Katten hebben in elke levensfase andere zorg nodig om hun welzijn te ondersteunen - of dat nu is ter ondersteuning van hun groeifase als kitten of ter ondersteuning van hun gezondheid als oudere kat. Wanneer wordt een kat beschouwd als een oudere kat en welke veranderingen merk je mogelijk?

De leeftijd van je kat in mensenjaren

Net als bij mensen is het proces van het ouder worden een individuele ervaring en verschillende katten tonen op verschillende momenten tekenen van ouder worden. In het algemeen vertoont het lichaam van katten de eerste tekenen van ouder worden op celniveau op een leeftijd van zeven jaar, maar uiterlijke kenmerken zijn pas zichtbaar wanneer een kat ongeveer twaalf jaar oud is. Vanaf dat moment gaan de cellen in het lichaam langzamer werken en worden de lichaamsfuncties, waaronder het hart en het immuunsysteem, minder effectief.

Dierenartsen hanteren de volgende leeftijdsclassificering voor katten:

zeven tot tien jaar oud: je kat is volwassen

elf tot veertien jaar oud: je kat is senior

vijftien jaar en ouder: je kat is geriatrisch

Om dit in termen van menselijke leeftijd uit te drukken: een kat van tien jaar oud komt overeen met een mens van 56 jaar oud. Het is niet ongewoon dat katten tot twintig jaar oud worden. Dat komt overeen met een leeftijd van 96 jaar bij mensen.