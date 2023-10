Offrire al tuo cane razioni di volume appropriato può sembrare complicato; tuttavia, esistono una serie di accorgimenti da seguire per essere sicuri di non eccedere nei quantitativi. Dopo aver identificato la razione corretta di cibo del tuo cane, usa la bilancia per misurare ogni pasto affinché i quantitativi siano sempre adeguati. È facile sottovalutare la quantità di cibo che dovrebbe essere offerta al proprio cane.

Non aggiungere il nostro cibo alla razione del tuo cane in quanto ciò potrebbe incidere sull'equilibrio nutrizionale e sull'apporto calorico giornaliero.

Se offri degli snack al tuo animale domestico, prendi nota delle calorie e sottraile dalla sua razione giornaliera per assicurarti che non sia sovralimentato. Gli snack non dovrebbero rappresentare più del 10% delle razioni giornaliere del tuo cane. In alternativa, se utilizzi come snack parte delle crocchette della sua razione, avrai la certezza che il tuo cane stia ricevendo il giusto equilibrio di nutrienti senza eccedere nell'apporto calorico raccomandato.