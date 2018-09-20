辨識您的愛犬是否不舒服或因泌尿問題而受苦的第一步，就是了解症狀。 每一隻狗的情況都不一樣，但是，如果您的愛犬出現下列常見症狀之一，則務必帶他去看獸醫。

狗狗尿石症的症狀和成因

獸醫從所有泌尿問題當中確診尿石症的比例不到 20%，這種病症亦稱為膀胱或泌尿道中形成「結石」。 這些結石是狗狗尿液中存在的各種礦物質所聚積而成；若礦物質濃度太高，導致身體難以排出，就會開始形成結晶。

若您的愛犬患有結石，可能會出現排尿困難或排尿疼痛的情況，因為結石會阻塞了泌尿道。 有些狗狗較容易罹患尿石症，例如體型較小的品種，因為他們尿量較少，排尿頻率也較低，因此化學物質的濃度會相對較高。 這種情形在熟齡雄性狗狗身上又更常見。

狗狗罹患尿石症的治療方法

根據問題的嚴重程度，您的獸醫可能決定動外科手術取出結石，防止您的愛犬更加不適。 然而，改變飲食和生活方式亦是有助溶解結石及預防後續形成更多結石的常見方法。

高水分飲食，例如準備濕糧，有助稀釋狗狗的尿液並預防礦物質積聚；另外，您應鼓勵愛犬多喝水，並且多帶他們出去，增加排尿次數。 為泌尿道保健度身定製的配方亦有助改變狗狗尿液的酸鹼值，防止特定類型的結石形成。