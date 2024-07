De Seychellois is zeer intelligent, levendig en onderhoudend; zij is ook trouw en liefdevol. Deze katten blijven hun hele leven speels en actief. Seychellois-katten houden er niet van genegeerd te worden en willen altijd in het middelpunt van de belangstelling staan.

Ze vinden het leuk om bij mensen te zijn en hebben een grote behoefte aan menselijk gezelschap. Ze hechten zich vaak sterk aan één persoon.

Bron: belangrijke feiten en kenmerken uit het informatiearsenaal van het World Cat Congress (WCC)