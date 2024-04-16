讓家中貓咪和其他寵物認識初來報到的狗狗
將新來的幼犬或狗狗帶回家時，請務必尊重家中寵物和新進成員雙方的需求，這樣彼此才能順利共同生活。
狗狗傾向在關係中遵守嚴格的階級制度，所以當新進寵物看到家中的其他動物時，狗狗需要認知自己的角色和階級，才能一起和諧地生活。
讓動物之間彼此認識時，一定要尊重家中動物和新進狗狗雙方的需求，這樣才能保持和平，努力達到順利共同生活的目標。
看看家中寵物是否容得下新成員
- 諮詢繁殖者或收容所工作人員： 將幼犬帶回家之前，請先諮詢繁殖者或收容所工作人員，討論可以採取甚麼措施幫助幼犬適應社會。 看看幼犬與身邊其他狗狗的相處態度；如果家中養貓，亦請詢問看看幼犬是否曾接觸過貓咪。
- 進門前就開始佈局： 在幼犬進門之門，您可以先從家裡拿一條毯子或玩具給他們，讓他們先習慣家中寵物的氣味，同時亦讓家中寵物聞一聞新進幼犬使用過的東西，之後再正式讓雙方見面。
- 了解既有的疑慮： 如果您想收編救援的狗狗，在決定帶回家之前，請務必與收容所工作人員討論家中現有寵物的狀況，了解被救的狗狗是否與其他動物有任何相處上明顯的問題。
- 給予充份時間： 請記得要慢慢讓狗狗認識家庭成員，別期待他們要立即接受彼此。 家中寵物需要一段時間才能接受新進成員；對於新進狗狗來說，他們亦需要很大的心理調適。
讓家中狗狗認識新來的幼犬
- 慢慢讓新來的寵物認識彼此： 幼犬首次進入家門時，請將他們帶到家中沒有其他寵物的安靜小角落，讓他們慢慢熟悉新環境。
- 前幾次要陪伴在側： 讓家中寵物認識新來的狗狗或幼犬時，主人應負起責任在一旁守候。
- 讓寵物在中立的地盤認識彼此： 請到家裡外面的中立地方，讓狗狗開始認識彼此。 確保雙方都繫好牽繩，而且您可以控制好場面。 讓他們互相嗅聞和研究對方。
- 保持耐心： 如果家中原來的狗狗沒有做出您預期中的反應，亦請不要對他們大吼大叫。 請給他們足夠的時間來適應新來的狗狗。
- 保持繫上牽繩： 即使狗狗看起來相處得不錯，您仍然要一直牽著，讓他們並肩走回家中，然後一起進入室內。 牽繩不要放掉，因為如果狗狗暴衝的話，趕快抓住牽繩比捉住並管好狗狗來得容易。
- 等到您覺得可以時： 若您確定狗狗彼此之間一切安好，就可以在家裡解開牽繩。
和平共處的要訣
- 特別關注母犬： 無論一般人怎麼想，母犬比公犬更常有侵略行為，而且一旦母犬打架便較難解決。
- 讓他們形成自己的階級： 讓他們形成自己的團體，並優先考慮主導地位的犬。 犬的心態，需要在群體之中有明確的地位。
- 吃飯時間要特別注意： 狗隻會打架通常是發生在吃飯時間，因為彼此之間有競爭心理。 在這種情況下，請先讓主導地位或較具侵略性的狗隻先吃， 甚至可以考慮分開不同的地方吃飯。
讓家中貓咪認識新來的幼犬
若您原有的貓咪已認識且喜歡狗狗，這個過程就容易多了；不過，還是有些方法可讓整個過程更加順利：
- 保持沉著，讓一切在您控制當中進行： 初次接觸時，不要解開狗狗的牽繩，並讓狗狗保持沉著溫馴。 若狗狗一直很乖，別忘了給點獎勵。
- 準備足夠的空間： 確認貓咪不會困在角落，並選擇貓咪感到舒適、有地方可躲的房間，最好是有能力爬上去且高於狗狗的地方。
- 給予充份時間： 別強迫貓咪與新來狗狗接觸，讓他們按照自己的步調慢慢親近。
將初來報到的寵物介紹給原有的寵物，本來就需要一些時間，建立這樣的關係不一定容易。 不過，事先了解新狗狗的性情和經驗，再帶他們回家，並且充分尊重新狗狗與原有愛寵的需要，您就能逐漸了解他們彼此互動的方式，朝向成功和平相處的關係努力。
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