讓家中貓咪和其他寵物認識初來報到的狗狗

狗狗傾向在關係中遵守嚴格的階級制度，所以當新進寵物看到家中的其他動物時，狗狗需要認知自己的角色和階級，才能一起和諧地生活。

讓動物之間彼此認識時，一定要尊重家中動物和新進狗狗雙方的需求，這樣才能保持和平，努力達到順利共同生活的目標。

看看家中寵物是否容得下新成員

諮詢繁殖者或收容所工作人員： 將幼犬帶回家之前，請先諮詢繁殖者或收容所工作人員，討論可以採取甚麼措施幫助幼犬適應社會。 看看幼犬與身邊其他狗狗的相處態度；如果家中養貓，亦請詢問看看幼犬是否曾接觸過貓咪。

進門前就開始佈局： 在幼犬進門之門，您可以先從家裡拿一條毯子或玩具給他們，讓他們先習慣家中寵物的氣味，同時亦讓家中寵物聞一聞新進幼犬使用過的東西，之後再正式讓雙方見面。

了解既有的疑慮： 如果您想收編救援的狗狗，在決定帶回家之前，請務必與收容所工作人員討論家中現有寵物的狀況，了解被救的狗狗是否與其他動物有任何相處上明顯的問題。

給予充份時間： 請記得要慢慢讓狗狗認識家庭成員，別期待他們要立即接受彼此。 家中寵物需要一段時間才能接受新進成員；對於新進狗狗來說，他們亦需要很大的心理調適。

讓家中狗狗認識新來的幼犬