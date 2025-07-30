大型犬や超大型犬に関しては、その大きさから先入観を持たれてしまうことがよくありますが、大型犬種のほとんどは優しくて穏やかな性格で、犬好きには人気です。通常、大型犬（マキシ犬）は体重が26～44 kg（57～97ポンド）、特大犬または超大型犬は体重が45 kg（99ポンド）以上になります。大型犬や超大型犬は、強さ、スタミナ、保護本能で知られていますが、その評判や時には威圧的な大きさとは裏腹に、すべての大型犬が優れた番犬であるわけではありません。それぞれの犬種には独自の気質があり、すばらしい番犬になる犬種もいれば、寄り添うのに最高の犬種もいます。

大型犬種や超大型犬種を飼うことを検討しているなら、大型犬独特の特徴と、留意すべき健康上の考慮事項を把握しておくことが重要です。また、大型犬を飼うという固定観念にとらわれず、自分に合った犬種を見つける方法も検討しましょう。犬はそれぞれ異なるため、それぞれの個性に基づいて判断すべきだということも常に忘れないでください。