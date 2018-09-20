如何治療狗的泌尿問題？
不幸地，泌尿問題在狗之中很普遍，這包括細菌感染和尿結石等。 如果您的愛犬被確診患上泌尿問題，您的獸醫會與您一起為他醫治表面症狀以及根本病因，確保您愛犬的健康。
為甚麼泌尿問題會對狗造成困擾？
與人類一樣，狗的尿道負責製造、儲存和排出尿液，尿液中含有身體基本機能運作所留下的廢物。 對於狗來說，即使是輕微的泌尿問題亦會令他們感到非常疼痛或不適，並影響他們的行為。 嚴重的泌尿問題 (例如尿道阻塞) 可能會導致進一步的健康問題，甚至可能致命。
因此，當您發現愛犬有任何泌尿問題的跡象時，請務必立即帶他看獸醫。
狗出現泌尿問題的症狀
以下是一些常見症狀，可助您辨別愛犬是否患有泌尿系統疾病：
- 小便困難
- 努力排尿
- 排尿次數增加或嘗試排尿但不成功
- 漏尿或滴尿
- 尿液滲血或混濁
- 疼痛
- 喝水量增加
- 食慾下降
獸醫會如何治療我家狗狗的泌尿系統毛病？
獸醫會對狗狗進行徹底的檢查，包括與您討論狗狗的飲水與排尿行為。 獸醫可能會詢問有關狗狗排尿的頻率次數，或他們在排尿時有甚麼行為 ─ 這些資訊可以協助獸醫找出可能的原因。 獸醫可能會要求您提供狗狗的尿液樣本，以進行檢查。 另外亦可能會照 X 光和血液篩檢，以便確定問題根源所在。
在寵物的病因診斷出來之後，獸醫會向您解釋他們建議的療程。 有些嚴重的泌尿系統疾病，例如阻塞尿道的「結石」等，可能需要進行外科手術或使用導管來緩解狗狗的不適。 其他問題可能需要讓狗狗服用抗生素，或食用下泌尿道疾病特定的處方飼料。
如何在家處理狗狗的泌尿問題
獸醫可能會建議您調整狗狗的生活方式和飲食，以促進他們的泌尿健康。
確保狗狗有充足的新鮮淨水，並鼓勵他們多喝水，這一點非常重要。 這可以協助稀釋他們的尿液，並讓他們可以更頻繁地排尿並「沖洗」他們的泌尿系統。
您亦可以選用專為改善狗狗泌尿系統健康而設計的配方飼料。 有些處方飼料可以溶解某些類型的結石並避免再次出現結石，藉此改善泌尿道的健康。 這些配方可以協助稀釋尿液，並且可以改變狗狗尿液中的礦物質成分與酸鹼值。
泌尿問題會導致狗狗感到不適，而且對健康亦會有長遠的影響。 請務必在發現第一個問題跡象的時候就帶狗狗去看獸醫，他們會為您提供最好的治療建議。
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