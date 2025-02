Bij Royal Canin geloven we in de kracht van samenwerking en de impact die dieren kunnen hebben op het leven van mensen. Daarom zijn we trots op onze samenwerking met Hulphond Nederland en Purpose Dogs België.



Samen hebben we gewerkt aan een inspirerende mini serie die het proces volgt van puppy's die uitgroeien tot een volwaardige assisentiehond.





Heb jij je altijd afgevraagd hoe een hulphond wordt opgeleid?

In de serie ‘Van pup tot pro’ nemen we je in 6 afleveringen mee van de eerste stapjes van een puppy tot de interne opleidig en de uiteindelijke match met een persoon die een assistentiehond nodig heeft.





