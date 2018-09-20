當狗狗的年齡不斷增長時，您會發現他們的行為、個性和體格也逐漸發生改變。 失禁是老年犬常見的問題，而您一定要加以了解，才能好好照顧他們。

如果您的老年犬有失禁的問題，他們就不會像自己年輕的時候一樣停止排尿；他們可能不知道自己正在排尿，因此會在地板上留下尿漬，或在小便中掙扎。 極之重要的一點是，絕對不要因此懲罰他們，因為這不是他們故意的，而是他們無法控制自己。

就像人類一樣，狗隻亦可能受到消化問題的影響，引起不適和不愉快的困擾，甚至觸及更廣泛的健康問題。 狗狗的飲食習慣是管理消化敏感以及維護健康消化系統的關鍵方式。

導致狗狗尿失禁的原因有哪些？

就像人類一樣，當狗狗年齡逐漸增長，他們的體態亦會隨之改變，肌肉會逐漸退化，而身體不同部位的神經控制亦會減弱。 失禁可能是泌尿系統周圍肌肉老化，而且無法完全控制這些肌肉所引起。

母犬比公犬更容易有失禁的問題，而部分大型犬也更容易有這種問題。 其中包括拳師犬、杜賓犬、巨型雪納瑞犬、大丹犬和德國牧羊犬。 根據統計，在體重超過 20 公斤的已絕育母犬中，有 30% 的犬隻有失禁的問題，而有這種問題的小型犬比例則少於 10%。

有人認為肥胖可能造成失禁，特別是已絕育的母犬更是如此。 這個概念是泌尿系統周圍的脂肪重量對肌肉造成物理影響，而這可能導致發生失禁的問題。

潛在的泌尿問題亦可能導致失禁，包括泌尿系統發炎和膀胱炎、感染或「結石」(稱為尿石症)。 如糖尿病或神經系統疾病等全身性疾病亦可能導致犬隻掉毛，因此只要發現他們的排尿習慣改變，請務必尋求獸醫的協助。