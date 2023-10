I gatti crescono sani quando possono divertirsi a fare esercizio per brevi periodi. Sono animali attivi e amano vagare tutto il giorno, sfruttando al massimo le opportunità per correre, saltare, arrampicarsi e giocare. I tipi di esercizio fisico che il tuo gatto compie variano a seconda del fatto che viva in casa o fuori casa. I gatti che vivono fuori casa tendono a fare esercizio da soli, esplorando l'ambiente circostante, arrampicandosi, cacciando e vagando finché non sono stanchi.

I gatti che vivono in casa richiedono più attenzione da parte tua per essere attivi ed in salute. Hanno bisogno di spazio sufficiente per fare esercizio, arrampicarsi e giocare, per evitare che possano annoiarsi. Questi gatti necessiteranno di un tiragraffi, di giocattoli interessanti che li tengano occupati e di una frequente interazione con te. Sono animali intelligenti e si divertiranno a cacciare e a inseguire i loro giocattoli per brevi momenti.

Se ti impegni a fornire al tuo gatto stimoli mentali e fisici, indipendentemente dal fatto che stia in casa o fuori casa, avrai la certezza di arricchire il suo corpo e la sua mente.