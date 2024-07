De Abessijn kan erg aanhankelijk zijn, maar alleen op haar eigen voorwaarden en wanneer zij in de stemming is. Hij is heel innemend, maar kan ook heel ondeugend zijn.

De Abessijn is een speelse, actieve kat en heeft er een hekel aan om alleen te spelen. De liefde voor haar eigenaar is groot en het liefst is zij altijd bij hem in de buurt. De Abessijn is een sociaal, energiek, trouw ras dat relatief graag van zich laat horen.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)