狗狗寄生蟲感染怎麽辦？了解幼犬除蟲時間、寄生蟲種類及注意事項
幼犬最喜歡走來走去四處探險！牠們會到處聞、舔，並探索任何引起牠們感興趣的事物。但是，對世界充滿好奇的個性很容易令牠們感染蠕蟲。幼犬感染蠕蟲的渠道有很多，有可能是母體本身帶有幼蟲，或是從其他狗或動物的糞便、昆蟲、蠕蟲、蛞蝓和蝸牛身上感染。由於幼犬的免疫系統尚未發展成熟，會特別容易受到寄生蟲的侵害。可幸的是，大部分幼犬體內寄生蟲的治療都不算太複雜。
以下是有關替幼犬杜蟲的常見問題。
狗杜蟲治療是甚麽？
如果獸醫進行糞便檢測後，確認你的愛犬體內長有蠕蟲，便會使用狗杜蟲藥幫助除蟲。透過藥物杜蟲的過程就稱之為除蟲治療。
然而，除蟲治療只會消滅目前存在於幼犬體內的成蟲，而不能起到預防的效果。定期除蟲及小心預防是狗隻良好健康管理的重要一環，這樣才有機會防止蠕蟲的侵擾。當然，預防措施必須確保幼犬的安全。
幼犬杜蟲藥的種類繁多，例如藥片、口服藥膏、直接塗在皮膚上的藥水以及注射藥劑。大多數狗 杜蟲藥都可以在家中自行使用，但使用任何藥物前，首先要確定所感染的寄生蟲種類（這亦是大多數非處方藥物不足以徹底杜蟲的原因，因為並沒有對症下藥）。確定感染的蟲類後，獸醫將根據幼犬的年齡、體重和健康狀況推薦合適的藥物和劑量。
幼犬從出生開始，在日常生活中就有很多機會感染蠕蟲。幼蟲會潛伏在狗媽媽的肌肉之間，隨著懷孕期間的荷爾蒙變化而重新活躍起來。蠕蟲會在母體等待至成熟後，遷移到血液中，然後透過胎盤或母乳再傳染給幼犬。
幼犬感染蠕蟲的來源還有：
- 草地、跳蚤、蚊子、囓齒動物（如：老鼠）、鳥類和昆蟲都可能帶有蟲卵。當幼犬玩耍時，蟲卵會黏附在牠們的皮毛和腳掌上，待狗隻梳理時，很容易將蟲卵吞下。
- 受感染的動物和小鳥會在池塘、積水和湖泊中排泄，留下蠕蟲、幼蟲或蟲卵。如果幼犬喝了這些水，就會受到感染。
- 幼犬會因食用未煮熟的肉或生肉而感染蠕蟲。
- 許多寄生蟲是人畜共患的，牠們可以在動物和人類之間傳播。
蛔蟲和鉤蟲是狗隻的胃部和腸道中常見的寄生蟲，當排泄物經過幼犬的腸道時，蠕蟲有可能隨糞便排出體外，因此您會在狗狗便便中看到寄生蟲或其節段。
了解狗狗常見寄生蟲種類
蛔蟲是一種寄生於腸道的蠕蟲，以幼犬腸道內未消化完的食物為生。牠們可謂是最常見且易於治療的寄生蟲。
- 獸醫會透過測試來確定你的愛犬是否感染了蛔蟲。
- 你可能會在幼犬的糞便中或尾巴上看到蠕蟲或其身體節段。
- 幼犬有可能是接觸了受污染的糞便、環境或母乳，亦有可能是吃了受感染的老鼠、鳥類或昆蟲，繼而感染蛔蟲。
- 狗狗蛔蟲症狀包括生長緩慢、貧血、毛皮失去光澤、腹部腫脹和嗜睡。大量感染
可能導致嘔吐、腹瀉、食慾不振、體重減輕、腸道阻塞等，甚至有可能致命。
- 蛔蟲是是一種人畜共患的寄生蟲，能夠在人類和動物之間傳播。
幼犬會透過進食或受因污染的環境而感染鉤蟲，亦有可能是從母親的胎盤或進食母乳時受到感染。鉤蟲會鈎住腸壁，並以幼犬的血液為養分，與牠們爭奪生長和發育所需的營養。
- 糞便漂游測試可以檢測體內有沒有成年鉤蟲，幼犬可能需要進行多次檢驗和治療。
- 治療通常是由獸醫處方的廣效犬用杜蟲藥物。
- 您有可能會在狗隻的糞便或睡覺的地方發現鉤蟲和其身體節段。
- 狗狗感染鉤蟲症狀包括疲倦虛弱、嘔吐、腹瀉帶血、體重減輕和毛髮失去光澤。
- 如人類直接接觸蟲卵亦會受到感染。
絛蟲是一條長而扁平的蠕蟲，長有多個節段，每個節段都有其獨立的生殖器並儲有蟲卵。跳蚤和老鼠吞下蟲卵後，絛蟲就會在牠們體內孵化及成長。
- 幼犬通過吞食跳蚤或食用受污染的生肉感染絛蟲。
