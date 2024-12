Kerstversieringen en huisdieren

Kerstboom

Kerstster

Feestelijk eten en huisdieren

Rekening houden met je kat en hond tijdens feestdagen

Fijn je huis gezellig maken voor de Kerst. De boom komt erin en mogelijk zet je wat kerststerren neer. Dat ziet er natuurlijk gezellig uit, maar ze kunnen ook een gevaar vormen voor je kat of hond. We geven je wat tips waar je op kunt letten.Wist je dat de naalden van de kerstboom giftig zijn voor je kat en hond? Niet alleen bevatten de naalden stofjes die gevaarlijk zijn, zo’n dennennaald kan behoorlijk wat schade veroorzaken als je kat of hond er eentje doorslikt. Zorg dus dat je afgevallen naalden direct opzuigt en probeer te voorkomen dat je kat of hond aan de boom knaagt of dat de naalden in de etensbakken terechtkomen.Zet je je boom in een laagje water om hem te voorkomen dat hij uitvalt? Zorg dan dat je kat of hond niet bij het water kan waar de stam in staat. Ook dit water bevat giftige stoffen voor onze huisdieren.En dan natuurlijk die ballen en slingers die in de boom hangen. Hoe leuk is het om daar mee te spelen? Niet alleen katten zullen deze versieringen leuk vinden, ook honden kunnen de ballen uit de boom willen pakken om er mee te spelen. Zeker als deze van glas zijn, kan dat heel gevaarlijk zijn!Kies bij voorkeur voor plastic ballen. Deze kunnen niet zo makkelijk stuk. Het gevaar van ballen is wel weer dat honden deze kunnen inslikken. Je hond kan dan mogelijk stikken.Probeer je kerstboom daarom wat hoger neer te zetten, op een tafeltje bijvoorbeeld en leer je kat of hond dat zij niet met de versiering mogen spelen. Vind een manier die voor jouw hond of kat goed werkt waarmee je ze kan afleiden en wat leuker is dan de kerstboomKatten en honden kunnen plastic voorwerpen ook lekker vinden om op te knagen. Dus pas op met engelenhaar, slingers en lichtsnoeren!Ook de kerstster bevat giftige stoffen. De meeste honden en katten zullen deze rood/groene plant links laten liggen, maar voor honden of katten die planten erg interessant vinden is dit een gevaar. Houd je huisdier dus altijd met een schuin oog in de gaten.Jij en je familie en vrienden gaan genieten van lekker eten. Denk erom dat je kat of hond niet bij deze lekkernijen kan. Veel etenswaren die wij rond de feestdagen nuttigen, zijn niet goed voor onze huisdieren. Denk aan rozijnen, chocolade en vet en zout vlees.

Behalve je huisdieren in de gaten houden met versieringen en het feestelijke eten wat gevaarlijk voor hen kunnen zijn, is er nog een punt waar je rekening mee kunt houden. Tijdens de feestdagen kan je het behoorlijk druk krijgen met voorbereidingen en leuke dingen doen. Ook komen er mogelijk veel mensen bij je over de vloer of neem je je hond mee op visite. Het is dan wel belangrijk dat je de behoeften van je huisdier blijft respecteren. Katten en honden zijn gewoontedieren en kunnen best van slag raken als hun routine ineens drastisch verandert. We geven je wat tips.

Probeer de routine, qua etenstijd, wandelen en spelen zoveel mogelijk vast te houden en neem die momenten mee in je planning. Zo houdt je huisdier een vast patroon.

Raakt je kat gestrest van bezoek? Creëer dan op voorhand een kamertje waar ze rustig kan zitten, met eten, drinken, kattenbak en een fijn plekje om te slapen. Laat je kat van tevoren vast aan die ruimte wennen.

Houdt je hond niet van visite? Creëer dan voor hem ook een fijne rustige plek maar blijf je je hond natuurlijk wel af en toe aandacht geven.

Probeer rustmoment in te plannen tussen de bezoeken en visites door. Je huisdieren hebben tijd nodig om weer even te herstellen van de drukte.

Oud en nieuw

Fijne feestdagen!

En dan is daar natuurlijk nog de jaarwisseling. Dit moment is eigenlijk voor geen enkel huisdier fijn, want die knallen en lichtflitsen zijn vaak eng!Zorg dat je je kat ruim een dag van tevoren binnenhoudt en probeer met je hond op momenten te lopen dat het buiten rustig is. Laat je je kat alleen thuis tijdens de jaarwisseling, zorg dan dat ze bij plekjes kan komen waar ze zich kan verstoppen. Onder de bank, in een kast of juist ergens hoog.Je hond of kat laat je bij voorkeur niet alleen thuis tijdens de jaarwisseling. Hij heeft je steun en bevestiging nodig dat hij veilig is.Met deze tips worden de feestdagen niet alleen een feestje voor jou, maar ook voor je kat of hond. Geniet van elkaar!