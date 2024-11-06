狗狗寄生蟲感染怎麽辦？了解幼犬除蟲時間、寄生蟲種類及注意事項

幼犬最喜歡走來走去四處探險！牠們會到處聞、舔，並探索任何引起牠們感興趣的事物。但是，對世界充滿好奇的個性很容易令牠們感染蠕蟲。幼犬感染蠕蟲的渠道有很多，有可能是母體本身帶有幼蟲，或是從其他狗或動物的糞便、昆蟲、蠕蟲、蛞蝓和蝸牛身上感染。由於幼犬的免疫系統尚未發展成熟，會特別容易受到寄生蟲的侵害。可幸的是，大部分幼犬體內寄生蟲的治療都不算太複雜。

以下是有關替幼犬杜蟲的常見問題。