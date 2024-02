Belangrijke informatie: Urinary S/O Dog Loaf 410gr & GI Low-fat Dog Loaf 410gr

Royal Canin heeft vastgesteld dat sommige discounters/opruimingswinkels in Nederland, productiepartijen "Urinary S/O Dog Loaf 410 gr" en "GI Low-fat Dog Loaf 410 gr" verkochten die niet door Royal Canin op de markt werden gebracht omdat ze niet voldoen aan de kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen.





Onze prioriteit is en blijft de gezondheid en het welzijn van honden en katten. Daarom vragen wij uit veiligheids- en voorzorgoverwegingen alle consumenten van deze winkels om te controleren of zij de betreffende partijen "Urinary S/O Dog Loaf 410 gr" en "GI Low-fat Dog Loaf 410 gr" hebben gekocht.





Deze partijen zijn verpakt in 12 blikken en voorzien van het batchnummer 306A9STD10 of 306B9STD10. Op elk blik van 410 g staat het nummer:

06-02-25, FR45273002 RUL (houdbaarheidsdatum: 6 februari 2025) of

07-02-25, FR45273002 RUL (houdbaarheidsdatum: 7 februari 2025).





Betrokken winkels:

Medikamente Die Grenze, Philadelphiapad 40, 1334 KC Almere, Nederland

Medikamente Die Grenze, Triade 10, 9401 CT Assen, Nederland

Medikamente Die Grenze, Dr, Doctor Kuyperstraat 7, 6415 HA Heerlen, Nederland

Medikamente Die Grenze, Markt 67, 9203 AA Drachten, Nederland

Medikamente Die Grenze, Dracht 44, 8442 BR Heerenveen, Nederland

Medikamente Die Grenze, Korte Hovenstraat 10, 6374 GG Landgraaf, Nederland

Medikamente Die Grenze, Grotestraat 73-79, 7443 BC Nijverdal, Nederland

Medikamente Die Grenze, Meester van Coothstraat 63, 5401 BK Uden, Nederland

Medikamente Die Grenze, Westzijde 59, 1506 EC Zaandam, Nederland

Medikamente Die Grenze, Hoofdstraat 232, 7901 JZ Hoogeveen, Nederland

Medikamente Die Grenze, Noord Koninginnewal 42, 5701 NK Helmond, Nederland

In geval van consumptie van niet-conforme partijen door de hond en signalen van ziekte (braken, lusteloosheid, koorts, diarree), raden wij de eigenaar van de hond aan het dier zo snel mogelijk door een dierenarts te laten onderzoeken en vervolgens contact op te nemen met de Royal Canin consumentenservice.

Ons Consumer Care team staat volledig ter beschikking van hondeneigenaars en onze partners voor bijkomende vragen want onze prioriteit is de gezondheid en het welzijn van honden en katten in alle omstandigheden.



Contact: Royal Canin Consumer Care: +31 (0) 413-318418





Hoogachtend,



Esther Uijen

Algemeen Directeur Royal Canin Benelux