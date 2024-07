Ragamuffin

Ragamuffins zijn opvallende katten, of ze nu effen, tabby met wit, schildpad of mink van kleur zijn. Ze zullen graag samenwonen met grote gezinnen, stelletjes, bejaarde of alleenstaande eigenaren en zijn uitstekende, liefdevolle maatjes.

Deze katten zijn aanhankelijk en speels, zachtaardig met kinderen en kunnen goed overweg met andere dieren in huis, waardoor ze perfect zijn als gezinshuisdier. Hun rustige en liefdevolle temperament betekent dat ze hun geduld bewaren bij ruw spel.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)