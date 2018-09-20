良好行為和服從訓練需要盡早開始。 您需要盡早訓練您的幼犬，因為幼犬時期是學習的黃金時期。 您的愛犬應該學會理解基本生活規則，即使是幼犬，亦可以幫助他們成為充滿自信、好脾氣的成犬，避免因為緊張而做出破壞性的行為。

對您的幼犬的居家訓練

當您將幼犬帶回家時，由於他們還沒有經過居家訓練，因此在頭幾周可能會發生些意外。 通常，家居是幼犬經常發生意外的地點；由於他們太早得到過多自由，而且還沒學會在適當的地方小便。

為避免這種情況，您可以採取以下步驟：

確保您的幼犬只能在家中一兩個房間活動，亦即是家人最常活動的地方

當您無法管控幼犬時，請將他們關起來。 幼犬通常不太可能弄髒他的睡眠區，他們認為這裡是自己的安全空間，因此會希望將它保持乾淨

在固定時間進行餵食。 這可以協助您更仔細觀察幼犬的情況，因為他們經常在吃飽後不久，便需要主人把他們放出來

請務必加強好的行為 ─ 當您的幼犬在外面小便時，便要稱讚他

帶著幼犬到戶外走走是個不錯的方法，保證他們可以即時獲得稱讚

請勿懲罰或斥責不小心「闖禍」的幼犬。 相反，您需要找到防止幼犬在戶外小便的方法

請勿等幼犬表現出他們想要到戶外時，才帶他們出門。 大多數的幼犬在第一次學會「等待」之前，都不知道如何表達其需要。 請定期帶狗狗外出活動

請經常帶幼犬到戶外，每頓飯後與午睡後，睡前或早上一起床都帶他出門，這樣他就會熟悉這個規律。 開始時，請每次將他們帶到同一個地點，這樣他們才能認出自己的氣味。

如果您注意到幼犬一直轉圈圈，或是不斷嗅聞室內地板，這就代表他們想要離開去小便。 如發生「意外」，請勿責罵幼犬；您可以對其小便的現場進行清潔去除其氣味。 請勿在他的面前清理排泄物，亦不要使用漂白水；這都是為了避免引起幼犬好奇。