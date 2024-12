I cuccioli di tutte le razze cambiano rapidamente man mano che crescono. Quando ti occupi di un cucciolo settimana dopo settimana, può essere utile avere una piena consapevolezza di come muteranno le sue esigenze. Comprendere le diverse fasi di sviluppo ti consentirà di avere la consapevolezza di potergli offrire il miglior inizio possibile.

I cambiamenti evolutivi che il tuo cucciolo subirà dalla nascita possono avere un impatto significativo sull' attività fisica e sugli adeguati fabbisogni nutrizionali. Durante il periodo in cui è cucciolo succederanno molte cose. Spunteranno i denti definitivi, inizierà a comparire il pelo da adulto e lo scheletro e gli organi cresceranno.

Questo è anche il momento giusto per pensare di sterilizzare il tuo cucciolo. Parla con il tuo Medico Veterinario del momento più adatto in base alla taglia e alla razza. Anche se la sterilizzazione presenta diversi vantaggi per la salute, va ad aumentare il rischio di obesità. La maggior parte dei cani tende a ingrassare dopo l'intervento, perché la sterilizzazione provoca un calo del fabbisogno energetico e aumenta l'appetito. Per evitare un aumento di peso eccessivo, è importante chiedere al Medico Veterinario consigli su un'alimentazione specifica per cani sterilizzati, volta a limitare il numero delle calorie consumate. Monitora i cambiamenti della forma del corpo e di peso del cucciolo pesandolo ogni 2-3 settimane per un periodo di 3 mesi dopo l’operazione chirurgica modo da poter essere certo che mantenga il suo peso forma.

In previsione di tutti questi cambiamenti, è fondamentale che il tuo cucciolo sia nutrito in modo adeguato e che non sia sovralimentato, per non incorrere in un superfluo aumento di peso