如何訓練您的幼犬
良好行為和服從訓練需要盡早開始。 您需要盡早訓練您的幼犬，因為幼犬時期是學習的黃金時期。 您的愛犬應該學會理解基本生活規則，即使是幼犬，亦可以幫助他們成為充滿自信、好脾氣的成犬，避免因為緊張而做出破壞性的行為。
對您的幼犬的居家訓練
當您將幼犬帶回家時，由於他們還沒有經過居家訓練，因此在頭幾周可能會發生些意外。 通常，家居是幼犬經常發生意外的地點；由於他們太早得到過多自由，而且還沒學會在適當的地方小便。
為避免這種情況，您可以採取以下步驟：
- 確保您的幼犬只能在家中一兩個房間活動，亦即是家人最常活動的地方
- 當您無法管控幼犬時，請將他們關起來。 幼犬通常不太可能弄髒他的睡眠區，他們認為這裡是自己的安全空間，因此會希望將它保持乾淨
- 在固定時間進行餵食。 這可以協助您更仔細觀察幼犬的情況，因為他們經常在吃飽後不久，便需要主人把他們放出來
- 請務必加強好的行為 ─ 當您的幼犬在外面小便時，便要稱讚他
- 帶著幼犬到戶外走走是個不錯的方法，保證他們可以即時獲得稱讚
- 請勿懲罰或斥責不小心「闖禍」的幼犬。 相反，您需要找到防止幼犬在戶外小便的方法
- 請勿等幼犬表現出他們想要到戶外時，才帶他們出門。 大多數的幼犬在第一次學會「等待」之前，都不知道如何表達其需要。 請定期帶狗狗外出活動
請經常帶幼犬到戶外，每頓飯後與午睡後，睡前或早上一起床都帶他出門，這樣他就會熟悉這個規律。 開始時，請每次將他們帶到同一個地點，這樣他們才能認出自己的氣味。
如果您注意到幼犬一直轉圈圈，或是不斷嗅聞室內地板，這就代表他們想要離開去小便。 如發生「意外」，請勿責罵幼犬；您可以對其小便的現場進行清潔去除其氣味。 請勿在他的面前清理排泄物，亦不要使用漂白水；這都是為了避免引起幼犬好奇。
幼犬的服從訓練
犬是群居動物，他們需要權威。 剛開始養犬時，需要一個可以成為他們老師的人。 當您叫幼犬的名字時，請不要大聲喊叫，他們對您的聲音變化非常敏感，並且能分辨出不同的音調傳達的不同涵義，舉例來說，他們知道短而尖銳的語調代表命令，高興的語調代表讚賞他們，而嚴厲的語調則代表譴責； 針對相同的命令，請始終使用相同的詞彙來和狗狗溝通。
教您的幼犬坐下
使用食物作為獎勵，將食物放在幼犬的鼻子上，慢慢地將它向上和向後移動，越過幼犬的頭部。 當幼犬用頭跟著食物時，他就會坐下來； 當您的愛犬坐下時，請對他們說出「坐下」這個詞。
一旦您的愛寵坐下，就說「很好」，然後給予獎勵； 您的幼犬需要多練習幾次才能明白坐下就可以得到獎勵。 不妨從每天 3 個簡短的訓練開始，每天只需持續 5 分鐘，再隨著他長大逐漸延長時間。
教您的幼犬躺下
一旦狗狗學會坐下，您就可以開始教他們「躺下」命令了。 第一步是先要求狗狗坐下，然後拿著獎勵食物鼓勵他們躺下來，將食物放在他們的前爪之間，並同時拿向前 (遠離他們)，一邊對狗狗說「躺下」。 當狗狗躺下時，將手上的獎勵給他們，別忘了多些稱讚。
為訓練幼犬選擇合適的獎勵食物
選擇一種幼犬喜歡、熱量低的小點心作為獎勵。 例如從狗狗的日常食用量中拿出幾顆粗粒食物當作獎勵，或者是使用專門用於訓練的營養補充品； 別忘了將這些獎勵食品的熱量納入每日攝取一起計算。
如果您想更進一步訓練愛犬，很多狗狗訓練機構都十分歡迎任何有主人陪伴的幼犬。 由於服從是訓練幼犬的一切基礎，參加行為訓練課程可檢視您的犬行為與服從程度。
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