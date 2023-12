Een belangrijk onderdeel van het hygiëneregime van een kat is regelmatige vachtverzorging, maar als u hebt opgemerkt dat uw kat zich vaker krabt of meer jeuk heeft dan normaal, kan dat op een diepere onderliggende oorzaak wijzen.

Waarom krabben katten zich?

Als een kat iets onaangenaams voelt op haar huid, probeert zij automatisch de irritatie te verminderen door zich te krabben. Maar een kat zal dat gedeelte van haar huid ook gaan verzorgen om zo te proberen de jeuk te verminderen. Met haar ruwe tong kan zij gemakkelijk haar huid 'krabben' en likken is een manier om het desbetreffende gedeelte van mogelijke irriterende stoffen te ontdoen. Een kat die zichzelf vaak of agressief krabt die vaak of agressief haar vacht verzorgt, heeft waarschijnlijk last van iets waar zij niet gemakkelijk vanaf komt.

Parasieten en uw kat

Als uw kat een parasitaire infectie heeft opgelopen of last heeft van een reactie op een parasiet, is de kans groot dat zij zich regelmatig gaat krabben. Vaak zijn er geen duidelijke tekens die erop wijzen dat er parasieten zijn, maar als uw kat overgevoelig is voor de beten ervan, kan dit resulteren in intens krabgedrag. Vlooien zijn de meest voorkomende parasieten bij katten, maar katten kunnen ook last hebben van een aantal andere parasieten. Schurft wordt door een ander type parasiet veroorzaakt, een mijt die extreem jeukende laesies veroorzaakt op het voorhoofd en de oorrandjes van uw kat.