大型犬と特大型犬のガイド
大型犬や超大型犬に関しては、その大きさから先入観を持たれてしまうことがよくありますが、大型犬種のほとんどは優しくて穏やかな性格で、犬好きには人気です。通常、大型犬（マキシ犬）は体重が26～44 kg（57～97ポンド）、特大犬または超大型犬は体重が45 kg（99ポンド）以上になります。大型犬や超大型犬は、強さ、スタミナ、保護本能で知られていますが、その評判や時には威圧的な大きさとは裏腹に、すべての大型犬が優れた番犬であるわけではありません。それぞれの犬種には独自の気質があり、すばらしい番犬になる犬種もいれば、寄り添うのに最高の犬種もいます。
大型犬種や超大型犬種を飼うことを検討しているなら、大型犬独特の特徴と、留意すべき健康上の考慮事項を把握しておくことが重要です。また、大型犬を飼うという固定観念にとらわれず、自分に合った犬種を見つける方法も検討しましょう。犬はそれぞれ異なるため、それぞれの個性に基づいて判断すべきだということも常に忘れないでください。
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大型犬にはどのような種類がありますか？
温厚な大型犬種
最も穏やかな大型犬種には、訓練を受けたら家族のための忍耐強い仲間になることで知られているピレニアン マウンテン ドッグや、犬の世界では「優しい巨人」として評判のニューファンドランドなどがいます。ピレニアン マウンテン ドッグとニューファンドランドはどちらも、個々の犬のサイズに応じて、特大犬種または巨大犬種になります。
家庭犬
子どもがいる家族に最適な大型犬種を探しているなら、愛情深く、油断がなく警戒心が強く、深く響き渡る声で吠えて家族の安全を守ることで知られているセントバーナードを検討してみるのがいいかもしれません。もちろん、小さな子どもがいるときは目を離さないようにしましょう。
大型犬に対する固定観念を克服する
大型犬に対する固定観念にとらわれることはよくあります。これはメディアによって広まった誤解や大型犬種に関する限られた経験によるものです。実際のところ、犬はそれぞれ異なります。また、他の子犬と同様に、遺伝や犬種が影響する一方で、訓練と環境が犬の行動に大きな影響を与えます。サイズに関係なく、常に敬意と優しさを持って犬に近づき、接する必要があることを覚えておきましょう。
大型犬や超大型犬種に関連する一般的な固定観念には、以下のようなものがあります。
攻撃性
最も一般的な固定観念の1つは、大型犬は攻撃的であるとか、危険であるというものです。特定の犬種には保護本能があるかもしれませんが、サイズだけで攻撃性を判断することはできません。適切な訓練や社会化、責任のある飼い方に加え、犬とどのように接し、交流するかが犬の行動に大きな影響を及ぼします。
扱いが難しい
大型犬はその大きさと強さから、扱いが難しいと思われがちです。大型犬によっては、扱いにより多くの体力が必要な場合があることは確かですが、適切な訓練と一貫した指導を行うことで、扱いやすく行儀の良い犬になります。
高エネルギー
大型犬はエネルギーに溢れ、常に運動を必要とすると思われがちですが、活動的で定期的な身体活動を必要とする犬種もあれば、気質が穏やかで、よりつながりを求めたライフスタイルを好む犬種もいます。
家族には不向き
子どもがいる家庭で犬を迎え入れる上で最も重要な点は、適切な訓練と社会化を犬に行うのと同時に、子どもたちに敬意をもって犬と接することを教えることです。サイズや訓練の有無に関係なく、大人の監督なしに子どもと犬だけにしないでください。犬が訓練を受けた後、多くの温厚で忍耐強い大型犬はすばらしい家族の一員となるでしょう。
寿命が短い
この固定観念は、残念ながら大型犬にとって真実です。その大きさから老化が早く、小型犬ほど長生きしません。しかし、犬はそれぞれ違うので、犬の健康とウェルネスを維持すれば、寿命を延ばすことができるかもしれません。
世界最大の大型犬種とは
最も背が高い犬から最も体重が重い犬まで、アメリカンケネルクラブが認めた最も威厳のある四本足の仲間について探っていきましょう。
世界最大の犬種アイリッシュ ウルフハウンド
- アイリッシュ ウルフハウンドは、犬種中世界最大の体高を誇る犬種
- 「優しい巨人」として知られるこの犬種は背が高く、オスは肩までの体高が81cm（32インチ）に達する
- アイリッシュ ウルフハウンドには古代ローマ時代から存在してきたという長い歴史があるが、見知らぬ人を疑わないため最高の番犬にはならない
超大型犬種：セントバーナード、グレートデーン
- 超大型犬種の中には、とても大きくて愛情深いセントバーナードやグレートデーンなどがいる
- オスのセントバーナードの肩までの体高は76 cm（30インチ）以上になる
- メスのグレートデーンは体高が81cm（31インチ）に達することがあります
最大体重の犬種：ボーアボール
- ボーアボールは、オス・メスともに体重が最も大きい犬種です
- ボーアボールのオスとメスの体重はどちらも68〜90 kg（150〜200ポンド）またはそれ以上になる
- ボーアボールは家や家族を断固として守る犬で、非常に訓練しやすい犬種としても知られている
大型犬を選ぶ理由
