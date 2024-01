Il traguardo del peso forma inizia nelle prime fasi della vita del tuo gattino, con il giusto equilibrio tra nutrizione e attività.



I gattini raddoppiano di peso nelle prime settimane di vita, quindi avranno bisogno di più calorie e di maggiore energia per alimentare una crescita così rapida. È essenziale dare al gattino del cibo appositamente formulato per le sue esigenze nutrizionali fino al suo primo anno di età. Dato che in natura i gattini e i gatti sono nomadi, puoi servire la porzione di cibo consigliata in piccoli pasti nell'arco della giornata o lasciare tutta l'intera porzione, in modo che il tuo gattino si regoli da solo.



In entrambi i casi, consigliamo di utilizzare una bilancia alimentare digitale per pesare la porzione di cibo del tuo gattino e suddividerla di conseguenza. Infine, l'accesso all'acqua fresca e uno spazio tranquillo dove poter mangiare sono gli altri componenti fondamentali per il pasto del tuo gattino!