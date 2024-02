Alimentazione e salute digestiva nel gatto

Uno dei modi più semplici per e contribuire alla salute digestiva del tuo gatto è offrirgli un alimento completo e nutrizionalmente bilanciato. Se il tuo gatto manifesta una particolare sensibilità a carico dell’apparato gastrointestinale, il Medico Veterinario potrà consigliarti un alimento mirato e formulato con nutrienti specifici in grado di favorire la sua salute digestiva.



Questi alimenti contengono proteine altamente digeribili e facilmente assimilabili dal gatto. Il tuo Medico Veterinario potrebbe anche raccomandare un alimento ad alta densità energetica, che consentirà al tuo gatto di consumare razioni di cibo più piccole senza rinunciare ai nutrienti e alle calorie necessari.



Un alimento formulato per contribuire alla salute digestiva del tuo gatto può includere anche i prebiotici. che favoriscono la crescita dei cosiddetti “batteri buoni”.

Come favorire la salute digestiva nel gatto

Oltre a offrire al tuo gatto un'alimentazione mirata e specifica, attieniti anche alle linee guida riportate di seguito.

Evita di cambiare alimento in maniera improvvisa e repentina, al fine di non generare eventuali disturbi digestivi. Esegui piuttosto una transizione graduale nell'arco di 7-10 giorni, mescolando l'alimento abituale a quello nuovo e aumentando progressivamente il quantitativo di quest'ultimo a discapito del precedente.

Puoi anche dividere la sua razione giornaliera di cibo in diversi piccoli pasti da consumare durante la giornata. Questa pratica potrà aiutare a favorire la salute digestiva, evitando al contempo di sovraccaricare il tratto digerente. Lascia che il tuo gatto mangi tranquillamente: in genere quando i gatti vengono disturbati mentre consumano il proprio pasto, potrebbero stressarsi e manifestare disturbi digestivi.

È anche molto importante non offrirgli avanzi della cucina, in quanto potrebbero causargli disturbi gastrici o persino nuocere alla sua salute. Il cioccolato, le uova crude e il fegato potrebbero avere effetti dannosi sulla salute del tuo gatto.

Se ritieni che il tuo gatto manifesti una sensibilità digestiva, rivolgiti al tuo Medico Veterinario che saprà fornirti utili consigli per favorire la salute ed il benessere del tuo amico a quattro zampe.