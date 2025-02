Met het inzetten van dit type hulphond biedt Hulphond Nederland, die al meer dan 40 jaar hulphonden opleidt voor mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag, een nieuwe dimensie van zorg. De Sociale-hulphonden bieden verlichting van stress, emotionele ondersteuning, troost en bevorderen sociale interactie tijdens moeilijke momenten of momenten van eenzaamheid. “Onderzoek toont aan dat honden emoties van mensen aanvoelen en hierop kunnen reageren. Veel hondeneigenaren zullen dit ook herkennen. Onze speciaal opgeleide hulphonden voelen emoties goed aan. Op deze manier kunnen zij nog meer betekenen voor mensen die het nodig hebben. We zijn dan ook enorm blij met de steun vanuit de Royal Canin Foundation,” aldus Lucie Wigboldus, Algemeen Directeur van Hulphond Nederland.



Dat de inzet van Sociale-hulphonden essentieel is voor het vergroten van mentale weerbaarheid, wordt door Royal Canin onderstreept. “Honden verrijken ons leven, en dat geldt in overtreffende trap voor de verschillende typen honden van Hulphond Nederland. Via de Royal Canin Foundation maken we de start van de Sociale Hulphond mogelijk, wat een extra waarde geeft aan de samenwerking die we al ruim 20 jaar hebben,” zo geeft Puck den Otter, dierenarts en Scientific Affairs Manager bij Royal Canin, aan.



De noodzaak van Sociale-hulphonden

De behoefte aan deze ondersteuning is groot. Jaarlijks worden meer dan 1 miljoen kinderen behandeld in een ziekenhuis, waarbij 4 op de 10 volgens de ouders last heeft van spanning en stress tijdens het preoperatieve proces¹. Ook ziet bijna 60% van de ondervraagde zorgverleners het als de grootste uitdaging om traumavrije kindzorg breder gedragen te krijgen binnen het ziekenhuis². Daarnaast blijkt uit wetenschappelijke studies dat een bezoek van hulphonden voordelen kan hebben als het versnellen van de hersteltijden van patiënten en het verminderen van stress en angst³.



“Het inzetten van Sociale-hulphonden kan een groot verschil maken”, zegt Cindy van Kats-van Arkel, Medisch Pedagogisch Zorgverlener in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht. “Sinds een aantal weken bezoeken deze honden ook de kinderen in ons ziekenhuis. We zien met eigen ogen dat het bezoek van de Sociale-hulphonden de kinderen even laat vergeten dat ze ziek zijn.”



Ook ouderen hebben baat bij een bezoek van Sociale-hulphonden. Uit nieuw, wetenschappelijk onderzoek door tijdschrift Nature Human Behaviour⁴, blijkt dat eenzaamheid en sociale isolatie niet alleen slecht zijn voor de mentale gezondheid van mensen, maar ook lichamelijke klachten veroorzaken. Effecten die zelfs terug te zien zijn in het bloed.



Ambitieuze toekomstplannen

Het is de ambitie van Hulphond Nederland om haar nieuwe activiteit grootschalig op te zetten. Momenteel werkt de stichting al samen met een aantal ziekenhuizen, waaronder het Amalia Kinderziekenhuis (onderdeel van RadboudUMC) en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (onderdeel van UMC Utrecht). Ook organisaties als Slachtofferhulp Nederland, het Ronald McDonald Kinderfonds en een aantal verzorgingscentra voor ouderen, ervaren inmiddels de positieve invloed van de Sociale-hulphonden. Om haar ambitie waar te kunnen maken, werkt Hulphond Nederland hard om het aantal samenwerkingen uit te breiden en verdere financiering rond te krijgen. Voor meer informatie of steun verwijst de organisatie naar haar website.