- 絛蟲看似一條幼線或一顆米粒，出現於幼犬的糞便中、肛門周邊或睡覺的地方。
- 您可能會看到幼犬拖著屁股在地上磨擦，這是因為肛門內的蠕蟲郁動，牠就只能透過磨擦的方式來紓緩痕癢。
- 糞便測試可以檢測幼犬是否感染絛蟲，獸醫會處方注射藥物或口服藥物來進行治療。
- 人類亦會透過進食受污染的肉類或從環境中感染絛蟲。
- 鞭蟲症狀包括腹瀉帶血、體重減輕和貧血。大多數幼犬不會出現明顯的感染症狀，不過一旦鞭蟲大量繁殖，會嚴重影響牠們的健康。
- 幼犬通過直接接觸到帶有鞭蟲的糞便或吞下蟲卵或幼蟲來感染鞭蟲。
- 糞便測試可檢測到鞭蟲，可能需要進行多次測試和治療。
- 獸醫一般會處方廣效犬用杜蟲藥物以進行治療。
甚麼時候需要為幼犬除蟲？
幼犬寄生蟲感染後的症狀會比成犬更嚴重。因為蠕蟲會在幼犬體內不斷吸取牠們生長和發育所需的營養，因此，主人應盡早為幼犬候進行首次除蟲。獸醫會根據牠們的狀況而制定一個適合其需求的狗狗除蟲時間表，並指導您該如何在家中為愛犬除蟲。
最佳狗狗除蟲時間
每當您懷疑您的幼犬有蠕蟲時，都是給牠們進行驅蟲的好時機。大多數幼犬需要在兩週大時進行首次除蟲。許多繁殖者和動物收容所通常會在幼犬斷奶後並準備加入新家庭前為牠們除蟲。
如果您不確定幼犬驅蟲是否成功，請盡快咨詢獸醫。
如何幫助幼犬驅蟲？
所幸蠕蟲並不難醫治，獸醫首先會進行一次糞便檢測以確定感染寄生蟲種類，然後處方合適的除蟲藥物，以及制定狗狗除蟲時間表。
除蟲藥通常屬於廣效藥物，可以消滅各類型的蠕蟲。主人可以選擇使用藥片、藥膏、直接滴在皮膚上的藥水以及含藥物成份的零食。而針對某些特定蠕蟲，獸醫亦會考慮使用藥劑注射。
很多人以為一次驅蟲就可以預防未來的蠕蟲感染，然而，杜蟲藥只能殺死目前存在幼犬體內的蠕蟲，牠仍然有機會在日常生活中接觸到蠕蟲而再受感染，需要更多的除蟲藥物。因此，定期為幼犬除蟲是日常照護狗隻中非常重要的環節。
世上有萬能的犬用杜蟲藥嗎？
很可惜，世上並沒有所謂的萬能犬用杜蟲藥。用藥取決於當時存在體內的蠕蟲種類，亦要顧及狗隻的年齡、體重和健康狀況。獸醫定必會推薦最適合給您幼犬的處方除蟲藥。
非處方除蟲藥物並不是每次都有效。有可能因為劑量不準確或成分不合適，進而未能發揮作用，因此，最安全和有效的幼犬驅蟲藥物還是要遵循獸醫的建議。
幼犬體內驅蟲後會出現甚麽症狀？
犬用除蟲藥一般都相當安全，極少產生嚴重副作用。但如果您發現狗隻出現異常症狀，請隨時咨詢您的獸醫。
- 在除蟲後的2星期內，幼犬會把蠕蟲排出體外，因此您可在牠的糞便中發現死去的寄生蟲。
- 當幼犬腸道中的所有蠕蟲同時死亡時，可能會導致腸道發炎，引起腸胃不適、腹瀉或嘔吐。但您不必擔心，牠們一般會在2至3日內康復。
天然除蟲法
使用硅藻土是一種常用的天然除蟲療法可是硅藻土未必能殺死所有蠕蟲,如果沒有及時根治或藥物效力不足，很可能會危害幼犬的健康，因此主人最好還是咨詢獸醫適合的治療方案。
預防幼犬寄生蟲感染的8個貼士
1. 定期為幼犬除蟲
2. 定期注射疫苗
3. 主人應及時使用手套清理幼犬大便
4. 在處理糞便或接觸受感染的幼犬或動物後，請盡快用洗手液清潔雙手
5. 每日更換潔淨的食用水
6. 避免讓幼犬飲用水池、湖泊和池塘的水，因為裡面可能存在其他動物、鳥類或昆蟲的糞便
7. 限制幼犬前往大量狗或動物經常出沒的地方，當中可能有受感染的動物
8. 每年為幼犬進行身體檢查，包括寄生蟲檢查
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