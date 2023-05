I gatti sono considerati in sovrappeso quando eccedono di un 10- 20% rispetto al loro peso ideale. Tuttavia, questa condizione è facilmente trascurabile specialmente se l'aumento di peso si concretizza nel tempo. Il modo migliore per monitorarlo è adottare regolarmente l'approccio in 3 fasi basato sull'osservazione, la palpazione e la pesatura.

Per prima cosa, osserva il comportamento del tuo gatto. Ti sembra piuttosto letargico e si stanca facilmente? Il suo stomaco si incurva verso il basso o riesci a vedere il girovita e la piega dell'addome dietro le costole? Subito dopo palpa le sue costole. Riesci a sentirle applicando una leggera pressione? In seguito, pesa il tuo gatto e prendine nota per poter confrontare questo dato con quelli futuri. Il tuo Medico Veterinario potrà fornirti un'indicazione sul peso ideale del tuo gatto basandosi sul suo attuale peso e ricorrendo al punteggio relativo alla condizione corporea (BCS).

Questo tipo di monitoraggio è fondamentale poiché un gatto in sovrappeso ha maggiori possibilità di incorrere in serie patologie in grado di cambiare la sua vita, come diabete, cancro, osteoartrite e malattie cardiovascolari, ed è più soggetto a sviluppare patologie del tratto urinario. Mantenere il tuo gatto in forma è la chiave per contribuire ad una vita sana.

È importante controllare il peso e la forma fisica del gattino sin dai primi momenti e monitorarli regolarmente per far sì che diventi un adulto sano. Non appena il tuo gattino arriva a casa, inizia a pesarlo regolarmente. Se non hai una bilancia di dimensioni adatte (ad esempio una per bambini), puoi pesare il gattino tenendolo in mano quando sali sulla tua normale bilancia e poi sottraendo il tuo peso. Oltre al peso, è anche facile prestare attenzione ad alcuni dettagli quando lo accarezzi.

Innanzitutto, dovresti essere in grado di palpare facilmente le sue costole quando lo accarezzi con la punta delle dita. Poi poniti alcune domande: Riesco a vedere un girovita chiaramente definito quando I osservo il mio gattino da sopra? Il suo addome è infossato dietro la gabbia toracica se visto di lato? Se non è così e presenta una forma a botte, il gattino potrebbe essere in sovrappeso.

Se ti abituerai a controllare il peso e la forma del tuo gattino fin dall'inizio, probabilmente sarai in grado di rilevare quei cambiamenti che richiedono l'attenzione di un professionista.