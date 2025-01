In Nederland en België wordt helaas ook vuurwerk afgestoken buiten het officiële moment rond de jaarwisseling. Dit maakt de knallen extra onvoorspelbaar en dus enger voor je huisdier. Gelukkig zijn er tips om je huisdier te helpen met dit ongemak om te gaan.

1. Kalmerende supplementen of voeding

In overleg met een deskundige van een dierspeciaalzaak of met je eigen dierenarts kun je overwegen om je dier een aantal weken voorafgaand aan de jaarwisseling een supplement te geven dat een kalmerend effect heeft. Er zijn verdampers, halsbanden, poeders en snoepjes op de markt. Laat je goed informeren welke geschikt zou zijn voor jouw dier.

ROYAL CANIN® CALM

Zowel voor katten als voor honden heeft ROYAL CANIN een voeding die ten minste twee ingrediënten bevat (gehydrolyseerd melkeiwit en L-tryptofaan ) die een kalmerend effect hebben op je kat of hond: ROYAL CANIN® CALM. Als je huisdier milde stress ervaart van vuurwerk, kan deze voeding een ondersteunend effect hebben. Weeg zorgvuldig af of het wisselen van voeding bijkomende geen stress of ongemak (spijsverteringsproblemen) bij je huisdier veroorzaakt. Vraag eventueel advies aan je dierenarts.

2. Bied je huisdier steun en troost

Als je kat of hond schrikt of stress ervaart van de knallen en flitsen buiten, mag je je dier zeker troosten. Angst is een emotie en kan niet verstrekt worden door aandacht. Stress en ongemak kunnen wél verminderen door een fijne aai van jou of door je dier lekker tegen je aan te laten liggen op de zetel. Overdrijf je aandacht niet en blijf zelf zo kalm mogelijk. Forceer je dier nooit. Als je kat weg wil kruipen achter de zetel; laat haar dat dan vooral doen!

3. Zorg voor schuilplekjes in huis

Jij weet dat de knallen geen gevaar vormen, maar je kat of hond weet dat niet. Als een huisdier bang is, wil het soms wegkruipen in een hoekje. Zorg daarom voor fijne schuilplekjes in huis. Voor je kat bijvoorbeeld ergens hoog of ergens achter en voor je hond kun je bijvoorbeeld de badkamerdeur open zetten (vaak is daar het geluid minder hard) of bijvoorbeeld een dik deken over de bench leggen; dit heeft een dempend effect op het geluid en geeft een geborgen gevoel. Misschien overbodig om te zeggen, maar het deurtje van de bench staat natuurlijk altijd open; zodat je hond steun bij je kan komen zoeken als hij daar behoefte aan heeft.

4. Zorg voor afleiding

Zowel voor je kat als voor je hond helpt afleiding de stress te verlagen. Dus geef je huisdier eens een likmat; likken (en kauwen!) vermindert stress. Of doe een voederspelletje met je huisdier. Ook katten kunnen dit leren! Afleiden lukt meestal alleen als je kat of hond milde angst ervaart.

5. Tijdens de jaarwisseling zelf

• Op oudejaarsdag houd je je kat het liefst binnen om te voorkomen dat ze schrikt en wegloopt. Met je hond kun je in een buitengebied gaan wandelen, waar minder vuurwerk is. Het is ook niet zo heel erg als je hond ’s avonds laat een keer de wandeling overslaat: beter een plasje ophouden dan een zeer angstig moment ervaren op straat.

• Probeer het geluidsgeweld zoveel mogelijk te dempen, door ramen en deuren goed gesloten te houden en het liefst de gordijnen te sluiten. Zet de televisie of radio wat harder en zet bijvoorbeeld de wasmachine aan. Dit zijn voor je huisdier vertrouwde geluiden, die het vuurwerkgeknal van buiten maskeren.

• Zorg dat je kat gechipt is en dat de chip van je kat of hond juist geregistreerd staat. Mocht je huisdier buiten zijn, schrikken en weglopen, dan kan het snel bij je teruggebracht worden als het gevonden wordt.

6. Tips voor volgend jaar

Tot slot een tip voor volgend jaar: als jouw huisdier erg bang is van vuurwerk, probeer dan al in het voorjaar te starten met vuurwerktraining. Online zijn verschillende stappenplannen te vinden, hoe je je kat of hond gedurende het jaar alvast kunt voorbereiden op deze ‘feestelijke’ dag…