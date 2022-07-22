帶狗狗一起旅行：開車旅遊要點

帶狗狗旅行必知要點







寵物是家中的重要成員，許多人在出遠門時，都會選擇帶上家中狗狗，一同享受旅遊假期。慶幸的是，如今要與毛孩一起旅行並非難事，許多地方都很歡迎主人和寵物進入。不過在決定讓狗狗外出之前，首先要考慮牠們是否適合旅行、如何正確做好事前預備、如何在途中妥善地安置狗狗，以及到達目的地後該做些什麼。





究竟，何時帶狗狗出門旅行比較安全？在什麼情況下，又最好交給他人照顧呢？





不適合帶狗狗旅行之情況







如果您的狗狗身體不適、受傷或懷孕，強烈建議您將牠們留在家中。另外，最好事先詢問獸醫，若要攜帶生病或受傷的狗狗旅行，應注意哪些重要事項；並了解若您不能與牠們待在一起時，您的狗狗將會需要哪些特殊照顧。如果您知道狗狗容易暈車、受到刺激、因日常作息被打亂而感到不安，最好也讓牠們待在家中，尤其是短期旅行更適合如此安排。但如果旅程時間較長，請透過獸醫了解狗狗作息改變後的最佳應變方法。這趟旅行對狗狗來說會是享受的嗎？當您與朋友聚在一起時，牠們會在一直待在主人身邊，還是更喜歡花時間獨處？天氣會不會太熱，還是氣溫恰好適合出門散步？如果您確定要將狗狗留在家中，請確保牠們能與您的朋友、家人或是寵物保姆共處，並且是在一個舒適且安全的環境。如果無法做到這一點，則請您替狗狗預訂一間品質優良的寵物旅館，並讓工作人員了解您的狗狗情感和生理上的需求。若您知道家中毛孩的整體健康狀況良好，則可以開始規劃旅行。但請您務必做足功課，因為事前規畫是不可或缺的第一步。





行前準備





首先，如果您打算在外過夜，請確認在訂房之前，已先了解哪些地方允許狗狗住宿。您可以在不同網站上搜尋到寵物友善的住宿、餐廳及景點。另外，請確保您的狗狗有安裝寵物晶片。此寵物晶片包含個人資訊，可用於辨識您的狗狗，而植入微晶片的過程非常簡單、快速。此外，您的獸醫將能確認您的寵物是否健康、適合旅行、接種必要疫苗、使用最新的驅蟲劑（其推薦項目及需求經常變化）。如果您即將出國旅遊，則必須滿足特定條件，犬隻才能順利入境。





請記得隨身攜帶獸醫的電話號碼，以防您在外出時臨時需要協助。另一個替代方案，是於您的住宿附近尋找獸醫診所，並隨身攜帶該診所的電話號碼，以備不時之需。另外，請確保您有帶齊狗狗需要的各種物品，包含為整個旅行提供充足的狗糧，以防您在離開時可能無法購買到特定的糧食——飲食上的改變容易刺激狗狗腸胃。另外，也請記得攜帶常備藥品、玩具、牽繩、附有寵物識別標籤的項圈（請寫上您的聯絡資訊）、撿便袋、寢具和食物／水碗。請確認寵物保險的內容，以確保狗狗不幸生病時，您不需自付費用。既然您已經做好行前預備，接著就讓我們來了解旅行途中的注意事項吧！





開車載狗狗注意事項







以下幾點要訣，能幫助您的狗狗在乘車途中保持舒適及安全：





• 絕不要將狗狗單獨留在車內，因為車子可於幾分鐘內迅速升溫

• 出發前幾個小時，餵狗狗吃少量餐點。除了能降低飢餓感，也可大幅降低暈車的可能性。但切勿在出發前一刻才餵狗狗吃東西

• 啟程之前，務必讓狗狗取得充足的水分

• 出發前請務必遛狗，讓毛孩有運動及小解的機會，這有助於狗狗在抵達目的地之前保持安定

• 讓狗狗待在車內，嚴禁其頭手伸出窗外

• 若這是一趟長途旅程，請安排休息站讓您的狗狗有機會下車走動及小解

• 攜帶少量的食物和水，讓您的狗狗在休息站時可補充營養及水分

• 為了提升安全性，您應該在車內使用寵物旅行箱或狗狗車用胸背帶，以確保狗狗在旅途中有被妥善安置。獸醫也能根據您的毛孩體型及性格提供最佳建議

• 讓狗狗避免直接照射陽光，並確保牠們隨時都有遮蔭處可乘涼

• 當狗狗未繫繩或關籠時，請勿打開車窗或車門

• 行駛中請勿關閉冷氣；若不便開啟冷氣，則請微開車窗（切勿打開車窗至您的狗狗可向外探頭的程度）





抵達目的地之後







大多數的狗狗能很快適應新環境，但還是要注意他們對突如其來之變化的反應。當您抵達目的地時，請盡可能維持狗狗平時的日常作息，譬如：大致相同的吃飯時間、提供散步、玩樂和隨時獲得新鮮飲用水的機會等。若您能遵守以上秘訣，相信這趟旅行對您和毛孩而言都會是一大享受！