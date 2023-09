Non esattamente atletico….

Per via del temperamento dolce e docile, il British Shorthair sicuramente non vincerà una gara di agilità. La razza tende al sovrappeso, data la sua propensione per la vita sedentaria preferendo trascorrere il tempo osservare il mondo circostante, con un approccio alla vita più "meh" che "miao". È qualcosa che apprezziamo come loro proprietari, ma di cui dobbiamo tenere conto per promuovere la loro salute. Gioca regolarmente con il tuo gatto per mantenerlo in forma e lascialo gironzolare per casa e in giardino, sempre tenendolo sotto controllo. Per favorire il mantenimento del peso ideale, è meglio limitare gli snack e proporgli piuttosto pasti piccoli e attentamente misurati.