De Aziatische kat is levendig, extravert, lenig en energiek. Dit ras bestaat uit vijf verschillende variëteiten: Self, Aziatisch Smoke, Aziatisch Shaded, Aziatisch Tabby en de half langharige versie bekend als Tiffanie.

Over het algemeen is het een sociaal en vertrouwensvol ras dat goed met andere katten samen kan leven, maar wel eigenzinnig kan zijn. Zij is niet erg luidruchtig, maar laat wel van zich horen als er tegen haar gepraat wordt.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)