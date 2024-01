Honden en je gemoedstoestand

Regelmatige wandelingen met uw hond

Door dagelijks met uw hond te wandelen, krijgt u voldoende frisse lucht en lichaamsbeweging en kunt u meteen (op afstand) een praatje maken met andere hondeneigenaren. Dit kan stress en spanning als gevolg van de coronapandemie verminderen en geeft uw hond de mogelijkheidzijn energie kwijt te raken.



Alle honden hebben meerdere momenten per dag fysieke activiteit nodig en momenten om op onderzoek uit te gaan.



Door regelmatig te wandelen, kunt u ook even aan de huiselijke omgeving ontsnappen, waar het gros van de mensen vanwege de coronapandemie veel meer tijd dan gebruikelijk doorbrengt.

De verantwoordelijkheid die het hebben van een hond met zich meebrengt

Het hebben van een hond is voor veel mensen, ook financieel, een grote verantwoordelijkheid. De zorg en aandacht die nodig zijn, kunnen dagelijks vele uren in beslag nemen. Voor uw gemoedstoestand levert deze verantwoordelijkheid echter óók voordelen op. U komt meer in contact met andere mensen zoals een trimmer, dierenarts en andere hondeneigenaren. Dit kan eenzaamheid tegengaan.

Daarnaast brengt het hebben van een hond structuur en regelmaat aan in de dag. In deze uitdagende tijden kunnen reguliere routines, zoals naar het werk gaan en met vrienden afspreken, veranderen en soms zelfs compleet verdwijnen. De zorg voor een hond kan de dagstructuur en inhoud geven, wat veel mensen een goed gevoel geeft.



Hoewel er geen enkele snelle manier is om onze mentale veerkracht op peil te houden, lijkt het er wel op dat honden een aanmerkelijk verlichtende rol kunnen spelen bij spanningen en dat ze de moeilijkheden die met name in deze uitdagende en moeilijke tijd spelen, kunnen verlichten.



Onthoud wel dat de hond er ook nog is als het leven zich weer normaliseert en vraag uzelf dus af of de hond ook dan nog in uw leven past.