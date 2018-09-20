了解您愛犬的泌尿健康與他們的飲食

泌尿問題可能在狗狗生命中隨時造成影響，成因包括品種或遺傳傾向、生活方式以及細菌感染等都有可能。 狗狗的飲食對於維持泌尿健康有著重要的影響，亦能幫助他們預防潛在問題的發生。

為甚麼狗狗的泌尿健康如此重要？

健康的泌尿系統對於狗狗體內機能的運作至關重要。 狗狗的泌尿系統包含腎臟和膀胱，負責處理和排出體內廢物。 如果腎臟出現問題，系統可能無法再排出這些廢物。 膀胱問題可能包括感染或結石。 這些問題都會造成狗狗不適，並影響整體健康。

狗狗可能出現哪些泌尿系統問題？

就像人類一樣，狗狗很容易出現泌尿「結石」。 當狗狗尿液中某些礦物質的濃度過高時，就會形成結石。 尿液酸鹼值、尿量及其他因素也會影響結石形成。 狗狗的膀胱最容易形成結石，而不是腎臟 (人類較容易形成結石的器官則是腎臟)。 膀胱結石可能造成發炎，容易引起泌尿道感染，甚至造成泌尿道阻塞。

不同的礦物質和化合物會形成不同類型的結石。 舉例來說，這些包括例如是磷酸銨鎂、草酸鈣、尿酸鹽和胱胺酸。 這些結石會在不同條件下形成，而尿液酸鹼值和遺傳基因以及其他因素都會造成影響。

狗狗的泌尿系統也可能受細菌感染，導致下泌尿道不適。 此外，尿失禁、先天性構造異常及腫瘤等其他情況亦會影響狗狗的泌尿道。