Een voedingsprofiel komt tot stand aan de hand van een analyse hoeveel van die voedingsstof aanwezig is in een ingrediënt of een voedingsproduct. Bij Royal Canin ontwikkelen we het meest ideale voedingsprofiel voor elke voeding, gebaseerd op de unieke behoeften van katten en honden. Dat betekent dat als we een nieuw recept creëren, we kunnen garanderen dat onze voeding tegemoetkomt aan de specifieke voedingsbehoeften van elke kat of hond in een bepaalde levensfase of levensstijl, van een bepaald ras of met een bepaalde kwetsbaarheid.