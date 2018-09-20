如何治療狗的泌尿問題？

不幸地，泌尿問題在狗之中很普遍，這包括細菌感染和尿結石等。 如果您的愛犬被確診患上泌尿問題，您的獸醫會與您一起為他醫治表面症狀以及根本病因，確保您愛犬的健康。

為甚麼泌尿問題會對狗造成困擾？

與人類一樣，狗的尿道負責製造、儲存和排出尿液，尿液中含有身體基本機能運作所留下的廢物。 對於狗來說，即使是輕微的泌尿問題亦會令他們感到非常疼痛或不適，並影響他們的行為。 嚴重的泌尿問題 (例如尿道阻塞) 可能會導致進一步的健康問題，甚至可能致命。

因此，當您發現愛犬有任何泌尿問題的跡象時，請務必立即帶他看獸醫。

狗出現泌尿問題的症狀

以下是一些常見症狀，可助您辨別愛犬是否患有泌尿系統疾病：