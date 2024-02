Inzicht in de spijsverteringsproblemen van uw hond

Veel honden hebben een robuust spijsverteringsstelsel, maar er zijn enkele veelvoorkomende spijsverteringsproblemen. Soms duidt een probleem met de spijsvertering op andere gezondheidsproblemen. Het is belangrijk om te weten hoe de stoelgang van uw hond normaal is, zodat u snel kunt handelen als deze afwijkt van het normale.

Tekenen van spijsverteringsproblemen bij honden

Diarree

Als uw hond diarree heeft, is er een versnelde darmbeweging en kan hij lossere of zelfs vloeibare ontlasting hebben. Het kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder een infectie, allergie, parasieten of het eten van iets dat hij niet goed verdraagt.

Obstipatie

Als de ontlasting van uw hond hard of droog is en zijn darmen zijn veel minder in beweging, kan dat duiden op verstopping. Dit kan verschillende oorzaken hebben, waaronder de voeding, een verandering van omgeving, trauma en onderliggende gezondheidsproblemen.

Braken en oprispingen

Bij een oprisping komt het ingeslikte voedsel passief, dus zonder kracht, vanuit de keel, slokdarm of maag in de bek. Als uw hond gaat braken kan uw hond vooraf rusteloos of misselijk zijn of gaan speekselen. Bij het braken wordt de maaginhoud actief, dus met kracht, opgegeven.

Braken kan veroorzaakt worden door voeding dat niet of niet voldoende is verteerd, maar het ook zijn dat een vreemd voorwerp of een tumor een deel van het spijsverteringsstelsel blokkeert en er dus geen goede 'doorstroming' is. Als de voeding niet de dunne darm in kan, komt heter aan de voorkant weer uit.

Andere dingen om op te letten

Als uw hond spijsverteringsproblemen heeft, kan hij ook:

Gewicht verliezen.

Een droge doffe vacht hebben.

Vaak last hebben van winderigheid.

Tekenen van buikpijn hebben.

Veranderingen in gedrag, eetgewoonten en eetlust laten zien.

Vraag advies aan uw dierenarts

Als u denkt dat uw hond maagklachten of spijsverteringsproblemen heeft, is het belangrijk om contact op te nemen met uw dierenarts. Zij kan uw hond onderzoeken om te achterhalen waar het probleem zich bevindt. Ook kan zij eventueel een andere, beter passende voeding adviseren waarmee eventuele spijsverteringsproblemen kunnen worden ondersteund.