Se il tuo amico a quattro zampe ringhia quando lo prendi in braccio, è importante andare a fondo della questione. In generale, il ringhio di un cucciolo o di un cane adulto può essere interpretato in due modi.



Durante il gioco: assume un significato positivo che indica che il tuo amico a quattro zampe si sta divertendo. Possono ringhiare quando giocano con altri cani, con un giocattolo molto amato o quando giocano con te.



Quando non gioca: è importante capire il contesto. Molto spesso, ringhiare al di fuori del gioco può indicare che il tuo cucciolo o cane adulto è stressato. È tua responsabilità aiutarlo a trovare una soluzione ed eliminare la possibile causa alla base del suo stato d’animo.



Se hai dubbi, è opportuno gestire la situazione con cautela. Se sospetti che la causa dello stress sia la presenza di un altro cane, attraversa la strada o lascia l’area per cani. Questo comportamento non è necessariamente un segno di un cane aggressivo. Per trovare una soluzione a lungo termine potrebbe essere necessario l'aiuto di un addestratore cinofilo professionista.