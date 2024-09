Goed aanleren Voor elke hond geldt: alleen-zijn moet hij leren. Dit doe je in heel kleine stapjes. Of je hond nu jong of oud is, dat maakt geen verschil. Soms is het aanleren van alleen-zijn een heel traject, zeker als de hond er vroeger slechte ervaringen mee heeft opgedaan. Honden leren context-gebonden, wat betekent dat je hond leert om op een bepaalde plek alleen te zijn. Ga je verhuizen of op vakantie, dan kan het zijn dat je hond op die plek opnieuw moet leren om alleen achter te blijven.



Opbouwen Je kunt beginnen met de hond even alleen te laten terwijl jij boven de was opvouwt. Bouw dit steeds een beetje uit. Verwacht niet dat je een hond direct een aantal uren achter elkaar alleen kunt laten. Aanleren heeft een opbouw nodig, waarbij je dus steeds iets verder weg gaat en daarna ook langer wegblijft. Belangrijk is dat je hond zich daar dan goed bij voelt. Ligt je hond te slapen als je terugkomt, dan kan je er wel vanuit gaan dat je hond zich lekker kan ontspannen in jouw afwezigheid.



Een dagdeel De meest gangbare maximale tijd om je hond alleen thuis te laten, is vier uur. Een dagdeel dus. Uiteraard geldt dan dat je het alleen-zijn hebt aangeleerd en opgebouwd, zoals hierboven omschreven. Een hond moet gemiddeld elke vier uur worden uitgelaten. De hond langer dan vier uur zijn behoefte laten ophouden, kan voor de hond vervelend zijn. Honden kunnen geen klokkijken, maar aan de hand van de intensiteit van jouw geur in huis, kan je hond wel begrijpen hoe lang je weg bent.



Als je hond niet alleen kan blijven Vaak wordt gedacht dat de aanwezigheid van een ander huisdier het probleem 'oplost'. Hij is dan immers niet echt alleen thuis. Toch is dat niet altijd het geval. Zeker honden die erg gericht zijn op hun eigenaar kunnen, ondanks andere honden in huis, toch moeite hebben met ‘alleen’ thuisblijven. Als je hond nog niet lang genoeg alleen thuis kan zijn, kan een oppas, uitlaatservice of een dagopvang een oplossing zijn. Zo kan je je hond toch met een gerust hart achterlaten als je van huis moet.