Buideltje kattenkruid/catnip

Heel eenvoudig, niet duur en snel gemaakt is een klein buideltje met kattenkruid (catnip). Je kan een oude sok nemen of een handschoen waar je een vinger van afknipt. Vul het tenendeel van de sok of de afgeknipte vinger van de handschoen met kattenkruid, bind het dicht met bijvoorbeeld sisaltouw en geef het aan je kat. Ze zal er zelf mee spelen, het in de lucht gooien, ertegenaan wrijven en erachteraan rennen. Om het spannend te houden, haal je het speeltje weg zodra ze het laat liggen.

Voederbal van een wc-rol

Je kan ook een voederbal maken van een wc-rol. Dat kan op twee manieren. De eerste is de openingen afsluiten met wat aluminiumfolie of papier en gaatjes maken in de rol. Maak de gaatjes groot genoeg, zodat de brokjes eruit kunnen vallen. De tweede optie is de rol in ringen van ongeveer een vinger breed knippen. Als je drie of vier ringen in elkaar steekt, vormen ze een bal waar nog ruimte tussen zit. Daar kunnen de brokjes uit vallen. Zo laat je je kat werken voor haar maaltijd.

Wollen pompon

Katten zijn dol op wol! Je kan zelf een pomponbolletje voor haar maken dat ze heerlijk in de lucht kan gooien en dan achteraan kan lopen. Wikkel flink wat wol om twee gesloten vingers (minimaal 20 keer; hoe meer omwikkelingen, hoe dikker je pompon wordt). Schuif de wol van je vingers af, maar houd de gewikkelde wol in het midden vast. Knoop er in het midden stevig een stukje touw omheen en knip vervolgens alle lussen door. En voilà, een kleine pompon voor je kat!

Hersenwerk voor je kat

Je kan zelf een snuffelmat voor je kat maken. Zorg voor een redelijk stevige ondergrond, bijvoorbeeld een stuk van een oud yogamatje. Naai daar met grove steken een fleecedekentje op vast. Dit is je basis. Hierop kun je een broekzak van een oude jeansbroek of een aantal fleecestrookjes bij elkaar bevestigen of naai een stukje broekspijp rechtop vast. Gooi er wat brokjes in en tussen en laat je kat lekker snuffelen. Bouw dit wel rustig op en help indien nodig!