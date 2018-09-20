狗狗的膀胱問題
辨識您的愛犬是否不舒服或因泌尿問題而受苦的第一步，就是了解症狀。 每一隻狗的情況都不一樣，但是，如果您的愛犬出現下列常見症狀之一，則務必帶他去看獸醫。
狗狗尿石症的症狀和成因
獸醫從所有泌尿問題當中確診尿石症的比例不到 20%，這種病症亦稱為膀胱或泌尿道中形成「結石」。 這些結石是狗狗尿液中存在的各種礦物質所聚積而成；若礦物質濃度太高，導致身體難以排出，就會開始形成結晶。
若您的愛犬患有結石，可能會出現排尿困難或排尿疼痛的情況，因為結石會阻塞了泌尿道。 有些狗狗較容易罹患尿石症，例如體型較小的品種，因為他們尿量較少，排尿頻率也較低，因此化學物質的濃度會相對較高。 這種情形在熟齡雄性狗狗身上又更常見。
狗狗罹患尿石症的治療方法
根據問題的嚴重程度，您的獸醫可能決定動外科手術取出結石，防止您的愛犬更加不適。 然而，改變飲食和生活方式亦是有助溶解結石及預防後續形成更多結石的常見方法。
高水分飲食，例如準備濕糧，有助稀釋狗狗的尿液並預防礦物質積聚；另外，您應鼓勵愛犬多喝水，並且多帶他們出去，增加排尿次數。 為泌尿道保健度身定製的配方亦有助改變狗狗尿液的酸鹼值，防止特定類型的結石形成。
犬泌尿道系統感染的症狀、成因以及治療方法
狗狗經常罹患下泌尿道或泌尿道系統感染等問題，特別是母狗。 如不慎讓細菌透過傷口或體液侵入泌尿道，通常會引發感染，不過感染亦可能是因免疫系統脆弱而造成的。 如果您的愛犬患有慢性疾病，例如腎臟、膀胱疾病或糖尿病，亦會發生泌尿系統感染的情況。
如果您的愛犬罹患了泌尿道系統感染，您會發現他有頻尿的症狀，且小便時看起來非常費力，但卻很難順利地排尿。 他們的尿液可能呈現混濁或有出血，或者出現滴尿情形。 他們亦可能會舔拭尿道口的周圍，試圖減緩任何刺激與疼痛。 在嚴重的情況下，您的愛犬亦可能發燒。
請由您的獸醫進行全面檢查，以確診您愛犬罹患泌尿道疾病的主因。 如果是由於感染引起的，他們需要接受抗生素治療。 您可以鼓勵愛犬多喝水，這樣能夠幫助他們增加小便次數。
狗狗膀胱問題的症狀、成因以及治療方法
狗狗常被診斷出膀胱問題，通常和泌尿道系統感染和尿道結石有關。 膀胱負責儲存尿液，當需要排尿時，與膀胱相連的肌肉會向狗狗發出信號。 位於尿道的障礙物，包括結石或其他生長物會阻斷這些信號，而感染則可能造成刺激和疼痛。
膀胱問題的症狀包括排尿困難、頻尿以及當狗狗終於成功排尿時，尿液量卻非常稀少或沒有排出任何尿液。 您的愛犬可能有腹脹以及疼痛，情況嚴重時還可能會食慾不振或嘔吐。
獸醫可能會先使用導尿管來緩解您愛犬的膀胱不適，同時一邊確認問題的成因。 尿道完全阻塞有致命的可能性，您的愛犬會無法正常代謝身體的廢物，因此獸醫可能會建議替狗狗進行手術治療。 獸醫或許會建議您的愛犬採取藥物治療和改變膳食習慣，這樣做有助控制未來膀胱運作的穩定性。
由於尿道對於狗狗排除毒素扮演十分重要的角色，如果您的愛犬出現以上提到的任何症狀，請務必諮詢您的獸醫。 如此一來您的獸醫就能夠確定疾病的成因，並為您的寵物提供最佳照護方案。
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