狗狗有時候喝比較少水？

Q4：狗狗喝水量不足會怎樣？

A4：狗的身體含有超過 50% 的水，所以需要定期飲用充足的水。若飲水量不足，牠們很快就會生病和脫水，器官也會因為持續缺水而受損，接著就會引發腎臟、肝臟及其他器官喪失功能，甚至導致死亡。



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參考來源：

https://worldanimalsfoundation.org/dog-water-intake-calculator/

https://www.petmd.com/dog/nutrition/evr_dg_the_importance_of_water