大型犬を家に迎え入れる理由はたくさんありますが、実際に迎え入れる前に、以下のような点を主に考慮する必要があります。
場所
大型犬を飼うには広い場所が必要だと思われがちですが、プレサ カナリオのように入れるだけの場所が十分にあれば、1日中アパートでのんびりしていることを気にしない犬もいます。スロバキアン ワイヤーヘアード ポインターのような他の大型犬種は、屋外スペースが必要です。この犬種には中型サイズもいます。
監守本能
家族に適した大型犬種を探している場合には、番犬になってくれる犬を探しているのが理由かもしれません。これは、ドーベルマンのような大型犬種（中型サイズもいます）によく見られる特徴です。ただし、アイリッシュ ウルフハウンドのように、単に体が大きいだけという大型犬もいるため、例外も少なくはありません。
利口さ
大型犬の多くは非常に知的で訓練可能です。つまり、放牧や追跡などの能力に長けていることが多く、優れたワーキングドッグとして活躍しながら、家族の一員としても優れています。
遊び心のある性格
多くの大型犬はその大きさにもかかわらず、遊び好きな子犬のような振る舞いのままで、家庭に喜びと笑いをもたらしてくれます。
冒険好き
自然の中に出かけるのが好きなら、大型犬は一番の冒険仲間になってくれます。あなたについていくだけのスタミナがあるだけでなく、運動ができることに感謝してくれるでしょう。
大型犬に起こる可能性がある健康上の問題
家族に犬を迎え入れようと検討している場合、知っておくべき健康上の問題や懸念事項がいくつかあります。犬はそれぞれ独特であり、これは健康上の問題にも当てはまりますが、犬を飼う前に知っておくべき大型犬種によくある問題があります。定期的な獣医師の診察と、関節炎の犬の治療などの適切なケアは、このような潜在的な問題を管理するのに役立ちます。
股関節形成不全
ジャーマンシェパードのような大型犬の多くは、股関節形成不全になりやすい傾向があります。この遺伝的疾患は股関節の形成不良によって引き起こされ、変形性関節症を引き起こします。こわばりから運動への嫌悪感など、さまざまな症状があり、適切な体重管理と関節用のサプリメントなどが役に立つ場合があります。評判の良いブリーダーの子犬は、将来の飼い主が準備を整えられるようこれらの遺伝的問題の検査を行います。
腹部膨満
グレートデーンのような胸が深い犬種は、鼓脹症になりやすく、胃が突然膨満し、その後腹部が腫れ、命を脅かす危険があります。鼓脹症（胃拡張）は、食べ過ぎや食事時間の直前の運動によって引き起こされることが多く、食事量を減らし、食後すぐに激しい運動を避けることで、この問題のリスクを軽減できます。
心臓病
その他の関節問題
股関節形成不全に加えて、大型犬のサイズと体重は関節に余分なストレスを与え、変形性関節症のような状態につながる可能性があります。健康的な体重を維持し、関節サプリメントを摂取することで不快感を軽減するのに役立ちます。
肥満
これは、多様なサイズがあり、中型犬と大型犬の両方に当てはまる、特にラブラドールやゴールデン レトリバーのような多くの大型犬種にとって、重大な懸念になる場合があります。太りすぎは関節に負担をかけ、他の健康状態を悪化させます。太りすぎの犬は、心臓病など他の健康上の問題が発生する可能性も高くなります。肥満を防ぐために、犬の食事を監視し、定期的に運動をさせましょう。また、犬に適した栄養プランについて獣医師に相談してください。犬の総合的に良好な健康状態を維持するために、定期検診では体重と栄養について話し合うようにしてください。
大型犬種の身体的な特徴
大型犬は、被毛の種類、色、顔の特徴など、見た目の良さや外見という点で圧倒に広範な違いを誇っています。異なる大型犬種を調べているうちに、特定の外見が他の犬種よりも魅力的だと感じる場合は、以下のいくつかの要素が決断する上で決め手となるでしょう。
人気の大型犬種
秋田犬
豊かな日本の伝統を受け継いだ秋田犬は、大きくて力強い犬です。堂々とした外見と高い忠誠心にもかかわらず、秋田犬は驚くほど穏やかで忍耐強いですが、独立心が強い犬種です。
アイディ
用心深く、筋肉質で強靭な体格で、北アフリカのアトラス山脈で家畜を守るために飼育されています。アイディは、同サイズのほとんどの犬と同様に、毎日の散歩、遊びの時間、精神的にも身体的にも刺激を保つのに役立つインタラクティブなアクティビティを楽しみます。
グレート デーン
最も人気のある大型犬種の1つで、その威厳のある外見と穏やかな性格で知られています。グレートデーンは体が大きいにもかかわらず、優しくて愛情深い気質で、十分に訓練すればすばらしい家族の一員になります。人間の家族に対して忠誠心と愛情を持ち、生涯続く強い絆を築くことで知られています。
セント バーナード
穏やかで愛情深い性格から、人々に愛され人気のある大型犬です。セントバーナードは、その堂々とした外見にもかかわらず、特に子どもたちに対して非常に優しく忍耐強い犬です。温厚で愛情深い性格と、救助犬としての長い歴史を持つセントバーナードは、人生を共に過ごせる優しい巨人を求める人にとって夢が叶う選択肢です。
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