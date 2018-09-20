了解您愛犬的泌尿健康與他們的飲食
泌尿問題可能在狗狗生命中隨時造成影響，成因包括品種或遺傳傾向、生活方式以及細菌感染等都有可能。 狗狗的飲食對於維持泌尿健康有著重要的影響，亦能幫助他們預防潛在問題的發生。
為甚麼狗狗的泌尿健康如此重要？
健康的泌尿系統對於狗狗體內機能的運作至關重要。 狗狗的泌尿系統包含腎臟和膀胱，負責處理和排出體內廢物。 如果腎臟出現問題，系統可能無法再排出這些廢物。 膀胱問題可能包括感染或結石。 這些問題都會造成狗狗不適，並影響整體健康。
狗狗可能出現哪些泌尿系統問題？
就像人類一樣，狗狗很容易出現泌尿「結石」。 當狗狗尿液中某些礦物質的濃度過高時，就會形成結石。 尿液酸鹼值、尿量及其他因素也會影響結石形成。 狗狗的膀胱最容易形成結石，而不是腎臟 (人類較容易形成結石的器官則是腎臟)。 膀胱結石可能造成發炎，容易引起泌尿道感染，甚至造成泌尿道阻塞。不同的礦物質和化合物會形成不同類型的結石。 舉例來說，這些包括例如是磷酸銨鎂、草酸鈣、尿酸鹽和胱胺酸。 這些結石會在不同條件下形成，而尿液酸鹼值和遺傳基因以及其他因素都會造成影響。
狗狗的泌尿系統也可能受細菌感染，導致下泌尿道不適。 此外，尿失禁、先天性構造異常及腫瘤等其他情況亦會影響狗狗的泌尿道。
哪些狗可能面臨泌尿系統問題的風險？
雖然所有狗都可能有泌尿系統問題，但某些品種和類型的狗較容易有這類困擾。 小型品種犬體內形成某類型結石的風險會較高，部分原因是相對體型較大的犬種而言，他們喝的水較少，尿液濃度較高，和排尿頻率亦較低。
大麥町的基因突變會影響他們體內處理蛋白質的能力，使他們面臨患上尿酸鹽結石的風險。 英國鬥牛犬和其他幾個品種的狗也可能受到這種突變的影響。 除此之外，如果愛犬過重，患上草酸鈣結石的機會亦會較高。
如何為愛犬提供促進泌尿系統健康的飲食？
為愛犬提供適當飲食有助維持健康的泌尿環境，減少患上某些結石的風險。 達到這目標的方法有多種，包括通過影響尿液的酸鹼值、減少結石的前體數量，以及在某些情況下盡量使尿液稀釋，從而防止因尿液過濃而引發結石的形成。
如果愛犬患有結石，某些類型的結石可以用獸醫提供的泌尿配方和藥物來溶解。 而其他不能溶解的結石類型則可能有必要將之去除，例如進行微創手術或其他手術。 如果愛犬受到感染，必須使用抗生素進行治療。
還有一點亦很重要，請為愛犬提供充足的清水，這會鼓勵他們多些補充水份。 攝取更多水份有助增加排尿量，從而降低尿液中礦物質的濃度，而且可提高愛犬小便的頻率，這會有助沖洗泌尿道。 在某些情況下，獸醫或會建議您餵食特殊配方，以求增加狗的飲水量。 請別忘記讓愛犬隨時都能飲用到乾淨的清水，並有足夠機會外出小便。
若發現愛犬排尿習慣有異常，請盡快帶他到獸醫處進行全面檢查，獸醫亦會協助您選擇對愛犬泌尿系統健康有益的正確飲食。
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